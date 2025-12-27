Calendário Econômico
Brasil - Produto Interno Bruto (PIB) (Anual) (Brazil Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Moderada
|1.8%
|2.5%
|
2.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
No Brasil, o cálculo do PIB é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais - SCNT e os resultados trimestrais e anuais são disponibilizados pelo Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA.
O PIB (Produto Interno Bruto) é o resultado de todos os bens e serviços (agropecuária, indústria e comércio) que são produzidos no país em um intervalo de tempo. O objetivo do PIB é mensurar a atividade econômica e o nível de riqueza, quanto maior a produção, maior é o aumento do consumo, dos investimentos e comércio em geral.
O índice só considera os resultados finais dos bens e serviços, de modo a não repetir o mesmo cálculo duas vezes ou mais, por exemplo: quando a carne chega ao mercado para venda direta ao consumidor, apenas o preço final da carne será usado para o cálculo. Os valores atribuídos à criação do gado, o abate, transporte e outros, não entram nesta etapa de cálculo do PIB. Em cada fase que vai desde a produção, até a comercialização do bem, os cálculos são baseados especificamente em cada etapa, para que no final não existam sobreposição de valores.
O consumo da população influencia diretamente na variação do PIB. Quanto mais a população consome seus bens e serviços, mais o PIB cresce, acontecendo o contrário, o PIB cai. O consumo por sua vez é intrinsicamente atrelado aos salários e aos juros. A população ganhando mais e pagando menos juros nas suas dívidas, o consumo será maior e o PIB irá crescer. Com salários baixos e juros altos, o consumo pessoal cai e o PIB também, por isso os juros altos atrapalham o crescimento do País.
As empresas estando em larga expansão, estarão comprando mais máquinas, aumentando o volume de suas atividades, logo contratarão mais colaboradores, o que movimenta a economia e o PIB aumenta. Os juros altos também atrapalham as empresas, pois não investirão tanto se tiverem de pagar mais pelos empréstimos.
O governo também tem a sua parcela para impulsionar o PIB. Por exemplo, quando o governo investe em obras estruturais, como a construção de uma estrada, são contratados operários, diminui a taxa de desocupação, aumenta o consumo de material de construção e eleva a produção geral da economia.
As exportações também são um grande fator de crescimento do PIB, o volume maior de dinheiro que entra no País está diretamente ligado com o aumento dos gastos com investimentos e consumo interno.
O crescimento do PIB pode afetar positivamente as cotações da moeda oficial do Brasil (Real).
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Produto Interno Bruto (PIB) (Anual) (Brazil Gross Domestic Product (GDP) y/y)".
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
