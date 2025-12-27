O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) é divulgado todos os meses pela Fundação Getúlio Vargas, assim como o IGP-DI, ele utiliza a média ponderada de três índices de preços na mesma proporção: o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) que representa 60%, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) que representa 30% e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) que representa 10%.

O objetivo do IGP-M é monitorar a variação do consumo da população a fim de verificar a movimentação dos preços dentre vários setores da economia brasileira: indústria, construção civil, agricultura, comércio varejista e serviços prestados às famílias. Quanto maior é o preço dos itens destes setores comparando com o mês anterior, maior será a inflação.

O IGP-M faz uma leitura de praticamente todos os setores responsáveis pela fomentação de renda, mapeando a situação financeira do Brasil. O IGP-M é o índice mais utilizado no Brasil para reajustes de valores contratuais, como mensalidades escolares, valores de aluguéis, reajustes de taxas de energia elétrica e outras. Também como indexador de títulos para investimento do Tesouro Direto emitido pelo governo, como o Tesouro IGP-M.

Para conferir os dados oficiais do IGP-M, ao entrar no site “portalibre.fgv.br”, acesse os "Índices Institucionais (consultas gratuitas)”, na próxima página acesse o ícone “Séries Institucionais”.

Um valor negativo neste índice indica que no período da pesquisa houve uma deflação.

Últimos valores: