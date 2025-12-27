Calendário Econômico
Brasil - Relação Dívida/PIB (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)
|Baixa
|N/D
|65.1%
|
64.8%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) corresponde ao endividamento do setor público não-financeiro juntamente com o Banco Central do Brasil. O setor público não-financeiro engloba as administrações diretas do governo federal, dos estados e dos municípios; e as administrações indiretas que são: o sistema público de previdência social e as empresas estatais não-financeiras da federação, estados e dos municípios. As empresas do Grupo Petrobrás e do Grupo Eletrobrás não entram nesta relação das empresas estatais não-financeiras para fins de cálculos da dívida líquida pública. O Banco Central esta incluso neste cálculo da DLSP pelo fato de seus resultados estarem vinculados diretamente ao Tesouro Nacional.
A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) engloba o total dos débitos comprometidos no setor privado, setor público financeiro e ao resto do mundo pelo governo federal, governos estaduais e governos municipais. Estão inclusas também as operações comprometidas pelo Banco Central com títulos públicos. A DBGG é uma das principais referências para avaliação da condição de solvibilidade do Brasil por parte das agências globais de classificação.
Relação Dívida/PIB é o cálculo da dívida pública, especificamente a DLSP, em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Quanto menor for a Relação Dívida/PIB de uma economia, maior é a produção de bens e serviços e com prováveis lucros altos o suficiente para pagar suas dívidas.
Na prática, quanto maior a dívida pública de uma economia, maior o risco de inadimplência de um País, portanto, uma leitura acima do esperado do indicador pode ter um impacto negativo na moeda brasileira.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Relação Dívida/PIB (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress