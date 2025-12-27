Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, o Comitê de Política Monetária (Copom) tem a responsabilidade de definir esta taxa e se reúne em oito oportunidades durante o ano para este objetivo. Praticamente todo cálculo dos juros usado pelo mercado tem como base a Taxa Selic, sendo a principal referência da política monetária pelo Governo Federal do Brasil. O Banco Central do Brasil tem a missão tem manter a Taxa Selic dentro do percentual estabelecido pelo Copom. O seu objetivo principal é o controle da inflação, muitas vezes tendo de atuar no mercado interbancário para cumprir as metas estabelecidas.

Quando o Copom se reúne, são discutidas as perspectivas para a economia brasileira, tais como: a inflação passada e esperada, crescimento econômico do País, câmbio, taxa de juro externa, nível de atividade de créditos, entre outras variantes. Em função destas discussões, é decidido qual o nível ideal da taxa de juros do País - se ela deve ser elevada, reduzida, ou mantida.

Na prática, nas operações diárias do mercado interbancário, a Taxa Selic é dividida em duas: a Selic Meta e a Selic Over.

A taxa Selic Over representa a realidade do mercado interbancário. Calculada diariamente, é uma média ponderada de todas as operações de financiamento no mercado interbancário brasileiro, que são lastreadas em títulos públicos federais e realizadas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), na forma de operações compromissadas. No final do dia é calculada a média ponderada da taxa de juros dos volumes negociados, referente a todos os empréstimos interbancários.

O Banco Central do Brasil com o objetivo de cumprir sua obrigação de manter o equilíbrio da taxa de juros, de acordo com o que o Copom estabeleceu como meta para a Taxa Selic, atua no mercado primário e secundário. O primário envolve a compra de títulos públicos por parte dos bancos; o secundário envolve o próprio Banco Central neste mercado.

Quando o Banco Central verifica que a Selic Over está se distanciando da Selic Meta, compra ou vende títulos públicos no mercado aberto, conforme a necessidade, e assim, os juros no mercado interbancário ficam dentro da meta planejada para a taxa Selic, regulando a liquidez da economia conforme a política monetária.

A Selic Meta serve como base para as transações interbancárias e a taxa Selic Over vem da necessidade de financiamento entre os bancos. Aumentando o número de investidores para financiamentos, diminui a Selic Over. Quando tem mais tomadores com carteiras de títulos, a Selic Over aumenta. A taxa Selic Over varia praticamente todos os dias e através das incursões do Banco Central no mercado interbancário, ela se aproxima da Selic Meta, mantendo o equilíbrio do mercado.

A Taxa Selic pode ter influência:

Na renda variável.

Em teoria, a queda da Selic favorece o mercado de capitais, pois aumenta o acesso ao crédito.

Os juros baixos da taxa sinalizam que a economia está em um bom momento.

Com o mercado desaquecido, a Selic tende a aumentar, com a tendência de diminuição no consumo. Como resultado, cresce o índice de desemprego, entre outras consequências ruins.

No médio prazo, a renda variável costuma superar a renda fixa atrelada à Selic.

No bolso do consumidor, a taxa Selic tem grande peso em relação a empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras.

Últimos valores: