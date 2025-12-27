CalendárioSeções

Brasil - IBC-Br Índice de Atividade Econômica do Banco Central (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)

Brasil
BRL, Real brasileiro
Banco Central do Brasil (Central Bank of Brazil)
Negócio
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Prévio
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central do Brasil (IBC-Br) é um indicador desenvolvido como uma preliminar para antepor o índice do Produto Interno Bruto (PIB) do País, neste sentido revela-se como um termômetro da economia, onde o Banco Central do Brasil utiliza este índice como uma ferramenta para definir a taxa básica de juros (Taxa Selic) da economia brasileira, cuja força retrata o estado da moeda brasileira.

O IBC-Br engloba estimativas de crescimento para os setores agropecuário, industrial e de serviços, levando em consideração a evolução da oferta total da produção, juntamente com as importações, e ainda, são acrescidos os impostos aprovados pelo governo e congresso nacional.

O IBC-Br e o Produto Interno Bruto (PIB) são indicadores que aferem a atividade econômica, onde IBC-Br reflete a inclinação do PIB, não necessariamente uma previsão, pois apresentam diferenças muito significativas em relação as suas metodologias de cálculo, cujas diferenças dos dois indicadores são refletidas nos resultados finais.

O IBC-Br reflete o comportamento da atividade econômica, orientando a política de controle da inflação pelo Comitê de Política Monetária (Copom). O IBC-Br leva em consideração uma variedade bons indicadores para o desempenho dos três grandes setores da economia brasileira: indústria, agropecuária e serviços. Já o PIB é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a partir da soma dos bens e serviços produzidos no Brasil.

Quanto maior o índice IBC-Br, melhor se encontra a economia do País, podendo valorizar o Real.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - IBC-Br Índice de Atividade Econômica do Banco Central (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
N/D
set. 2025
N/D
ago. 2025
N/D
-0.35%
-0.50%
jul. 2025
-0.50%
7.52%
-0.10%
jun. 2025
-0.10%
-0.35%
-0.70%
mai. 2025
0.10%
32.94%
-10.90%
abr. 2025
0.20%
-0.35%
0.80%
mar. 2025
0.80%
-0.35%
0.40%
fev. 2025
0.40%
0.04%
0.90%
jan. 2025
0.89%
0.07%
-0.60%
dez. 2024
-0.73%
0.16%
0.16%
nov. 2024
0.10%
0.05%
0.09%
out. 2024
0.14%
-0.05%
0.88%
set. 2024
0.84%
-0.21%
0.24%
ago. 2024
0.23%
-0.04%
-0.59%
jul. 2024
-0.41%
0.42%
1.36%
jun. 2024
1.37%
-0.21%
0.41%
mai. 2024
0.25%
-1.09%
0.26%
abr. 2024
0.01%
-0.34%
-0.36%
mar. 2024
-0.34%
0.10%
0.34%
fev. 2024
0.40%
0.69%
0.52%
jan. 2024
0.60%
0.07%
0.82%
dez. 2023
0.82%
-0.05%
0.10%
nov. 2023
0.01%
-0.44%
-0.18%
out. 2023
-0.06%
-0.36%
-0.05%
set. 2023
-0.06%
0.01%
-0.81%
ago. 2023
-0.77%
0.19%
0.42%
jul. 2023
0.44%
0.19%
0.22%
jun. 2023
0.63%
-0.03%
-2.05%
mai. 2023
-2.00%
-0.13%
0.81%
abr. 2023
0.56%
-0.18%
-0.14%
mar. 2023
-0.15%
-0.02%
2.53%
fev. 2023
3.32%
0.13%
-0.09%
jan. 2023
-0.04%
0.21%
0.47%
dez. 2022
0.29%
0.02%
-0.77%
nov. 2022
-0.55%
-0.25%
-0.28%
out. 2022
-0.05%
-0.26%
0.00%
set. 2022
0.05%
0.06%
-1.13%
ago. 2022
-1.13%
0.24%
1.67%
jul. 2022
1.17%
0.24%
0.93%
jun. 2022
0.69%
-0.14%
-0.26%
mai. 2022
-0.11%
-0.64%
abr. 2022
-0.44%
-0.39%
1.09%
fev. 2022
0.34%
0.06%
-0.73%
jan. 2022
-0.99%
0.63%
0.32%
dez. 2021
0.33%
0.29%
0.51%
nov. 2021
0.69%
-0.45%
-0.28%
out. 2021
-0.40%
-0.08%
-0.46%
set. 2021
-0.27%
0.24%
-0.29%
ago. 2021
-0.15%
0.64%
0.23%
