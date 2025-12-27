Calendário Econômico
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mede a inflação dos produtos e serviços comercializados no varejo em relação ao consumo das famílias, onde seus ganhos variam entre 1 e 40 salários mínimos, independente de qual seja a fonte de renda. O índice busca alcançar 90% das famílias que moram nas áreas urbanas, cobertas pelo Sistema Nacional de Índices ao Consumidor (SNIPC).
A diferença do IPCA-15 em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA está apenas no período de tempo que a pesquisa engloba, em geral do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês referencial.
O SNIPC coleta os dados em 11 áreas urbanas que são as regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Distrito Federal e Goiânia.
Genericamente, a metodologia do IPCA abrange as seguintes áreas: composição da estrutura geral dos preços; delimitação das bases cadastrais dos produtos e locais; obtenção dos preços e o método de cálculo.
A obtenção de preços acontece partir dos cadastros de informantes e de produtos, conforme os métodos específicos de coleta. Para se realizar o cadastro dos informantes são utilizadas duas linhas de procedimentos, conforme a natureza das diversas mercadorias pesquisadas.
A linha principal de procedimentos consiste no levantamento de informantes através da Pesquisa de Locais de Compra – PLC.
A segunda linha é realizada para subitens peculiares, onde a metodologia da PLC não pode ser usada, como por exemplo: os valores de aluguel para moradia, empregados domésticos, condomínio, serviços públicos, taxas, entre outros.
O método de cálculo é realizado inicialmente através da média aritmética dos preços coletados em diferentes estabelecimentos comerciais para cada produto pesquisado no mês vigente e o preço médio é confrontado com o resultado do mês anterior. Posteriormente, calcula-se o índice de subitens, aplicando uma média geométrica simples para agregar os resultados dos produtos pertencentes aos subitens. Finalmente, para todos os níveis superiores do conjunto agregado, emprega-se a fórmula de Laspeyres.
O IPCA-15 anual é oficialmente divulgado mensalmente pelo Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. O crescimento deste índice pode ser considerado como positivo para o Real.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (Anual) (Brazil Mid-Month Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
