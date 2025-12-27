Calendário Econômico
Brasil - Índice de Preços ao Consumidor Fipe (Mensal) (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Moderada
|0.20%
|0.46%
|
0.27%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.46%
|
0.20%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O indicador IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - USP) tem como objetivo levantar os dados do custo de vida das famílias que vivem com renda entre 1 e 10 salários mínimos na cidade de São Paulo. As informações coletadas são dividas em grupos de despesas que são: habitação, alimentação, transportes, despesas pessoais, saúde, vestuário e educação, de acordo com a POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares).
As coletas das variações de preços são realizadas entre o primeiro e último dia do mês e a publicação do IPC-FIPE é realizada por volta do dia dez do mês seguinte a pesquisa. Outro intervalo de tempo para as coletas das variações e preços são as últimas quatro semanas imediatamente anteriores, assim a FIPE consegue fechar os dados coletadas de modo a evitar erros na divulgação e consegue entregar as informações de acordo com a realidade do consumo em São Paulo, principalmente do grupo econômico na qual é enquadrada a população analisada.
Este índice reflete o efeito da inflação na cidade de São Paulo, que tem o maior Produto Interno Bruto (PIB) dentre os municípios brasileiros, logo se o IPC-FIPE está aumentando, pode estar refletindo uma tendência inflacionária em todo o território brasileiro.
A economia de São Paulo é um termômetro da economia do Brasil, por isto deve-se dar atenção ao IPC-FIPE com um importante indicador. Inflação alta reflete negativamente em toda economia, sendo um deles o enfraquecimento da moeda brasileira, o Real.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Índice de Preços ao Consumidor Fipe (Mensal) (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
