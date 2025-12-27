CalendárioSeções

Brasil - Produção Industrial (Anual) (Brazil Industrial Production y/y)

País:
Brasil
BRL, Real brasileiro
Fonte:
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Setor:
Negócio
Moderada -0.5% 0.0%
2.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-0.5%
-0.5%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Pesquisa Industrial Anual da Produção Física é divulgada mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através do Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA, sendo inserida na Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF), com o objetivo de analisar os dados da produção industrial brasileira.

A Pesquisa Industrial Anual inserida na PIM-PF serve para verificar a evolução da indústria em geral, das indústrias extrativas e das indústrias de transformação a nível nacional, por regiões e por estados.

Diversas estatísticas são divulgadas dentro de um determinado período de referência:

  • Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100)
  • Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100)
  • Índice mensal (Base: igual mês do ano anterior = 100)
  • Índice acumulado (Base: igual período do ano anterior = 100)
  • Índice acumulado de 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores = 100)
  • Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%)
  • Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%)
  • Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%)
  • Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%).

A leitura divulgada deste índice refere-se ao resultado da indústria em geral, englobando as indústrias extrativas e de transformação, visualizado dentro da seguinte estatística no sistema SIDRA: Variação percentual mensal igual ao mês vigente do ano anterior (variação anual).

O crescimento da produção industrial pode afetar positivamente as cotações da moeda brasileira.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Produção Industrial (Anual) (Brazil Industrial Production y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
-0.5%
0.0%
2.0%
set. 2025
2.0%
-2.0%
-0.7%
ago. 2025
-0.7%
0.6%
0.2%
jul. 2025
0.2%
1.3%
-1.3%
jun. 2025
-1.3%
1.7%
3.3%
mai. 2025
3.3%
1.5%
-0.5%
abr. 2025
-0.3%
1.8%
3.1%
mar. 2025
3.1%
2.4%
1.3%
fev. 2025
1.5%
1.8%
1.3%
jan. 2025
1.4%
1.8%
1.4%
dez. 2024
1.6%
2.2%
1.7%
nov. 2024
1.7%
2.3%
5.8%
out. 2024
5.8%
2.3%
3.4%
set. 2024
3.4%
2.1%
2.3%
ago. 2024
2.2%
2.2%
6.1%
jul. 2024
6.1%
2.0%
3.2%
jun. 2024
3.2%
1.3%
-1.1%
mai. 2024
-1.0%
1.4%
8.4%
abr. 2024
8.4%
0.3%
-2.8%
mar. 2024
-2.8%
2.7%
5.4%
fev. 2024
5.0%
1.5%
3.7%
jan. 2024
3.6%
0.0%
1.0%
dez. 2023
1.0%
-0.1%
1.3%
nov. 2023
1.3%
0.9%
1.1%
out. 2023
1.2%
0.5%
0.6%
set. 2023
0.6%
-0.3%
0.5%
ago. 2023
0.5%
-0.4%
-1.1%
jul. 2023
-1.1%
1.1%
0.3%
jun. 2023
0.3%
-0.4%
1.9%
mai. 2023
1.9%
-0.9%
-2.7%
abr. 2023
-2.7%
-0.7%
0.9%
mar. 2023
0.9%
-1.0%
-2.4%
fev. 2023
-2.4%
-0.5%
0.3%
jan. 2023
0.3%
-0.2%
-0.4%
dez. 2022
-1.3%
1.3%
0.9%
nov. 2022
0.9%
1.0%
1.7%
out. 2022
1.7%
1.6%
0.4%
set. 2022
0.4%
1.1%
2.8%
ago. 2022
2.8%
-0.5%
-0.4%
jul. 2022
-0.5%
0.0%
-0.5%
jun. 2022
-0.5%
0.0%
0.5%
mai. 2022
0.5%
-1.3%
-0.5%
abr. 2022
-0.5%
-3.2%
-1.9%
mar. 2022
-2.1%
-5.7%
-4.2%
fev. 2022
-4.3%
-6.1%
-7.2%
jan. 2022
-7.2%
-4.7%
-5.0%
dez. 2021
-5.0%
-6.1%
-4.4%
nov. 2021
-4.4%
-5.9%
-7.8%
out. 2021
-7.8%
-2.3%
-3.9%
set. 2021
-3.9%
1.9%
-0.7%
