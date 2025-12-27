Calendário Econômico
Brasil - Índice de Preços ao Produtor (Anual) (Brazil Producer Price Index (PPI) y/y)
|Baixa
|-1.82%
|-1.03%
|
-0.39%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-2.47%
|
-1.82%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Produtor - Anual - (PPI y/y) reflete a variação percentual nos preços de venda de mercadorias de empresas industriais no Brasil, no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Este índice é considerado um indicador importante da inflação de preços ao consumidor. Uma leitura superior ao esperado pode indicar o fortalecimento do real brasileiro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Índice de Preços ao Produtor (Anual) (Brazil Producer Price Index (PPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
