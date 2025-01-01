문서화섹션
CExpertSignal은 트레이딩 신호의 기본 클래스이며 (CheckReverseLong()CheckReverseShort() 메서드를 제외하고) 아무 작업도 하지 않고 인터페이스를 제공합니다.

사용 방법:

1. 시그널을 교환하기 위한 알고리즘을 준비합니다;
2. CExpertSignal 클래스에서 상속된 고유한 거래 시그널 클래스를 만듭니다;
3. 클래스의 가상 메서드를 사용자 알고리즘으로 재정의합니다.

Expert\Signal\ 폴더에서 시그널 클래스의 예를 찾을 수 있습니다.

Description

CExpertSignal은 거래 시그널 알고리즘 구현을 위한 기본 클래스입니다.

Declaration

   class CExpertSignal : public CExpertBase

Title

   #include <Expert\ExpertSignal.mqh>

상속 계층

  CObject

      CExpertBase

          CExpertSignal

직계 하위

CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR

그룹별 클래스 메서드

Initialization

 

virtual InitIndicators

지표 및 시간대 초기화

virtual ValidationSettings

개체 설정을 확인합니다

virtual AddFilter

결합된 시그널에 필터를 추가합니다

보호 데이터로 액세스

 

BasePrice

기본 가격 수준을 설정합니다

UsedSeries

사용된 시계열 플래그를 가져옵니다

파라미터 설정

 

Weight

"Weight" 파라미터 값을 설정합니다

PatternsUsage

"PatternsUsage" 파라미터 값을 설정합니다

General

"General" 파라미터 값을 설정합니다

Ignore

"Ignore" 파라미터 값을 설정합니다

Invert

"Invert" 파라미터 값을 설정합니다

ThresholdOpen

"ThresholdOpen" 파라미터 값을 설정합니다

ThresholdClose

"ThresholdClose" 파라미터 값을 설정합니다

PriceLevel

"PriceLevel" 파라미터 값을 설정합니다

StopLevel

"StopLevel" 파라미터 값을 설정합니다

TakeLevel

"TakeLevel" 파라미터 값을 설정합니다

Expiration

"Expiration" 파라미터 값을 설정합니다

Magic

"Magic" 파라미터 값을 설정합니다

거래 조건 확인

 

virtual CheckOpenLong

롱 포지션 오픈 상태를 점검합니다

virtual CheckCloseLong

롱 포지션을 클로즈하기 위한 조건을 점검합니다

virtual CheckOpenShort

숏 포지션 오픈 조건을 점검합니다

virtual CheckCloseShort

숏 포지션을 클로즈하기 위한 조건을 점검합니다

virtual CheckReverseLong

롱 포지션 리버스의 조건을 확인합니다

virtual CheckReverseShort

숏 포지션 리버스의 조건을 확인합니다

Trade Parameters Setting

 

virtual OpenLongParams

롱 포지션 오프닝을 위한 파라미터를 설정합니다

virtual OpenShortParams

숏 포지션 오프닝을 위한 파라미터를 설정합니다

virtual CloseLongParams

롱 포지션 클로징을 위한 파라미터를 설정합니다

virtual CloseShortParams

숏 포지션 클로징을 위한 파라미터를 설정합니다

주문 추적 조건을 확인합니다

 

virtual CheckTrailingOrderLong

지정가 매수 주문의 매개 변수를 수정하기 위한 조건을 확인합니다

virtual CheckTrailingOrderShort

지정가 매도 주문의 매개 변수를 수정하기 위한 조건을 확인합니다

시장가 주문 형성을 확인하는 방법

 

virtual LongCondition

매수 조건을 확인한 결과를 가져옵니다

virtual ShortCondition

매도 조건을 확인한 결과를 가져옵니다.

virtual Direction

가격에 대한 "가중" 디렉션을 가져옵니다

클래스 CObject 에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

CExpertBase 클래스에서 상속된 메서드

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries