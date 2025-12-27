CalendárioSeções

Brasil - Balanço Orçamentário (Brazil Nominal Budget Balance)

País:
Brasil
BRL, Real brasileiro
Fonte:
Banco Central do Brasil (Central Bank of Brazil)
Setor:
Governo
Baixa N/D R$​-70.204 bilh
R$​-102.185 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
O Banco Central do Brasil BCB calcula as estatísticas fiscais consolidadas para o setor público, incluindo a dívida líquida e as necessidades de financiamento, refletindo no Balanço Orçamentário Nominal e Balanço Orçamentário Primário do Brasil. Mensalmente é divulgado um relatório de Estatísticas Fiscais, refletindo o Superávit Nominal.

A diferença entre receitas e despesas do governo são os resultados fiscais, cujos cálculos são realizados pelos resultados nominal, operacional e primário.

O resultado nominal refere-se à diferença entre a movimentação conjunta das receitas totais (incluindo aplicações financeiras) e das despesas totais (inclusive despesas com juros), essa diferença corresponde à Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP).

O resultado operacional corresponde ao resultado nominal, menos à atualização monetária da dívida líquida, utilizado para deixar de fora o impacto da inflação.

O resultado primário corresponde ao resultado nominal com a exclusão da parcela referente aos juros nominais (juros reais acrescidos da atualização monetária) que incidem sobre a dívida líquida, com o objetivo de verificar a realização da meta estabelecida na Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O Superávit Nominal ocorre quando o governo realiza um superávit primário, pagando os juros da dívida do País e ainda obtendo um resultado positivo, que é utilizado para diminuir a dívida pública do Brasil (dívida pública/PIB).

Um valor positivo do Balanço Orçamentário Nominal significa que houve excedente de capital orçamentário, podendo ter um efeito positivo sobre o Real.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
N/D
R$​-70.204 bilh
R$​-102.185 bilh
set. 2025
R$​-102.185 bilh
R$​-113.912 bilh
R$​-91.516 bilh
ago. 2025
R$​-91.516 bilh
R$​-112.474 bilh
R$​-175.576 bilh
jul. 2025
R$​-175.576 bilh
R$​-75.775 bilh
R$​-108.107 bilh
jun. 2025
R$​-108.107 bilh
R$​-62.011 bilh
R$​-125.885 bilh
mai. 2025
R$​-125.885 bilh
R$​-100.346 bilh
R$​-55.536 bilh
abr. 2025
R$​-55.536 bilh
R$​-69.424 bilh
R$​-71.621 bilh
mar. 2025
R$​-71.621 bilh
R$​-91.509 bilh
R$​-97.226 bilh
fev. 2025
R$​-97.226 bilh
R$​6.648 bilh
R$​63.737 bilh
jan. 2025
R$​63.737 bilh
R$​-98.720 bilh
R$​-80.372 bilh
dez. 2024
R$​-80.372 bilh
R$​-125.725 bilh
R$​-99.079 bilh
nov. 2024
R$​-99.079 bilh
R$​-115.179 bilh
R$​-74.681 bilh
out. 2024
R$​-74.681 bilh
R$​-45.889 bilh
R$​-53.767 bilh
set. 2024
R$​-53.767 bilh
R$​-167.436 bilh
R$​-90.381 bilh
ago. 2024
R$​-90.381 bilh
R$​-130.748 bilh
R$​-101.472 bilh
jul. 2024
R$​-101.472 bilh
R$​-72.489 bilh
R$​-135.724 bilh
jun. 2024
R$​-135.724 bilh
R$​-59.455 bilh
R$​-138.256 bilh
mai. 2024
R$​-138.256 bilh
R$​-144.374 bilh
R$​-69.638 bilh
abr. 2024
R$​-69.638 bilh
R$​-51.078 bilh
R$​-62.981 bilh
mar. 2024
R$​-62.981 bilh
R$​-89.731 bilh
R$​-113.858 bilh
fev. 2024
R$​-113.858 bilh
R$​-34.392 bilh
R$​22.232 bilh
jan. 2024
R$​22.232 bilh
R$​-118.082 bilh
R$​-193.430 bilh
dez. 2023
R$​-193.430 bilh
R$​-98.012 bilh
R$​-80.887 bilh
nov. 2023
R$​-80.887 bilh
R$​-91.022 bilh
R$​-47.148 bilh
out. 2023
R$​-47.148 bilh
R$​-99.785 bilh
set. 2023
R$​-99.785 bilh
R$​-97.344 bilh
R$​-106.561 bilh
ago. 2023
R$​-106.561 bilh
R$​-94.873 bilh
R$​-81.914 bilh
jul. 2023
R$​-81.914 bilh
R$​-81.113 bilh
R$​-89.625 bilh
jun. 2023
R$​-89.625 bilh
R$​-74.925 bilh
R$​-119.226 bilh
mai. 2023
R$​-119.226 bilh
R$​-59.685 bilh
R$​-25.428 bilh
abr. 2023
R$​-25.428 bilh
R$​-42.187 bilh
R$​-79.499 bilh
mar. 2023
R$​-79.499 bilh
R$​-37.164 bilh
R$​-90.606 bilh
fev. 2023
R$​-90.606 bilh
R$​-36.559 bilh
R$​46.692 bilh
jan. 2023
R$​46.692 bilh
R$​-52.220 bilh
R$​-70.821 bilh
dez. 2022
R$​-70.821 bilh
R$​-48.587 bilh
R$​-70.371 bilh
nov. 2022
R$​-70.371 bilh
R$​-52.794 bilh
R$​-14.474 bilh
out. 2022
R$​-14.474 bilh
R$​-71.593 bilh
R$​-60.618 bilh
set. 2022
R$​-60.618 bilh
R$​-71.481 bilh
R$​-65.907 bilh
ago. 2022
R$​-65.907 bilh
R$​-60.582 bilh
R$​-83.793 bilh
jun. 2022
R$​-83.793 bilh
R$​-41.514 bilh
R$​-65.971 bilh
mai. 2022
R$​-65.971 bilh
R$​-19.733 bilh
R$​-41.024 bilh
abr. 2022
R$​-41.024 bilh
R$​9.347 bilh
R$​-26.472 bilh
mar. 2022
R$​-26.472 bilh
R$​2.254 bilh
R$​-22.545 bilh
fev. 2022
R$​-22.545 bilh
R$​-6.159 bilh
R$​84.061 bilh
jan. 2022
R$​84.061 bilh
R$​-34.473 bilh
R$​-54.249 bilh
dez. 2021
R$​-54.249 bilh
R$​-31.434 bilh
R$​-26.608 bilh
nov. 2021
R$​-26.608 bilh
R$​-34.805 bilh
R$​-25.014 bilh
out. 2021
R$​-25.014 bilh
R$​-45.260 bilh
R$​-42.018 bilh
set. 2021
R$​-42.018 bilh
R$​-54.387 bilh
R$​-29.739 bilh
ago. 2021
R$​-29.739 bilh
R$​-50.103 bilh
R$​-55.403 bilh
