Brasil - Taxa de Desemprego (Brazil Unemployment Rate 3-months)

País:
Brasil
BRL, Real brasileiro
Fonte:
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Setor:
Trabalho
Moderada 5.4% 5.7%
5.6%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
5.3%
5.4%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A taxa de desemprego é divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é realizada através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD é realizada mensalmente a partir da observação da população economicamente ativa, tendo como amostragem a unidade domiciliar, no entanto, não é possível realizar esta pesquisa de forma absoluta sobre toda a população. A PNAD acompanha principalmente as ondas trimestrais, com o objetivo de mapear no curto, médio e longo prazo a situação da força de trabalho e outros dados uteis para o estudo do desenvolvimento sócio econômico do Brasil. Para atender os seus objetivos, as coletas das informações são realizadas e publicadas através de indicadores trimestrais, versando a situação da força de trabalho, assim como, indicadores anuais sobre fatos adicionais contínuos (como empregos e outras formas de trabalho, cuidados de pessoas e afazeres domésticos, tecnologia da informação, da comunicação e outros).

Esta pesquisa foi lançada, como experiência, em outubro de 2011 e a partir de janeiro de 2012, foi definitivamente oficializada em todo o Território Brasileiro. A taxa de desemprego é um aspecto entre vários outros orientados pela PNAD Contínua.

A taxa de desocupação (desemprego) é inversamente proporcional ao crescimento do PIB e tende a reagir com certo atraso ao ciclo econômico. Por exemplo, se a economia começa a ter um período de crescimento do PIB, a taxa de desocupação (desemprego) não responde de forma imediata a este crescimento, ela demanda certo tempo para ser reduzida. Isto acontece por que o mercado reage inicialmente com o aumento da produção, elevando as horas trabalhadas dos operários, quando essa solução não é o suficiente, inicia-se a fase de contratação de novos colaboradores com o intuito de aumentar a produção, e assim, a taxa de desemprego finalmente tende a diminuir.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua é divulgada no Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA.

Podemos afirmar que a diminuição da taxa de desocupação (desemprego) reflete um crescimento econômico e pode reagir de forma positiva junto ao Real (Real).

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Taxa de Desemprego (Brazil Unemployment Rate 3-months)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
5.4%
5.7%
5.6%
set. 2025
5.6%
5.6%
5.6%
ago. 2025
5.6%
5.5%
5.6%
jul. 2025
5.6%
5.7%
5.8%
jun. 2025
5.8%
6.0%
6.2%
mai. 2025
6.2%
6.4%
6.6%
abr. 2025
6.6%
6.7%
7.0%
mar. 2025
7.0%
7.0%
6.8%
fev. 2025
6.8%
6.7%
6.5%
jan. 2025
6.5%
6.4%
6.2%
dez. 2024
6.2%
6.0%
6.1%
nov. 2024
6.1%
6.2%
6.2%
out. 2024
6.2%
6.2%
6.4%
set. 2024
6.4%
6.4%
6.6%
ago. 2024
6.6%
6.8%
6.8%
jul. 2024
6.8%
7.0%
6.9%
jun. 2024
6.9%
6.8%
7.1%
mai. 2024
7.1%
7.3%
7.5%
abr. 2024
7.5%
7.9%
7.9%
mar. 2024
7.9%
7.8%
7.8%
fev. 2024
7.8%
7.7%
7.6%
jan. 2024
7.6%
7.6%
7.4%
dez. 2023
7.4%
7.6%
7.5%
nov. 2023
7.5%
7.7%
7.6%
out. 2023
7.6%
7.5%
7.7%
set. 2023
7.7%
8.0%
7.8%
ago. 2023
7.8%
7.6%
7.9%
jul. 2023
7.9%
8.0%
8.0%
jun. 2023
8.0%
8.2%
8.3%
mai. 2023
8.3%
8.2%
8.5%
abr. 2023
8.5%
8.4%
8.8%
mar. 2023
8.8%
8.8%
8.6%
fev. 2023
8.6%
8.8%
8.4%
jan. 2023
8.4%
7.9%
7.9%
dez. 2022
7.9%
8.1%
8.1%
nov. 2022
8.1%
8.1%
8.3%
out. 2022
8.3%
8.4%
8.7%
set. 2022
8.7%
8.8%
8.9%
ago. 2022
8.9%
8.7%
9.1%
jul. 2022
9.1%
9.3%
9.3%
jun. 2022
9.3%
9.4%
9.8%
mai. 2022
9.8%
10.1%
10.5%
abr. 2022
10.5%
11.5%
11.1%
mar. 2022
11.1%
11.5%
11.2%
fev. 2022
11.2%
11.5%
11.2%
jan. 2022
11.2%
11.0%
11.1%
dez. 2021
11.1%
11.2%
11.6%
nov. 2021
11.6%
11.9%
12.1%
out. 2021
12.1%
12.2%
12.6%
set. 2021
12.6%
13.1%
13.2%
