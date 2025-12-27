CalendárioSeções

Brasil - Superávit Orçamentário (Brazil Primary Budget Balance)

País:
Brasil
BRL, Real brasileiro
Fonte:
Banco Central do Brasil (Central Bank of Brazil)
Setor:
Governo
Baixa N/D R$​19.687 bilh
R$​-17.452 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
O Banco Central do Brasil BCB, calcula estatísticas fiscais consolidadas para o setor público, incluindo a dívida líquida e as necessidades de financiamento, refletindo no Balanço Orçamentário Nominal e Balanço Orçamentário Primário do Brasil. Mensalmente é divulgado um relatório de Estatísticas Fiscais, refletindo o Superávit Primário.

A diferença entre receitas e despesas do governo são os resultados fiscais, cujos cálculos são realizados pelos resultados nominal, operacional e primário.

O resultado nominal refere-se à diferença entre a movimentação conjunta das receitas totais (incluindo aplicações financeiras) e das despesas totais (inclusive despesas com juros), essa diferença corresponde à Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP).

O resultado operacional corresponde ao resultado nominal menos à atualização monetária da dívida líquida, utilizado para deixar de fora o impacto da inflação.

O resultado primário corresponde ao resultado nominal com a exclusão da parcela referente aos juros nominais (juros reais acrescidos da atualização monetária) incidentes sobre a dívida líquida, com o objetivo de verificar a realização da meta estabelecida na Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O Superávit Primário é um indicador de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo (um mês, um semestre, um ano) com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida.

Um valor positivo do Balanço Orçamentário Primário indica um excedente orçamentário primário, o que pode ter um efeito positivo sobre o Real.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Superávit Orçamentário (Brazil Primary Budget Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
N/D
R$​19.687 bilh
R$​-17.452 bilh
set. 2025
R$​-17.452 bilh
R$​-27.717 bilh
R$​-17.255 bilh
ago. 2025
R$​-17.255 bilh
R$​-80.170 bilh
R$​-66.566 bilh
jul. 2025
R$​-66.566 bilh
R$​24.496 bilh
R$​-47.091 bilh
jun. 2025
R$​-47.091 bilh
R$​-10.334 bilh
R$​-33.740 bilh
mai. 2025
R$​-33.740 bilh
R$​-26.971 bilh
R$​14.150 bilh
abr. 2025
R$​14.150 bilh
R$​82.155 bilh
R$​3.588 bilh
mar. 2025
R$​3.588 bilh
R$​6.215 bilh
R$​-18.973 bilh
fev. 2025
R$​-18.973 bilh
R$​58.822 bilh
R$​104.096 bilh
jan. 2025
R$​104.096 bilh
R$​76.851 bilh
R$​15.745 bilh
dez. 2024
R$​15.745 bilh
R$​7.236 bilh
R$​-6.620 bilh
nov. 2024
R$​-6.620 bilh
R$​-35.220 bilh
R$​36.883 bilh
out. 2024
R$​36.883 bilh
R$​35.412 bilh
R$​-7.340 bilh
set. 2024
R$​-7.340 bilh
R$​-35.237 bilh
R$​-21.425 bilh
ago. 2024
R$​-21.425 bilh
R$​-66.679 bilh
R$​-21.348 bilh
jul. 2024
R$​-21.348 bilh
R$​50.846 bilh
R$​-40.873 bilh
jun. 2024
R$​-40.873 bilh
R$​-21.997 bilh
R$​-63.895 bilh
mai. 2024
R$​-63.895 bilh
R$​-43.559 bilh
R$​6.688 bilh
abr. 2024
R$​6.688 bilh
R$​28.005 bilh
R$​1.177 bilh
mar. 2024
R$​1.177 bilh
R$​-6.117 bilh
R$​-48.692 bilh
fev. 2024
R$​-48.692 bilh
R$​0.841 bilh
R$​102.146 bilh
jan. 2024
R$​102.146 bilh
R$​-32.402 bilh
R$​-129.573 bilh
dez. 2023
R$​-129.573 bilh
R$​-4.551 bilh
R$​-37.270 bilh
nov. 2023
R$​-37.270 bilh
R$​-2.574 bilh
R$​14.798 bilh
out. 2023
R$​14.798 bilh
R$​-18.071 bilh
set. 2023
R$​-18.071 bilh
R$​-41.346 bilh
R$​-22.830 bilh
ago. 2023
R$​-22.830 bilh
R$​-34.453 bilh
R$​-35.809 bilh
jul. 2023
R$​-35.809 bilh
R$​-1.961 bilh
R$​-48.899 bilh
jun. 2023
R$​-48.899 bilh
R$​-18.785 bilh
R$​-50.172 bilh
mai. 2023
R$​-50.172 bilh
R$​14.156 bilh
R$​20.324 bilh
abr. 2023
R$​20.324 bilh
R$​17.699 bilh
R$​-14.182 bilh
mar. 2023
R$​-14.182 bilh
R$​3.272 bilh
R$​-26.453 bilh
fev. 2023
R$​-26.453 bilh
R$​39.289 bilh
R$​99.013 bilh
jan. 2023
R$​99.013 bilh
R$​0.098 bilh
R$​-11.813 bilh
dez. 2022
R$​-11.813 bilh
R$​-0.909 bilh
R$​-20.089 bilh
nov. 2022
R$​-20.089 bilh
R$​13.765 bilh
R$​27.095 bilh
out. 2022
R$​27.095 bilh
R$​-19.045 bilh
R$​10.746 bilh
set. 2022
R$​10.746 bilh
R$​-12.872 bilh
R$​-30.279 bilh
ago. 2022
R$​-30.279 bilh
R$​8.223 bilh
R$​14.395 bilh
jun. 2022
R$​14.395 bilh
R$​-20.801 bilh
R$​-32.993 bilh
mai. 2022
R$​-32.993 bilh
R$​14.108 bilh
R$​38.876 bilh
abr. 2022
R$​38.876 bilh
R$​22.478 bilh
R$​4.312 bilh
mar. 2022
R$​4.312 bilh
R$​16.050 bilh
R$​3.471 bilh
fev. 2022
R$​3.471 bilh
R$​42.226 bilh
R$​101.833 bilh
jan. 2022
R$​101.833 bilh
R$​31.102 bilh
R$​0.123 bilh
dez. 2021
R$​0.123 bilh
R$​14.831 bilh
R$​15.034 bilh
nov. 2021
R$​15.034 bilh
R$​18.797 bilh
R$​35.399 bilh
out. 2021
R$​35.399 bilh
R$​0.887 bilh
R$​12.933 bilh
set. 2021
R$​12.933 bilh
R$​-85.051 bilh
R$​16.729 bilh
ago. 2021
R$​16.729 bilh
R$​-112.063 bilh
R$​-10.283 bilh
1234
