Calendário Econômico
Brasil - Taxa de Desemprego (Brazil Unemployment Rate 3-months)
|Moderada
|5.4%
|5.7%
|
5.6%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|5.3%
|
5.4%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A taxa de desemprego é divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é realizada através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD é realizada mensalmente a partir da observação da população economicamente ativa, tendo como amostragem a unidade domiciliar, no entanto, não é possível realizar esta pesquisa de forma absoluta sobre toda a população. A PNAD acompanha principalmente as ondas trimestrais, com o objetivo de mapear no curto, médio e longo prazo a situação da força de trabalho e outros dados uteis para o estudo do desenvolvimento sócio econômico do Brasil. Para atender os seus objetivos, as coletas das informações são realizadas e publicadas através de indicadores trimestrais, versando a situação da força de trabalho, assim como, indicadores anuais sobre fatos adicionais contínuos (como empregos e outras formas de trabalho, cuidados de pessoas e afazeres domésticos, tecnologia da informação, da comunicação e outros).
Esta pesquisa foi lançada, como experiência, em outubro de 2011 e a partir de janeiro de 2012, foi definitivamente oficializada em todo o Território Brasileiro. A taxa de desemprego é um aspecto entre vários outros orientados pela PNAD Contínua.
A taxa de desocupação (desemprego) é inversamente proporcional ao crescimento do PIB e tende a reagir com certo atraso ao ciclo econômico. Por exemplo, se a economia começa a ter um período de crescimento do PIB, a taxa de desocupação (desemprego) não responde de forma imediata a este crescimento, ela demanda certo tempo para ser reduzida. Isto acontece por que o mercado reage inicialmente com o aumento da produção, elevando as horas trabalhadas dos operários, quando essa solução não é o suficiente, inicia-se a fase de contratação de novos colaboradores com o intuito de aumentar a produção, e assim, a taxa de desemprego finalmente tende a diminuir.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua é divulgada no Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA.
Podemos afirmar que a diminuição da taxa de desocupação (desemprego) reflete um crescimento econômico e pode reagir de forma positiva junto ao Real (Real).
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Taxa de Desemprego (Brazil Unemployment Rate 3-months)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
