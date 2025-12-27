O Crescimento do Setor de Serviços м/м (Services Volume m/m) reflete a variação percentual no volume total de serviços prestados às famílias brasileiras, no mês relatado em comparação com o mês anterior. Ao calcular o indicador, são levados em consideração os serviços domésticos; os serviços de informação e de comunicação, os serviços profissionais, os administrativos e os adicionais; transporte e serviços postais; viagens e outros serviços. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo nas cotações do real.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Setor de Serviços (Mensal) (Brazil Services Volume m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).