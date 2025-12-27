CalendárioSeções

Brasil - Empréstimos Bancários (Mensal) (Central Bank of Brazil Bank Lending m/m)

País:
Brasil
BRL, Real brasileiro
Fonte:
Banco Central do Brasil (Central Bank of Brazil)
Setor:
Dinheiro
Baixa N/D 0.5%
1.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Operações de Crédito referem-se aos empréstimos de capital ou financiamento de compras aos clientes pelas instituições financeiras. As operações de crédito têm juros e taxas que são utilizadas de acordo com o tipo de crédito que as instituições financeiras disponibilizam aos clientes e de acordo com suas próprias regras. As principais operações de crédito são os empréstimos a pessoas físicas, empréstimos as empresas, cheque especial, empréstimos consignados, financiamentos diversos, crédito rotativo do cartão de crédito e outras.

O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é o conjunto das entidades e instituições que fazem a intermediação financeira, ou seja, intermediação entre credores e tomadores do dinheiro. É por meio deste conjunto das entidades e instituições que a sociedade civil, empresas privadas e o governo circulam a maior parte dos seus ativos, pagam suas dívidas e realizam seus investimentos.

Composição do Sistema Financeiro Nacional (SFN):

  • Órgãos Normativos: CMN-Conselho Monetário Nacional, CNSP-Conselho Nacional de Seguros Privados, CNPC-Conselho Nacional de Previdência Complementar.
  • Supervisores: BCB - Banco Central do Brasil, CVM - Comissão de Valores Mobiliários, Susep - Superintendência de Seguros Privados, Previc - Superintendência Nacional de Previdência Complementar.
  • Operadores: Bancos, Administradoras de Consórcio, Bolsa de Valores, Cooperativas de Crédito, Corretoras e Distribuidoras, Bolsa de Mercadorias e Futuros, Instituições de Pagamentos, Seguradoras e Resseguradores, Fundo de Pensão, Entidades Abertas de Previdência e Sociedades de Capitalização.

O SFN é gerenciado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), responsável pela política econômica do Brasil, ou seja, responsável pela coordenação macroeconômica do País.

O Banco Central do Brasil (BCB) tem a autoridade para assegurar o cumprimento das normas do CMN, através do monitoramento e fiscalização do sistema financeiro, executando as políticas monetária, cambial e de crédito. O BCB divulga mensalmente um relatório de Estatísticas Monetárias e de Crédito, com a movimentação do mercado nacional e as Operações de Crédito.

Empréstimos e gastos estão intimamente correlacionados com a confiança do consumidor. Uma leitura acima do esperado deste índice pode ser considerada como positiva/alta para o Real.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Empréstimos Bancários (Mensal) (Central Bank of Brazil Bank Lending m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
N/D
0.5%
1.1%
set. 2025
1.1%
1.0%
0.8%
ago. 2025
0.5%
1.0%
0.3%
jul. 2025
0.4%
0.3%
0.4%
jun. 2025
0.5%
1.2%
0.5%
mai. 2025
0.6%
0.7%
0.6%
abr. 2025
0.7%
0.2%
0.7%
mar. 2025
0.6%
1.0%
0.2%
fev. 2025
0.4%
0.6%
0.0%
jan. 2025
0.0%
0.7%
1.5%
dez. 2024
1.4%
1.1%
1.0%
nov. 2024
1.2%
0.6%
0.5%
out. 2024
0.7%
0.6%
1.3%
set. 2024
1.2%
1.0%
0.7%
ago. 2024
0.9%
0.7%
0.4%
jul. 2024
0.2%
0.8%
1.4%
jun. 2024
1.2%
0.6%
0.5%
mai. 2024
0.7%
0.3%
0.2%
abr. 2024
0.2%
0.4%
1.3%
mar. 2024
1.2%
0.5%
0.4%
fev. 2024
0.2%
-0.3%
jan. 2024
-0.3%
1.0%
1.6%
dez. 2023
1.4%
0.4%
1.1%
nov. 2023
0.9%
0.0%
0.3%
out. 2023
0.1%
1.0%
set. 2023
0.8%
0.8%
1.2%
ago. 2023
1.1%
0.4%
0.0%
jul. 2023
-0.2%
-0.1%
0.1%
jun. 2023
0.1%
0.8%
0.3%
mai. 2023
0.3%
0.2%
0.0%
abr. 2023
-0.1%
0.9%
0.7%
mar. 2023
0.7%
1.4%
0.0%
fev. 2023
-0.1%
1.1%
-0.3%
jan. 2023
-0.3%
1.1%
1.3%
dez. 2022
1.3%
1.5%
1.0%
nov. 2022
1.0%
1.4%
1.0%
out. 2022
1.0%
1.2%
2.2%
set. 2022
2.2%
1.4%
1.6%
ago. 2022
1.6%
1.3%
0.6%
jun. 2022
1.6%
1.0%
1.1%
abr. 2022
0.8%
1.4%
1.3%
fev. 2022
0.8%
1.3%
0.0%
jan. 2022
0.0%
1.1%
1.8%
dez. 2021
1.9%
1.4%
1.8%
nov. 2021
1.8%
1.9%
1.5%
out. 2021
1.5%
0.6%
2.1%
set. 2021
2.0%
0.9%
1.6%
ago. 2021
1.5%
1.2%
1.3%
jul. 2021
1.2%
0.5%
0.9%
jun. 2021
0.9%
2.0%
1.2%
1234
