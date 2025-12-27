Calendário Econômico
Brasil - Produção Industrial (Mensal) (Brazil Industrial Production m/m)
|Baixa
|0.1%
|0.0%
|
-0.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.1%
|
0.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF) é divulgada mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através do Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA, com o objetivo de analisar os dados da produção industrial brasileira.
A Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF) serve para verificar a evolução da indústria em geral, das indústrias extrativas e das indústrias de transformação a nível nacional, por regiões e por estados.
Diversas estatísticas são divulgadas dentro de um determinado período de referência:
- Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100)
- Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100)
- Índice mensal (Base: igual mês do ano anterior = 100)
- Índice acumulado (Base: igual período do ano anterior = 100)
- Índice acumulado de 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores = 100)
- Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%)
- Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%)
- Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%)
- Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%)
A leitura divulgada deste índice refere-se ao resultado da indústria em geral, englobando as indústrias extrativas e de transformação, visualizado dentro da seguinte estatística no sistema SIDRA: Variação percentual com referência ao mês imediatamente anterior.
O crescimento da produção industrial pode afetar positivamente as cotações da moeda brasileira.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Produção Industrial (Mensal) (Brazil Industrial Production m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
