A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) corresponde ao endividamento do setor público não-financeiro juntamente com o Banco Central do Brasil. O setor público não-financeiro engloba as administrações diretas do governo federal, dos estados e dos municípios; e as administrações indiretas que são: o sistema público de previdência social e as empresas estatais não-financeiras da federação, estados e dos municípios. As empresas do Grupo Petrobrás e do Grupo Eletrobrás não entram nesta relação das empresas estatais não-financeiras para fins de cálculos da dívida líquida pública. O Banco Central esta incluso neste cálculo da DLSP pelo fato de seus resultados estarem vinculados diretamente ao Tesouro Nacional.

A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) engloba o total dos débitos comprometidos no setor privado, setor público financeiro e ao resto do mundo pelo governo federal, governos estaduais e governos municipais. Estão inclusas também as operações comprometidas pelo Banco Central com títulos públicos. A DBGG é uma das principais referências para avaliação da condição de solvibilidade do Brasil por parte das agências globais de classificação.

Relação Dívida/PIB é o cálculo da dívida pública, especificamente a DLSP, em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Quanto menor for a Relação Dívida/PIB de uma economia, maior é a produção de bens e serviços e com prováveis lucros altos o suficiente para pagar suas dívidas.

Na prática, quanto maior a dívida pública de uma economia, maior o risco de inadimplência de um País, portanto, uma leitura acima do esperado do indicador pode ter um impacto negativo na moeda brasileira.

Últimos valores: