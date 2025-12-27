Calendário Econômico
Brasil - Produção de Veículos (Mensal) (ANFAVEA Brazil Auto Production m/m)
|Baixa
|N/D
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os diversos setores da economia sempre geram outros novos setores e a economia vai se expandindo, de tal forma que todos os setores praticamente se tornam interdependentes um do outro e assim, o mercado vai se tornando cada vez mais complexo e criando novas necessidades.
A indústria de veículos automotores é um exemplo de como esta afirmação é verdadeira, englobando as indústrias de auto veículos (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus), máquinas agrícolas e rodoviários autopropulsados (tratores de rodas e de esteiras, colheitadeiras e retroescavadeiras), que por sua vez necessitam de vários outros setores, criando novas indústrias, como por exemplo; a necessidade de peças e autopeças, o que gera um gigante mercado industrial e de serviços, indo da produção, comercialização até a manutenção da frota no País.
O aumento do desenvolvimento da indústria de veículos automotores gera fortes reflexos na mobilidade dos indivíduos e transporte de mercadorias, na construção de infraestrutura no País, bem como na mecanização agrícola, aumentando a produção agropecuária.
Por isto é importante acompanhar os índices econômicos neste setor que propulsionam o crescimento do Brasil, gerando novos postos de trabalho e crescimento na renda da população.
Os dados estatísticos da produção mensal de veículos são divulgados e disponibilizados ao público no site oficial da ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), associação que reúne os grandes atores no cenário brasileiro quanto a instalações industriais e produção no País da indústria de veículos automotores.
Podemos afirmar que uma leitura acima do esperado neste índice pode ser considerada como positiva/alta para a economia do Brasil, em consequência para a moeda brasileira, Real.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Produção de Veículos (Mensal) (ANFAVEA Brazil Auto Production m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress