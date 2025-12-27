Operações de Crédito referem-se aos empréstimos de capital ou financiamento de compras aos clientes pelas instituições financeiras. As operações de crédito têm juros e taxas que são utilizadas de acordo com o tipo de crédito que as instituições financeiras disponibilizam aos clientes e de acordo com suas próprias regras. As principais operações de crédito são os empréstimos a pessoas físicas, empréstimos as empresas, cheque especial, empréstimos consignados, financiamentos diversos, crédito rotativo do cartão de crédito e outras.

O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é o conjunto das entidades e instituições que fazem a intermediação financeira, ou seja, intermediação entre credores e tomadores do dinheiro. É por meio deste conjunto das entidades e instituições que a sociedade civil, empresas privadas e o governo circulam a maior parte dos seus ativos, pagam suas dívidas e realizam seus investimentos.

Composição do Sistema Financeiro Nacional (SFN):

Órgãos Normativos: CMN-Conselho Monetário Nacional, CNSP-Conselho Nacional de Seguros Privados, CNPC-Conselho Nacional de Previdência Complementar.

Supervisores: BCB - Banco Central do Brasil, CVM - Comissão de Valores Mobiliários, Susep - Superintendência de Seguros Privados, Previc - Superintendência Nacional de Previdência Complementar.

Operadores: Bancos, Administradoras de Consórcio, Bolsa de Valores, Cooperativas de Crédito, Corretoras e Distribuidoras, Bolsa de Mercadorias e Futuros, Instituições de Pagamentos, Seguradoras e Resseguradores, Fundo de Pensão, Entidades Abertas de Previdência e Sociedades de Capitalização.

O SFN é gerenciado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), responsável pela política econômica do Brasil, ou seja, responsável pela coordenação macroeconômica do País.

O Banco Central do Brasil (BCB) tem a autoridade para assegurar o cumprimento das normas do CMN, através do monitoramento e fiscalização do sistema financeiro, executando as políticas monetária, cambial e de crédito. O BCB divulga mensalmente um relatório de Estatísticas Monetárias e de Crédito, com a movimentação do mercado nacional e as Operações de Crédito.

Empréstimos e gastos estão intimamente correlacionados com a confiança do consumidor. Uma leitura acima do esperado deste índice pode ser considerada como positiva/alta para o Real.

