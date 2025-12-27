O Banco Central do Brasil BCB, calcula estatísticas fiscais consolidadas para o setor público, incluindo a dívida líquida e as necessidades de financiamento, refletindo no Balanço Orçamentário Nominal e Balanço Orçamentário Primário do Brasil. Mensalmente é divulgado um relatório de Estatísticas Fiscais, refletindo o Superávit Primário.

A diferença entre receitas e despesas do governo são os resultados fiscais, cujos cálculos são realizados pelos resultados nominal, operacional e primário.

O resultado nominal refere-se à diferença entre a movimentação conjunta das receitas totais (incluindo aplicações financeiras) e das despesas totais (inclusive despesas com juros), essa diferença corresponde à Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP).

O resultado operacional corresponde ao resultado nominal menos à atualização monetária da dívida líquida, utilizado para deixar de fora o impacto da inflação.

O resultado primário corresponde ao resultado nominal com a exclusão da parcela referente aos juros nominais (juros reais acrescidos da atualização monetária) incidentes sobre a dívida líquida, com o objetivo de verificar a realização da meta estabelecida na Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O Superávit Primário é um indicador de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo (um mês, um semestre, um ano) com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida.

Um valor positivo do Balanço Orçamentário Primário indica um excedente orçamentário primário, o que pode ter um efeito positivo sobre o Real.

