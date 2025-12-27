CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

BRL - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)

País:
Brasil
BRL, Real brasileiro
Fonte:
Commodity Futures Trading Commission EUA (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Setor:
Mercados
Moderada N/D
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O relatório semanal “Commodity Futures Trading Commission (CFTC)” informa o detalhamento das posições líquidas para os operadores "não comerciais" nos mercados futuros dos EUA. Os dados correspondem às posições retidas principalmente pelos participantes nos mercados futuros de Chicago e Nova York.

O trader é classificado como “não-comercial”, quando opera de forma especulativa, por exemplo; o “day trader” e o “swing trader”. Um mesmo trader pode ser definido como “day trader” (especulador) numa parte dos ativos e como “holder” (trader que negocia no longo prazo) em outra parte deles. Tudo isso se reflete no relatório “Commodity Futures Trading Commission (CFTC)”.

A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas com o objetivo de ajudar os traders e analistas a compreenderem a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na “Futures Commission Merchant (FCM)”, pelas empresas de compensação e pelas bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC somente fornece as informações, mas não explica as razões pelas quais se acumulam certos tipos de posições.

O crescimento em posições especulativas de compra da moeda do Brasil ( Real) indica indiretamente um aumento na atividade no mercado desta moeda, mas não tem um impacto direto sobre seu preço, devido a pouca volatilidade em comparação com a escala global.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "BRL - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
16 dez. 2025
N/D
9 dez. 2025
N/D
2 dez. 2025
N/D
25 nov. 2025
N/D
18 nov. 2025
N/D
10 nov. 2025
N/D
4 nov. 2025
N/D
65.5 mil
23 set. 2025
65.5 mil
62.2 mil
16 set. 2025
62.2 mil
56.1 mil
9 set. 2025
56.1 mil
33.2 mil
2 set. 2025
33.2 mil
28.9 mil
26 ago. 2025
28.9 mil
30.4 mil
19 ago. 2025
30.4 mil
39.6 mil
12 ago. 2025
39.6 mil
24.6 mil
5 ago. 2025
24.6 mil
23.9 mil
29 jul. 2025
23.9 mil
25.9 mil
22 jul. 2025
25.9 mil
24.2 mil
15 jul. 2025
24.2 mil
49.0 mil
8 jul. 2025
49.0 mil
52.2 mil
1 jul. 2025
52.2 mil
44.7 mil
24 jun. 2025
44.7 mil
51.7 mil
17 jun. 2025
51.7 mil
39.3 mil
10 jun. 2025
39.3 mil
30.8 mil
3 jun. 2025
30.8 mil
46.8 mil
27 mai. 2025
46.8 mil
26.3 mil
20 mai. 2025
26.3 mil
43.5 mil
13 mai. 2025
43.5 mil
25.0 mil
6 mai. 2025
25.0 mil
68.3 mil
29 abr. 2025
68.3 mil
49.9 mil
22 abr. 2025
49.9 mil
49.0 mil
15 abr. 2025
49.0 mil
45.1 mil
8 abr. 2025
45.1 mil
37.0 mil
1 abr. 2025
37.0 mil
40.3 mil
25 mar. 2025
40.3 mil
40.7 mil
18 mar. 2025
40.7 mil
41.9 mil
11 mar. 2025
41.9 mil
43.2 mil
4 mar. 2025
43.2 mil
2.4 mil
25 fev. 2025
2.4 mil
0.9 mil
18 fev. 2025
0.9 mil
1.1 mil
11 fev. 2025
1.1 mil
0.2 mil
4 fev. 2025
0.2 mil
-38.5 mil
28 jan. 2025
-38.5 mil
-34.1 mil
21 jan. 2025
-34.1 mil
-34.9 mil
14 jan. 2025
-34.9 mil
-33.0 mil
7 jan. 2025
-33.0 mil
-20.7 mil
24 dez. 2024
-20.7 mil
-20.9 mil
17 dez. 2024
-20.9 mil
-16.4 mil
10 dez. 2024
-16.4 mil
-17.4 mil
3 dez. 2024
-17.4 mil
-7.6 mil
26 nov. 2024
-7.6 mil
-7.3 mil
12345678
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido