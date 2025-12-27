Calendário Econômico
Brasil - Inflação medida pelo IGP-DI (Mensal) (FGV Brazil IGP-DI Inflation Index m/m)
|Baixa
|0.01%
|0.27%
|
-0.03%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) durante muitos anos foi o índice oficial da inflação no Brasil, atualmente o IPCA tem este objetivo, sendo publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O IGP-DI é calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), este indicador da variação dos preços faz parte da historia no Brasil a mais de sessenta anos. Ele calcula a variação dos preços no período que corresponde entre primeiro e o último dia de cada mês. Basicamente, o IGP-DI representa a evolução dos preços dentro de um intervalo de tempo.
O IGP-DI é calculado pelo IBRE utilizando uma média ponderada de três índices que medem a inflação: o Índice de Preços ao Produtor Amplo - Mercado (IPA-M) que representa 60%, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) que representa 30% e o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) que representa 10%. A Disponibilidade Interna refere-se às variações dos preços nas diversas atividades econômicas do mercado interno brasileiro.
Para conferir os dados oficiais do IGP-DI, ao entrar no site “portalibre.fgv.br”, acesse os "Índices Institucionais (consultas gratuitas)”, na próxima página acesse o ícone “Séries Institucionais”.
Um valor negativo neste índice indica que no período da pesquisa houve uma deflação.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Inflação medida pelo IGP-DI (Mensal) (FGV Brazil IGP-DI Inflation Index m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
