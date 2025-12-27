CalendárioSeções

Brasil - Inflação medida pelo IGP-DI (Mensal) (FGV Brazil IGP-DI Inflation Index m/m)

País:
Brasil
BRL, Real brasileiro
Fonte:
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Setor:
Preços
Baixa 0.01% 0.27%
-0.03%
-0.03%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Prévio
O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) durante muitos anos foi o índice oficial da inflação no Brasil, atualmente o IPCA tem este objetivo, sendo publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IGP-DI é calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), este indicador da variação dos preços faz parte da historia no Brasil a mais de sessenta anos. Ele calcula a variação dos preços no período que corresponde entre primeiro e o último dia de cada mês. Basicamente, o IGP-DI representa a evolução dos preços dentro de um intervalo de tempo.

O IGP-DI é calculado pelo IBRE utilizando uma média ponderada de três índices que medem a inflação: o Índice de Preços ao Produtor Amplo - Mercado (IPA-M) que representa 60%, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) que representa 30% e o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) que representa 10%. A Disponibilidade Interna refere-se às variações dos preços nas diversas atividades econômicas do mercado interno brasileiro.

Para conferir os dados oficiais do IGP-DI, ao entrar no site “portalibre.fgv.br”, acesse os "Índices Institucionais (consultas gratuitas)”, na próxima página acesse o ícone “Séries Institucionais”.

Um valor negativo neste índice indica que no período da pesquisa houve uma deflação.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
0.01%
0.27%
-0.03%
out. 2025
-0.03%
0.09%
0.36%
set. 2025
0.36%
-0.34%
0.20%
ago. 2025
0.20%
-0.63%
-0.07%
jul. 2025
-0.07%
-0.13%
-1.80%
jun. 2025
-1.80%
0.45%
-0.85%
mai. 2025
-0.85%
0.68%
0.30%
abr. 2025
0.30%
0.47%
-0.50%
mar. 2025
-0.50%
0.89%
1.00%
fev. 2025
1.00%
0.87%
0.11%
jan. 2025
0.11%
0.89%
0.87%
dez. 2024
0.87%
1.67%
1.18%
nov. 2024
1.18%
-0.21%
1.54%
out. 2024
1.54%
0.20%
1.03%
set. 2024
1.03%
-0.52%
0.12%
ago. 2024
0.12%
1.08%
0.83%
jul. 2024
0.83%
1.45%
0.50%
jun. 2024
0.50%
0.39%
0.87%
mai. 2024
0.87%
1.31%
0.72%
abr. 2024
0.72%
0.42%
-0.30%
mar. 2024
-0.30%
-0.90%
-0.41%
fev. 2024
-0.41%
-0.97%
-0.27%
jan. 2024
-0.27%
0.40%
0.64%
dez. 2023
0.64%
0.61%
0.50%
nov. 2023
0.50%
0.48%
0.51%
out. 2023
0.51%
0.03%
0.45%
set. 2023
0.45%
0.05%
ago. 2023
0.05%
-0.93%
-0.40%
jul. 2023
-0.40%
-1.91%
-1.45%
jun. 2023
-1.45%
-1.73%
-2.33%
mai. 2023
-2.33%
-0.68%
-1.01%
abr. 2023
-1.01%
-0.15%
-0.34%
mar. 2023
-0.34%
0.05%
0.04%
fev. 2023
0.04%
0.19%
0.06%
jan. 2023
0.06%
0.07%
0.31%
dez. 2022
0.31%
-0.40%
-0.18%
nov. 2022
-0.18%
-0.92%
-0.62%
out. 2022
-0.62%
-0.89%
-1.22%
set. 2022
-1.22%
0.00%
-0.55%
ago. 2022
-0.55%
0.37%
-0.38%
jul. 2022
-0.38%
0.70%
0.62%
jun. 2022
0.62%
1.20%
0.69%
mai. 2022
0.69%
1.56%
0.41%
abr. 2022
0.41%
1.91%
2.37%
mar. 2022
2.37%
1.44%
1.50%
fev. 2022
1.50%
0.88%
2.01%
jan. 2022
2.01%
0.60%
1.25%
dez. 2021
1.25%
0.88%
-0.58%
nov. 2021
-0.58%
0.93%
1.60%
out. 2021
1.60%
-1.07%
-0.55%
123
