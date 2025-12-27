CalendárioSeções

Brasil - Produção de Veículos (Mensal) (ANFAVEA Brazil Auto Production m/m)

País:
Brasil
BRL, Real brasileiro
Fonte:
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA))
Setor:
Negócio
Baixa N/D
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Os diversos setores da economia sempre geram outros novos setores e a economia vai se expandindo, de tal forma que todos os setores praticamente se tornam interdependentes um do outro e assim, o mercado vai se tornando cada vez mais complexo e criando novas necessidades.

A indústria de veículos automotores é um exemplo de como esta afirmação é verdadeira, englobando as indústrias de auto veículos (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus), máquinas agrícolas e rodoviários autopropulsados (tratores de rodas e de esteiras, colheitadeiras e retroescavadeiras), que por sua vez necessitam de vários outros setores, criando novas indústrias, como por exemplo; a necessidade de peças e autopeças, o que gera um gigante mercado industrial e de serviços, indo da produção, comercialização até a manutenção da frota no País.

O aumento do desenvolvimento da indústria de veículos automotores gera fortes reflexos na mobilidade dos indivíduos e transporte de mercadorias, na construção de infraestrutura no País, bem como na mecanização agrícola, aumentando a produção agropecuária.

Por isto é importante acompanhar os índices econômicos neste setor que propulsionam o crescimento do Brasil, gerando novos postos de trabalho e crescimento na renda da população.

Os dados estatísticos da produção mensal de veículos são divulgados e disponibilizados ao público no site oficial da ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), associação que reúne os grandes atores no cenário brasileiro quanto a instalações industriais e produção no País da indústria de veículos automotores.

Podemos afirmar que uma leitura acima do esperado neste índice pode ser considerada como positiva/alta para a economia do Brasil, em consequência para a moeda brasileira, Real.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Produção de Veículos (Mensal) (ANFAVEA Brazil Auto Production m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
out. 2025
N/D
4.2%
-1.5%
set. 2025
-1.5%
3.0%
ago. 2025
3.0%
12.3%
15.7%
jul. 2025
15.7%
-9.7%
-6.5%
jun. 2025
-6.5%
13.9%
-5.9%
mai. 2025
-5.9%
0.9%
20.1%
abr. 2025
20.1%
-1.2%
-12.6%
mar. 2025
-12.6%
0.4%
23.8%
fev. 2025
23.8%
-5.9%
-7.7%
jan. 2025
-7.7%
-10.0%
-19.5%
dez. 2024
-19.5%
0.5%
-5.2%
nov. 2024
-5.2%
-5.6%
8.3%
out. 2024
8.3%
12.0%
-11.4%
set. 2024
-11.4%
-0.2%
5.2%
ago. 2024
5.2%
6.8%
16.9%
jul. 2024
16.9%
-7.1%
26.6%
jun. 2024
26.6%
-0.3%
-24.9%
mai. 2024
-24.9%
13.5%
13.5%
abr. 2024
13.5%
-3.0%
3.2%
mar. 2024
3.2%
7.1%
24.3%
fev. 2024
24.3%
-2.7%
-11.1%
jan. 2024
-11.1%
3.4%
-15.3%
dez. 2023
-15.3%
-2.8%
1.5%
nov. 2023
1.5%
-6.2%
-4.4%
out. 2023
-4.4%
8.0%
-8.0%
set. 2023
-8.0%
10.4%
24.0%
ago. 2023
24.0%
-0.2%
-3.3%
jul. 2023
-3.3%
-0.2%
-17.0%
jun. 2023
-17.0%
-0.3%
27.4%
mai. 2023
27.4%
-0.2%
-19.4%
abr. 2023
-19.4%
-0.2%
37.3%
mar. 2023
37.3%
-0.1%
5.6%
fev. 2023
5.6%
0.1%
-20.3%
jan. 2023
-20.3%
0.3%
-11.3%
dez. 2022
-11.3%
0.6%
4.7%
nov. 2022
4.7%
1.1%
-0.8%
out. 2022
-0.8%
1.8%
-12.7%
set. 2022
-12.7%
2.7%
8.7%
ago. 2022
8.7%
3.8%
7.5%
jul. 2022
7.5%
4.9%
-1.1%
jun. 2022
-1.1%
5.9%
10.7%
mai. 2022
10.7%
6.5%
0.4%
abr. 2022
0.4%
6.4%
11.4%
mar. 2022
11.4%
5.2%
14.1%
fev. 2022
14.1%
2.7%
-31.1%
jan. 2022
-31.1%
-1.0%
2.5%
dez. 2021
2.5%
-6.2%
15.1%
nov. 2021
15.1%
-14.4%
2.6%
out. 2021
2.6%
-24.1%
5.6%
