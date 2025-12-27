Calendário Econômico
Brasil - Balanço Orçamentário (Brazil Nominal Budget Balance)
|Baixa
|N/D
|R$-70.204 bilh
|
R$-102.185 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Banco Central do Brasil BCB calcula as estatísticas fiscais consolidadas para o setor público, incluindo a dívida líquida e as necessidades de financiamento, refletindo no Balanço Orçamentário Nominal e Balanço Orçamentário Primário do Brasil. Mensalmente é divulgado um relatório de Estatísticas Fiscais, refletindo o Superávit Nominal.
A diferença entre receitas e despesas do governo são os resultados fiscais, cujos cálculos são realizados pelos resultados nominal, operacional e primário.
O resultado nominal refere-se à diferença entre a movimentação conjunta das receitas totais (incluindo aplicações financeiras) e das despesas totais (inclusive despesas com juros), essa diferença corresponde à Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP).
O resultado operacional corresponde ao resultado nominal, menos à atualização monetária da dívida líquida, utilizado para deixar de fora o impacto da inflação.
O resultado primário corresponde ao resultado nominal com a exclusão da parcela referente aos juros nominais (juros reais acrescidos da atualização monetária) que incidem sobre a dívida líquida, com o objetivo de verificar a realização da meta estabelecida na Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO).
O Superávit Nominal ocorre quando o governo realiza um superávit primário, pagando os juros da dívida do País e ainda obtendo um resultado positivo, que é utilizado para diminuir a dívida pública do Brasil (dívida pública/PIB).
Um valor positivo do Balanço Orçamentário Nominal significa que houve excedente de capital orçamentário, podendo ter um efeito positivo sobre o Real.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Balanço Orçamentário (Brazil Nominal Budget Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
