Brasil - Índice de Preços ao Consumidor (Mensal) (Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)

Brasil
BRL, Real brasileiro
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Preços
Baixa 0.18% 0.43%
0.09%
Prévio
0.49%
0.18%
Prévio
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mede a inflação dos produtos e serviços comercializados no varejo em relação ao consumo das famílias, onde seus ganhos variam entre 1 e 40 salários mínimos, independente de qual seja a fonte de renda. O índice busca alcançar 90% das famílias que moram nas áreas urbanas, cobertas pelo Sistema Nacional de Índices ao Consumidor (SNIPC).

O SNIPC coleta os dados em 11 áreas urbanas, que são as regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Distrito Federal e Goiânia.

Genericamente, a metodologia do IPCA abrange as seguintes áreas: composição da estrutura geral dos preços; delimitação das bases cadastrais dos produtos e locais; obtenção dos preços e o método de cálculo.

A obtenção de preços acontece partir dos cadastros de informantes e de produtos, conforme os métodos específicos de coleta. Para se realizar o cadastro dos informantes são utilizadas duas linhas de procedimentos, conforme a natureza das diversas mercadorias pesquisadas.

A linha principal de procedimentos consiste no levantamento de informantes através da Pesquisa de Locais de Compra – PLC.

A segunda linha é realizada para subitens peculiares, onde a metodologia da PLC não pode ser usada, como por exemplo: os valores de aluguel para moradia, empregados domésticos, condomínio, serviços públicos, taxas, entre outros.

O método de cálculo é realizado inicialmente através da média aritmética dos preços coletados em diferentes estabelecimentos comerciais para cada produto pesquisado no mês vigente e o preço médio é confrontado com o resultado do mês anterior. Posteriormente, calcula-se o índice de subitens, aplicando uma média geométrica simples para agregar os resultados dos produtos pertencentes aos subitens. Finalmente, para todos os níveis superiores do conjunto agregado, emprega-se a fórmula de Laspeyres.

O IPCA mensal é oficialmente divulgado mensalmente pelo Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. O crescimento deste índice pode ser considerado como positivo para o Real.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Índice de Preços ao Consumidor (Mensal) (Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

nov. 2025
0.18%
0.43%
0.09%
out. 2025
0.09%
0.40%
0.48%
set. 2025
0.48%
0.06%
-0.11%
ago. 2025
-0.11%
0.33%
0.26%
jul. 2025
0.26%
0.28%
0.24%
jun. 2025
0.24%
0.36%
0.26%
mai. 2025
0.26%
0.36%
0.43%
abr. 2025
0.43%
0.38%
0.56%
mar. 2025
0.56%
0.98%
1.31%
fev. 2025
1.31%
0.42%
0.16%
jan. 2025
0.16%
0.43%
0.52%
dez. 2024
0.52%
0.40%
0.39%
nov. 2024
0.39%
0.35%
0.56%
out. 2024
0.56%
0.30%
0.44%
set. 2024
0.44%
0.14%
-0.02%
ago. 2024
-0.02%
0.22%
0.38%
jul. 2024
0.38%
0.22%
0.21%
jun. 2024
0.21%
0.24%
0.46%
mai. 2024
0.46%
0.23%
0.38%
abr. 2024
0.38%
0.29%
0.16%
mar. 2024
0.16%
0.53%
0.83%
fev. 2024
0.83%
0.50%
0.42%
jan. 2024
0.42%
0.36%
0.56%
dez. 2023
0.56%
0.26%
0.28%
nov. 2023
0.28%
0.25%
0.24%
out. 2023
0.24%
0.24%
0.26%
set. 2023
0.26%
0.17%
0.23%
ago. 2023
0.23%
0.02%
0.12%
jul. 2023
0.12%
0.07%
-0.08%
jun. 2023
-0.08%
0.42%
0.23%
mai. 2023
0.23%
0.66%
0.61%
abr. 2023
0.61%
0.78%
0.71%
mar. 2023
0.71%
0.69%
0.84%
fev. 2023
0.84%
0.57%
0.53%
jan. 2023
0.53%
0.51%
0.62%
dez. 2022
0.62%
0.50%
0.41%
nov. 2022
0.41%
0.15%
0.59%
out. 2022
0.59%
-0.32%
-0.29%
set. 2022
-0.29%
0.31%
-0.36%
ago. 2022
-0.36%
0.06%
-0.68%
jul. 2022
-0.68%
0.99%
0.67%
jun. 2022
0.67%
0.99%
0.47%
mai. 2022
0.47%
0.99%
1.06%
abr. 2022
1.06%
1.15%
1.62%
mar. 2022
1.62%
0.58%
1.01%
fev. 2022
1.01%
0.89%
0.54%
jan. 2022
0.54%
0.89%
0.73%
dez. 2021
0.73%
0.87%
0.95%
nov. 2021
0.95%
0.82%
1.25%
out. 2021
1.25%
0.77%
1.16%
