Brasil - Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral) (Brazil Gross Domestic Product (GDP) q/q)

País:
Brasil
BRL, Real brasileiro
Fonte:
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Setor:
PIB
Moderada 0.1% 0.6%
0.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
No Brasil, o cálculo do PIB é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais - SCNT e os resultados trimestrais e anuais são disponibilizados pelo Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA.

O PIB (Produto Interno Bruto) é o resultado de todos os bens e serviços (agropecuária, indústria e comércio) que são produzidos no país em um intervalo de tempo. O objetivo do PIB é mensurar a atividade econômica e o nível de riqueza, quanto maior a produção, maior é o aumento do consumo, dos investimentos e comércio em geral.

O índice só considera os resultados finais dos bens e serviços, de modo a não repetir o mesmo cálculo duas vezes ou mais, por exemplo: quando a carne chega ao mercado para venda direta ao consumidor, apenas o preço final da carne será usado para o cálculo. Os valores atribuídos à criação do gado, o abate, transporte e outros, não entram nesta etapa de cálculo do PIB. Em cada fase que vai desde a produção, até a comercialização do bem, os cálculos são baseados especificamente em cada etapa, para que no final não existam sobreposição de valores.

O consumo da população influencia diretamente na variação do PIB. Quanto mais a população consome seus bens e serviços, mais o PIB cresce, acontecendo o contrário, o PIB cai. O consumo por sua vez é intrinsicamente atrelado aos salários e aos juros. A população ganhando mais e pagando menos juros nas suas dívidas, o consumo será maior e o PIB irá crescer. Com salários baixos e juros altos, o consumo pessoal cai e o PIB também, por isso os juros altos atrapalham o crescimento do País.

As empresas estando em larga expansão, estarão comprando mais máquinas, aumentando o volume de suas atividades, logo contratarão mais colaboradores, o que movimenta a economia e o PIB aumenta. Os juros altos também atrapalham as empresas, pois não investirão tanto se tiverem de pagar mais pelos empréstimos.

O governo também tem a sua parcela para impulsionar o PIB. Por exemplo, quando o governo investe em obras estruturais, como a construção de uma estrada, são contratados operários, diminui a taxa de desocupação, aumenta o consumo de material de construção e eleva a produção geral da economia.

As exportações também são um grande fator de crescimento do PIB, o volume maior de dinheiro que entra no País está diretamente ligado com o aumento dos gastos com investimentos e consumo interno.

O crescimento do PIB pode afetar positivamente as cotações da moeda oficial do Brasil (Real).

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral) (Brazil Gross Domestic Product (GDP) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
0.1%
0.6%
0.3%
2 trim. 2025
0.4%
0.5%
1.4%
1 trim. 2025
1.4%
0.5%
0.1%
4 trim. 2024
0.2%
0.6%
0.9%
3 trim. 2024
0.9%
0.5%
1.4%
2 trim. 2024
1.4%
0.5%
0.8%
1 trim. 2024
0.8%
0.7%
0.0%
4 trim. 2023
0.0%
-0.2%
0.0%
3 trim. 2023
0.1%
0.3%
1.0%
2 trim. 2023
0.9%
0.8%
1.8%
1 trim. 2023
1.9%
0.0%
-0.1%
4 trim. 2022
-0.2%
-0.5%
0.3%
3 trim. 2022
0.4%
-0.8%
1.0%
2 trim. 2022
1.2%
0.2%
1.1%
1 trim. 2022
1.0%
0.7%
0.7%
4 trim. 2021
0.5%
0.6%
-0.1%
3 trim. 2021
-0.1%
-0.6%
-0.4%
2 trim. 2021
-0.1%
0.5%
1.2%
1 trim. 2021
1.2%
2.2%
3.2%
4 trim. 2020
3.2%
7.0%
7.7%
3 trim. 2020
7.7%
-10.4%
-9.7%
2 trim. 2020
-9.7%
-0.3%
-2.5%
1 trim. 2020
-1.5%
-0.4%
0.4%
4 trim. 2019
0.5%
0.1%
0.6%
3 trim. 2019
0.6%
0.6%
0.4%
2 trim. 2019
0.4%
0.3%
-0.2%
1 trim. 2019
-0.2%
0.3%
0.1%
4 trim. 2018
0.1%
0.2%
0.8%
3 trim. 2018
0.8%
0.2%
2 trim. 2018
0.2%
0.4%
1 trim. 2018
0.4%
0.1%
4 trim. 2017
0.1%
0.1%
3 trim. 2017
0.1%
0.2%
2 trim. 2017
0.2%
1.0%
1 trim. 2017
1.0%
-0.9%
4 trim. 2016
-0.9%
-0.7%
3 trim. 2016
-0.8%
-0.6%
2 trim. 2016
-0.6%
-0.3%
1 trim. 2016
-0.3%
-1.4%
4 trim. 2015
-1.4%
-1.7%
3 trim. 2015
-1.7%
-2.1%
2 trim. 2015
-1.9%
-0.7%
1 trim. 2015
-0.2%
0.3%
4 trim. 2014
0.3%
0.2%
3 trim. 2014
0.1%
-0.6%
2 trim. 2014
-0.6%
-0.2%
1 trim. 2014
0.2%
0.4%
4 trim. 2013
0.7%
-0.5%
3 trim. 2013
-0.5%
1.5%
2 trim. 2013
1.5%
0.6%
