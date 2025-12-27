A Pesquisa Industrial Anual da Produção Física é divulgada mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através do Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA, sendo inserida na Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF), com o objetivo de analisar os dados da produção industrial brasileira.

A Pesquisa Industrial Anual inserida na PIM-PF serve para verificar a evolução da indústria em geral, das indústrias extrativas e das indústrias de transformação a nível nacional, por regiões e por estados.

Diversas estatísticas são divulgadas dentro de um determinado período de referência:

Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100)

Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100)

Índice mensal (Base: igual mês do ano anterior = 100)

Índice acumulado (Base: igual período do ano anterior = 100)

Índice acumulado de 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores = 100)

Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%)

Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%)

Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%)

Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%).

A leitura divulgada deste índice refere-se ao resultado da indústria em geral, englobando as indústrias extrativas e de transformação, visualizado dentro da seguinte estatística no sistema SIDRA: Variação percentual mensal igual ao mês vigente do ano anterior (variação anual).

O crescimento da produção industrial pode afetar positivamente as cotações da moeda brasileira.

Últimos valores: