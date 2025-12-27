CalendárioSeções

Brasil - Índice de Preços ao Consumidor Fipe (Mensal) (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)

País:
Brasil
BRL, Real brasileiro
Fonte:
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe)
Setor:
Preços
Moderada 0.20% 0.46%
0.27%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.46%
0.20%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O indicador IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - USP) tem como objetivo levantar os dados do custo de vida das famílias que vivem com renda entre 1 e 10 salários mínimos na cidade de São Paulo. As informações coletadas são dividas em grupos de despesas que são: habitação, alimentação, transportes, despesas pessoais, saúde, vestuário e educação, de acordo com a POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares).

As coletas das variações de preços são realizadas entre o primeiro e último dia do mês e a publicação do IPC-FIPE é realizada por volta do dia dez do mês seguinte a pesquisa. Outro intervalo de tempo para as coletas das variações e preços são as últimas quatro semanas imediatamente anteriores, assim a FIPE consegue fechar os dados coletadas de modo a evitar erros na divulgação e consegue entregar as informações de acordo com a realidade do consumo em São Paulo, principalmente do grupo econômico na qual é enquadrada a população analisada.

Este índice reflete o efeito da inflação na cidade de São Paulo, que tem o maior Produto Interno Bruto (PIB) dentre os municípios brasileiros, logo se o IPC-FIPE está aumentando, pode estar refletindo uma tendência inflacionária em todo o território brasileiro.

A economia de São Paulo é um termômetro da economia do Brasil, por isto deve-se dar atenção ao IPC-FIPE com um importante indicador. Inflação alta reflete negativamente em toda economia, sendo um deles o enfraquecimento da moeda brasileira, o Real.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
0.20%
0.46%
0.27%
out. 2025
0.27%
0.48%
0.65%
set. 2025
0.65%
0.47%
0.04%
ago. 2025
0.04%
0.50%
0.28%
jul. 2025
0.28%
0.44%
-0.08%
jun. 2025
-0.08%
0.38%
0.27%
mai. 2025
0.27%
0.32%
0.45%
abr. 2025
0.45%
0.28%
0.62%
mar. 2025
0.62%
0.31%
0.51%
fev. 2025
0.51%
0.45%
0.24%
jan. 2025
0.24%
0.51%
0.34%
dez. 2024
0.34%
1.01%
1.17%
nov. 2024
1.17%
0.63%
0.80%
out. 2024
0.80%
0.26%
0.18%
set. 2024
0.18%
0.25%
0.18%
ago. 2024
0.18%
0.17%
0.06%
jul. 2024
0.06%
0.07%
0.26%
jun. 2024
0.26%
0.02%
0.09%
mai. 2024
0.09%
0.03%
0.33%
abr. 2024
0.33%
-0.06%
0.26%
mar. 2024
0.26%
0.19%
0.46%
fev. 2024
0.46%
0.17%
0.46%
jan. 2024
0.46%
0.23%
0.38%
dez. 2023
0.38%
0.43%
0.43%
nov. 2023
0.43%
0.59%
0.30%
out. 2023
0.30%
0.52%
0.29%
set. 2023
0.29%
-0.17%
-0.20%
ago. 2023
-0.20%
-0.13%
-0.14%
jul. 2023
-0.14%
0.02%
-0.03%
jun. 2023
-0.03%
0.15%
0.20%
mai. 2023
0.20%
0.29%
0.43%
abr. 2023
0.43%
0.39%
0.39%
mar. 2023
0.39%
0.47%
0.43%
fev. 2023
0.43%
0.84%
0.63%
jan. 2023
0.63%
0.73%
0.54%
dez. 2022
0.54%
0.34%
0.47%
nov. 2022
0.47%
0.53%
0.45%
out. 2022
0.45%
0.58%
0.12%
set. 2022
0.12%
0.45%
0.12%
ago. 2022
0.12%
0.34%
0.16%
jul. 2022
0.16%
1.02%
0.28%
jun. 2022
0.28%
1.02%
0.42%
mai. 2022
0.42%
1.86%
1.62%
abr. 2022
1.62%
1.45%
1.28%
mar. 2022
1.28%
1.08%
0.90%
fev. 2022
0.90%
0.53%
0.74%
jan. 2022
0.74%
0.25%
0.57%
dez. 2021
0.57%
0.42%
0.72%
nov. 2021
0.72%
0.91%
1.00%
out. 2021
1.00%
1.30%
1.13%
