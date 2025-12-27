O Índice de Preços ao Produtor - Anual - (PPI y/y) reflete a variação percentual nos preços de venda de mercadorias de empresas industriais no Brasil, no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Este índice é considerado um indicador importante da inflação de preços ao consumidor. Uma leitura superior ao esperado pode indicar o fortalecimento do real brasileiro.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Índice de Preços ao Produtor (Anual) (Brazil Producer Price Index (PPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).