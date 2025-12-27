Calendário Econômico
Brasil - IBC-Br Índice de Atividade Econômica do Banco Central (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central do Brasil (IBC-Br) é um indicador desenvolvido como uma preliminar para antepor o índice do Produto Interno Bruto (PIB) do País, neste sentido revela-se como um termômetro da economia, onde o Banco Central do Brasil utiliza este índice como uma ferramenta para definir a taxa básica de juros (Taxa Selic) da economia brasileira, cuja força retrata o estado da moeda brasileira.
O IBC-Br engloba estimativas de crescimento para os setores agropecuário, industrial e de serviços, levando em consideração a evolução da oferta total da produção, juntamente com as importações, e ainda, são acrescidos os impostos aprovados pelo governo e congresso nacional.
O IBC-Br e o Produto Interno Bruto (PIB) são indicadores que aferem a atividade econômica, onde IBC-Br reflete a inclinação do PIB, não necessariamente uma previsão, pois apresentam diferenças muito significativas em relação as suas metodologias de cálculo, cujas diferenças dos dois indicadores são refletidas nos resultados finais.
O IBC-Br reflete o comportamento da atividade econômica, orientando a política de controle da inflação pelo Comitê de Política Monetária (Copom). O IBC-Br leva em consideração uma variedade bons indicadores para o desempenho dos três grandes setores da economia brasileira: indústria, agropecuária e serviços. Já o PIB é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a partir da soma dos bens e serviços produzidos no Brasil.
Quanto maior o índice IBC-Br, melhor se encontra a economia do País, podendo valorizar o Real.
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - IBC-Br Índice de Atividade Econômica do Banco Central (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
