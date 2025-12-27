O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) durante muitos anos foi o índice oficial da inflação no Brasil, atualmente o IPCA tem este objetivo, sendo publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IGP-DI é calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), este indicador da variação dos preços faz parte da historia no Brasil a mais de sessenta anos. Ele calcula a variação dos preços no período que corresponde entre primeiro e o último dia de cada mês. Basicamente, o IGP-DI representa a evolução dos preços dentro de um intervalo de tempo.

O IGP-DI é calculado pelo IBRE utilizando uma média ponderada de três índices que medem a inflação: o Índice de Preços ao Produtor Amplo - Mercado (IPA-M) que representa 60%, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) que representa 30% e o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) que representa 10%. A Disponibilidade Interna refere-se às variações dos preços nas diversas atividades econômicas do mercado interno brasileiro.

Para conferir os dados oficiais do IGP-DI, ao entrar no site “portalibre.fgv.br”, acesse os "Índices Institucionais (consultas gratuitas)”, na próxima página acesse o ícone “Séries Institucionais”.

Um valor negativo neste índice indica que no período da pesquisa houve uma deflação.

Últimos valores: