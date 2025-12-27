Calendário Econômico
Brasil - Inflação medida pelo IGP-M (Mensal) (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)
|Baixa
|0.27%
|0.24%
|
-0.36%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.62%
|
0.27%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) é divulgado todos os meses pela Fundação Getúlio Vargas, assim como o IGP-DI, ele utiliza a média ponderada de três índices de preços na mesma proporção: o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) que representa 60%, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) que representa 30% e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) que representa 10%.
O objetivo do IGP-M é monitorar a variação do consumo da população a fim de verificar a movimentação dos preços dentre vários setores da economia brasileira: indústria, construção civil, agricultura, comércio varejista e serviços prestados às famílias. Quanto maior é o preço dos itens destes setores comparando com o mês anterior, maior será a inflação.
O IGP-M faz uma leitura de praticamente todos os setores responsáveis pela fomentação de renda, mapeando a situação financeira do Brasil. O IGP-M é o índice mais utilizado no Brasil para reajustes de valores contratuais, como mensalidades escolares, valores de aluguéis, reajustes de taxas de energia elétrica e outras. Também como indexador de títulos para investimento do Tesouro Direto emitido pelo governo, como o Tesouro IGP-M.
Para conferir os dados oficiais do IGP-M, ao entrar no site “portalibre.fgv.br”, acesse os "Índices Institucionais (consultas gratuitas)”, na próxima página acesse o ícone “Séries Institucionais”.
Um valor negativo neste índice indica que no período da pesquisa houve uma deflação.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Inflação medida pelo IGP-M (Mensal) (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress