Calendário Econômico
Brasil - Superávit Orçamentário (Brazil Primary Budget Balance)
|Baixa
|N/D
|R$19.687 bilh
|
R$-17.452 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Banco Central do Brasil BCB, calcula estatísticas fiscais consolidadas para o setor público, incluindo a dívida líquida e as necessidades de financiamento, refletindo no Balanço Orçamentário Nominal e Balanço Orçamentário Primário do Brasil. Mensalmente é divulgado um relatório de Estatísticas Fiscais, refletindo o Superávit Primário.
A diferença entre receitas e despesas do governo são os resultados fiscais, cujos cálculos são realizados pelos resultados nominal, operacional e primário.
O resultado nominal refere-se à diferença entre a movimentação conjunta das receitas totais (incluindo aplicações financeiras) e das despesas totais (inclusive despesas com juros), essa diferença corresponde à Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP).
O resultado operacional corresponde ao resultado nominal menos à atualização monetária da dívida líquida, utilizado para deixar de fora o impacto da inflação.
O resultado primário corresponde ao resultado nominal com a exclusão da parcela referente aos juros nominais (juros reais acrescidos da atualização monetária) incidentes sobre a dívida líquida, com o objetivo de verificar a realização da meta estabelecida na Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO).
O Superávit Primário é um indicador de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo (um mês, um semestre, um ano) com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida.
Um valor positivo do Balanço Orçamentário Primário indica um excedente orçamentário primário, o que pode ter um efeito positivo sobre o Real.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Superávit Orçamentário (Brazil Primary Budget Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
