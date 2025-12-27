CalendárioSeções

Brasil - Relação Dívida/PIB (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)

País:
Brasil
BRL, Real brasileiro
Fonte:
Banco Central do Brasil (Central Bank of Brazil)
Setor:
Governo
Baixa N/D 65.1%
64.8%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) corresponde ao endividamento do setor público não-financeiro juntamente com o Banco Central do Brasil. O setor público não-financeiro engloba as administrações diretas do governo federal, dos estados e dos municípios; e as administrações indiretas que são: o sistema público de previdência social e as empresas estatais não-financeiras da federação, estados e dos municípios. As empresas do Grupo Petrobrás e do Grupo Eletrobrás não entram nesta relação das empresas estatais não-financeiras para fins de cálculos da dívida líquida pública. O Banco Central esta incluso neste cálculo da DLSP pelo fato de seus resultados estarem vinculados diretamente ao Tesouro Nacional.

A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) engloba o total dos débitos comprometidos no setor privado, setor público financeiro e ao resto do mundo pelo governo federal, governos estaduais e governos municipais. Estão inclusas também as operações comprometidas pelo Banco Central com títulos públicos. A DBGG é uma das principais referências para avaliação da condição de solvibilidade do Brasil por parte das agências globais de classificação.

Relação Dívida/PIB é o cálculo da dívida pública, especificamente a DLSP, em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Quanto menor for a Relação Dívida/PIB de uma economia, maior é a produção de bens e serviços e com prováveis lucros altos o suficiente para pagar suas dívidas.

Na prática, quanto maior a dívida pública de uma economia, maior o risco de inadimplência de um País, portanto, uma leitura acima do esperado do indicador pode ter um impacto negativo na moeda brasileira.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Relação Dívida/PIB (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
N/D
65.1%
64.8%
set. 2025
64.8%
64.8%
64.2%
ago. 2025
64.2%
63.8%
63.7%
jul. 2025
63.7%
63.2%
62.9%
jun. 2025
62.9%
62.6%
62.0%
mai. 2025
62.0%
62.2%
61.7%
abr. 2025
61.7%
61.7%
61.6%
mar. 2025
61.6%
61.0%
61.4%
fev. 2025
61.4%
62.2%
60.8%
jan. 2025
60.8%
62.0%
61.1%
dez. 2024
61.1%
61.6%
61.2%
nov. 2024
61.2%
62.8%
62.1%
out. 2024
62.1%
62.8%
62.4%
set. 2024
62.4%
62.3%
62.0%
ago. 2024
62.0%
62.1%
61.9%
jul. 2024
61.9%
63.0%
62.2%
jun. 2024
62.2%
62.6%
62.2%
mai. 2024
62.2%
61.9%
61.2%
abr. 2024
61.2%
61.4%
61.1%
mar. 2024
61.1%
60.8%
60.9%
fev. 2024
60.9%
60.4%
60.0%
jan. 2024
60.0%
60.2%
60.8%
dez. 2023
60.8%
60.2%
59.5%
nov. 2023
59.5%
60.7%
60.0%
out. 2023
60.0%
60.0%
set. 2023
60.0%
59.9%
59.9%
ago. 2023
59.9%
60.4%
59.6%
jul. 2023
59.6%
59.7%
59.1%
jun. 2023
59.1%
57.8%
57.8%
mai. 2023
57.8%
57.5%
57.2%
abr. 2023
57.2%
57.6%
57.2%
mar. 2023
57.2%
56.8%
56.6%
fev. 2023
56.6%
56.6%
56.6%
jan. 2023
56.6%
57.2%
57.5%
dez. 2022
57.5%
57.4%
57.0%
nov. 2022
57.0%
58.9%
58.3%
out. 2022
58.3%
58.1%
58.3%
set. 2022
58.3%
57.6%
58.2%
ago. 2022
58.2%
58.3%
57.8%
jun. 2022
57.8%
59.9%
58.8%
mai. 2022
58.8%
59.2%
57.9%
abr. 2022
57.9%
58.9%
58.2%
mar. 2022
58.2%
56.7%
57.1%
fev. 2022
57.1%
56.5%
56.6%
jan. 2022
56.6%
57.8%
57.3%
dez. 2021
57.3%
57.3%
57.0%
nov. 2021
57.0%
57.3%
57.6%
out. 2021
57.6%
57.3%
58.5%
set. 2021
58.5%
58.2%
59.3%
ago. 2021
59.3%
62.5%
60.3%
1234
