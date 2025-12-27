O relatório semanal “Commodity Futures Trading Commission (CFTC)” informa o detalhamento das posições líquidas para os operadores "não comerciais" nos mercados futuros dos EUA. Os dados correspondem às posições retidas principalmente pelos participantes nos mercados futuros de Chicago e Nova York.

O trader é classificado como “não-comercial”, quando opera de forma especulativa, por exemplo; o “day trader” e o “swing trader”. Um mesmo trader pode ser definido como “day trader” (especulador) numa parte dos ativos e como “holder” (trader que negocia no longo prazo) em outra parte deles. Tudo isso se reflete no relatório “Commodity Futures Trading Commission (CFTC)”.

A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas com o objetivo de ajudar os traders e analistas a compreenderem a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na “Futures Commission Merchant (FCM)”, pelas empresas de compensação e pelas bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC somente fornece as informações, mas não explica as razões pelas quais se acumulam certos tipos de posições.

O crescimento em posições especulativas de compra da moeda do Brasil ( Real) indica indiretamente um aumento na atividade no mercado desta moeda, mas não tem um impacto direto sobre seu preço, devido a pouca volatilidade em comparação com a escala global.

Últimos valores: