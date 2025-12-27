CalendárioSeções

Brasil - Setor de Serviços (Anual) (Brazil Services Volume y/y)

País:
Brasil
BRL, Real brasileiro
Fonte:
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Setor:
Negócio
Baixa 2.2%
4.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
2.4%
2.2%
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
O Crescimento do Setor de Serviços y/y (Services Volume y/y) reflete a variação percentual no volume total de serviços prestados às famílias brasileiras, no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Ao calcular o indicador, são levados em consideração os serviços domésticos; os serviços de informação e de comunicação, os serviços profissionais, os administrativos e os adicionais; transporte e serviços postais; viagens e outros serviços. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo nas cotações do real.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Setor de Serviços (Anual) (Brazil Services Volume y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
2.2%
2.2%
4.3%
set. 2025
4.1%
1.8%
2.5%
ago. 2025
2.5%
1.7%
2.9%
jul. 2025
2.8%
1.3%
2.8%
jun. 2025
2.8%
1.4%
3.6%
mai. 2025
3.6%
1.5%
1.8%
abr. 2025
1.8%
2.0%
2.0%
mar. 2025
1.9%
2.7%
4.3%
fev. 2025
4.2%
2.6%
1.1%
jan. 2025
1.6%
4.3%
2.9%
dez. 2024
2.4%
4.2%
2.4%
nov. 2024
2.9%
3.8%
6.4%
out. 2024
6.3%
3.6%
3.8%
set. 2024
4.0%
3.6%
1.9%
ago. 2024
1.7%
3.6%
4.0%
jul. 2024
4.3%
3.2%
0.8%
jun. 2024
1.3%
1.2%
-0.1%
mai. 2024
0.8%
3.5%
5.5%
abr. 2024
5.6%
-1.8%
-2.2%
mar. 2024
-2.3%
0.3%
2.4%
fev. 2024
2.5%
0.6%
4.0%
jan. 2024
4.5%
-1.3%
-1.9%
dez. 2023
-2.0%
-0.5%
0.4%
nov. 2023
-0.3%
-0.1%
-0.3%
out. 2023
-0.4%
-2.7%
-1.2%
set. 2023
-1.2%
0.5%
0.6%
ago. 2023
0.9%
0.5%
3.6%
jul. 2023
3.5%
3.5%
4.1%
jun. 2023
4.1%
3.7%
5.0%
mai. 2023
4.7%
4.5%
2.8%
abr. 2023
2.7%
5.9%
6.5%
mar. 2023
6.3%
5.8%
5.2%
fev. 2023
5.4%
5.6%
5.9%
jan. 2023
6.1%
3.3%
6.0%
dez. 2022
6.0%
7.9%
6.5%
nov. 2022
6.3%
9.7%
9.7%
out. 2022
9.5%
9.0%
9.4%
set. 2022
9.7%
7.2%
8.7%
ago. 2022
8.0%
6.3%
6.3%
jul. 2022
6.3%
7.8%
6.4%
jun. 2022
6.3%
9.4%
9.1%
mai. 2022
9.2%
10.5%
9.4%
abr. 2022
9.4%
9.6%
11.6%
mar. 2022
11.4%
8.5%
7.4%
fev. 2022
7.4%
10.1%
9.4%
jan. 2022
9.5%
10.4%
10.9%
dez. 2021
10.4%
8.9%
10.2%
nov. 2021
10.0%
9.5%
7.5%
out. 2021
7.5%
14.4%
11.5%
set. 2021
11.4%
18.3%
16.6%
