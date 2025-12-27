CalendárioSeções

Brasil - Vendas no Varejo (Anual) (Brazil Retail Sales y/y)

País:
Brasil
BRL, Real brasileiro
Fonte:
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Setor:
Consumidor
Moderada 1.1% 0.4%
0.8%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-1.9%
1.1%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Pesquisa Anual de Comércio – PAC, é divulgada mensalmente no mesmo relatório com a Pesquisa Mensal de Comércio – PMC. Ela faz parte do Programa Anual das Pesquisas Estruturais por Empresa do IBGE e coleta dados sobre as receitas, despesas, pessoal ocupado, salários, retiradas e outras remunerações, compras, estoques e margem de comercialização, entre outros dados do segmento comercial atacadista e varejista no País.

Para a realização da PAC é usado dois modelos de entrevistas eletrônicas que são disponibilizados por critérios técnicos às empresas: modelo completo e simplificado.

O modelo completo é disponibilizado as empresas que tem um quadro funcional de 20 ou mais indivíduos, incluindo proprietários e sócios, no período referente à pesquisa. No entanto, empresas com quadro inferior a 20 indivíduos que apresentam receitas compatíveis com as grandes empresas, preenchem o modelo completo.

O modelo simplificado é disponibilizado as empresas que tem um quadro funcional inferior 20 indivíduos, incluindo proprietários e sócios, no período referente à pesquisa.

A Pesquisa Anual de Comércio – PAC no Brasil é realizada conjuntamente com a Pesquisa Mensal de Comércio – PMC, devido às especificidades das variações sazonais e circunstanciais que são típicas do comércio varejista e também para acompanhar o consumo no País.

As estatísticas da Pesquisa Mensal de Comércio – PMC em conjunto com a Pesquisa Anual de Comércio – PAC são divulgadas no Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA.

Uma leitura do indicador acima do esperado pode ser considerada como positiva/alta para o Real.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Vendas no Varejo (Anual) (Brazil Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
1.1%
0.4%
0.8%
set. 2025
0.8%
2.7%
0.4%
ago. 2025
0.4%
-1.9%
1.2%
jul. 2025
1.0%
1.6%
0.3%
jun. 2025
0.3%
1.5%
2.1%
mai. 2025
2.1%
1.8%
4.8%
abr. 2025
4.8%
1.4%
-1.0%
mar. 2025
-1.0%
0.6%
1.6%
fev. 2025
1.5%
-0.2%
3.1%
jan. 2025
3.1%
5.2%
2.0%
dez. 2024
2.0%
5.8%
5.2%
nov. 2024
4.7%
5.3%
6.5%
out. 2024
6.5%
3.8%
2.1%
set. 2024
2.1%
3.9%
5.3%
ago. 2024
5.1%
3.1%
4.6%
jul. 2024
4.4%
3.8%
4.1%
jun. 2024
4.0%
4.6%
8.1%
mai. 2024
8.1%
3.3%
2.2%
abr. 2024
2.2%
4.0%
5.7%
mar. 2024
5.7%
5.5%
8.1%
fev. 2024
8.2%
1.4%
4.0%
jan. 2024
4.1%
1.2%
1.2%
dez. 2023
1.3%
1.4%
2.5%
nov. 2023
2.2%
1.5%
0.2%
out. 2023
0.2%
0.6%
3.2%
set. 2023
3.3%
0.5%
2.4%
ago. 2023
2.3%
0.4%
2.4%
jul. 2023
2.4%
0.4%
1.3%
jun. 2023
1.3%
0.4%
-1.1%
mai. 2023
-1.0%
0.4%
0.5%
abr. 2023
0.5%
0.5%
3.3%
mar. 2023
3.2%
0.7%
1.0%
fev. 2023
1.0%
0.9%
2.6%
jan. 2023
2.6%
1.1%
0.4%
dez. 2022
0.4%
1.4%
1.4%
nov. 2022
1.5%
1.5%
2.7%
out. 2022
2.7%
1.6%
3.2%
set. 2022
3.2%
1.6%
1.6%
ago. 2022
1.6%
1.7%
-5.3%
jul. 2022
-5.2%
1.8%
-0.1%
jun. 2022
-0.3%
1.9%
-0.2%
mai. 2022
-0.2%
1.9%
4.5%
abr. 2022
4.5%
1.9%
4.9%
mar. 2022
4.0%
1.9%
1.3%
fev. 2022
1.3%
1.9%
-1.5%
jan. 2022
-1.9%
1.8%
-2.9%
dez. 2021
-2.9%
2.0%
-4.2%
nov. 2021
-4.2%
2.1%
-6.8%
out. 2021
-7.1%
4.7%
-5.2%
set. 2021
-5.5%
5.0%
-4.1%
