Brasil - Inflação medida pelo IGP-M (Mensal) (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)

País:
Brasil
BRL, Real brasileiro
Fonte:
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Setor:
Preços
Baixa 0.27% 0.24%
-0.36%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.62%
0.27%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) é divulgado todos os meses pela Fundação Getúlio Vargas, assim como o IGP-DI, ele utiliza a média ponderada de três índices de preços na mesma proporção: o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) que representa 60%, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) que representa 30% e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) que representa 10%.

O objetivo do IGP-M é monitorar a variação do consumo da população a fim de verificar a movimentação dos preços dentre vários setores da economia brasileira: indústria, construção civil, agricultura, comércio varejista e serviços prestados às famílias. Quanto maior é o preço dos itens destes setores comparando com o mês anterior, maior será a inflação.

O IGP-M faz uma leitura de praticamente todos os setores responsáveis pela fomentação de renda, mapeando a situação financeira do Brasil. O IGP-M é o índice mais utilizado no Brasil para reajustes de valores contratuais, como mensalidades escolares, valores de aluguéis, reajustes de taxas de energia elétrica e outras. Também como indexador de títulos para investimento do Tesouro Direto emitido pelo governo, como o Tesouro IGP-M.

Para conferir os dados oficiais do IGP-M, ao entrar no site “portalibre.fgv.br”, acesse os "Índices Institucionais (consultas gratuitas)”, na próxima página acesse o ícone “Séries Institucionais”.

Um valor negativo neste índice indica que no período da pesquisa houve uma deflação.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Inflação medida pelo IGP-M (Mensal) (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
0.27%
0.24%
-0.36%
out. 2025
-0.36%
-0.03%
0.42%
set. 2025
0.42%
-0.44%
0.36%
ago. 2025
0.36%
-0.13%
-0.77%
jul. 2025
-0.77%
-0.13%
-1.67%
jun. 2025
-1.67%
0.56%
-0.49%
mai. 2025
-0.49%
-0.43%
0.24%
abr. 2025
0.24%
-1.60%
-0.34%
mar. 2025
-0.34%
2.16%
1.06%
fev. 2025
1.06%
0.15%
0.27%
jan. 2025
0.27%
1.04%
0.94%
dez. 2024
0.94%
1.17%
1.30%
nov. 2024
1.30%
1.74%
1.52%
out. 2024
1.52%
0.27%
0.62%
set. 2024
0.62%
0.21%
0.29%
ago. 2024
0.29%
0.55%
0.61%
jul. 2024
0.61%
1.00%
0.81%
jun. 2024
0.81%
1.23%
0.89%
mai. 2024
0.89%
0.84%
0.31%
abr. 2024
0.31%
-0.22%
-0.47%
mar. 2024
-0.47%
-1.07%
-0.52%
fev. 2024
-0.52%
-0.69%
0.07%
jan. 2024
0.07%
0.50%
0.74%
dez. 2023
0.74%
0.59%
nov. 2023
0.59%
0.44%
0.50%
out. 2023
0.50%
1.00%
0.37%
set. 2023
0.37%
-0.43%
-0.14%
ago. 2023
-0.14%
-1.33%
-0.72%
jul. 2023
-0.72%
-1.92%
-1.93%
jun. 2023
-1.93%
-1.42%
-1.84%
mai. 2023
-1.84%
-0.45%
-0.95%
abr. 2023
-0.95%
-0.01%
0.05%
mar. 2023
0.05%
0.07%
-0.06%
fev. 2023
-0.06%
0.33%
0.21%
jan. 2023
0.21%
-0.05%
0.45%
dez. 2022
0.45%
-0.77%
-0.56%
nov. 2022
-0.56%
-0.83%
-0.97%
out. 2022
-0.97%
-0.83%
-0.95%
set. 2022
-0.95%
1.41%
-0.70%
ago. 2022
-0.70%
0.21%
jul. 2022
0.21%
1.98%
0.59%
jun. 2022
0.59%
1.66%
0.52%
mai. 2022
0.52%
1.70%
1.41%
abr. 2022
1.41%
1.51%
1.74%
mar. 2022
1.74%
1.63%
1.83%
fev. 2022
1.83%
1.80%
1.82%
jan. 2022
1.82%
1.50%
0.87%
dez. 2021
0.87%
0.93%
0.02%
nov. 2021
0.02%
0.23%
0.64%
out. 2021
0.64%
-1.00%
-0.64%
