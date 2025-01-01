- BasePrice
CExpertSignal
CExpertSignal은 트레이딩 신호의 기본 클래스이며 (CheckReverseLong() 및 CheckReverseShort() 메서드를 제외하고) 아무 작업도 하지 않고 인터페이스를 제공합니다.
사용 방법:
1. 시그널을 교환하기 위한 알고리즘을 준비합니다;
2. CExpertSignal 클래스에서 상속된 고유한 거래 시그널 클래스를 만듭니다;
3. 클래스의 가상 메서드를 사용자 알고리즘으로 재정의합니다.
Expert\Signal\ 폴더에서 시그널 클래스의 예를 찾을 수 있습니다.
Description
CExpertSignal은 거래 시그널 알고리즘 구현을 위한 기본 클래스입니다.
Declaration
|
class CExpertSignal : public CExpertBase
Title
|
#include <Expert\ExpertSignal.mqh>
|
상속 계층
CExpertSignal
직계 하위
CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR
그룹별 클래스 메서드
|
Initialization
|
|
virtual InitIndicators
|
지표 및 시간대 초기화
|
virtual ValidationSettings
|
개체 설정을 확인합니다
|
virtual AddFilter
|
결합된 시그널에 필터를 추가합니다
|
보호 데이터로 액세스
|
|
기본 가격 수준을 설정합니다
|
사용된 시계열 플래그를 가져옵니다
|
파라미터 설정
|
|
"Weight" 파라미터 값을 설정합니다
|
"PatternsUsage" 파라미터 값을 설정합니다
|
"General" 파라미터 값을 설정합니다
|
"Ignore" 파라미터 값을 설정합니다
|
"Invert" 파라미터 값을 설정합니다
|
"ThresholdOpen" 파라미터 값을 설정합니다
|
"ThresholdClose" 파라미터 값을 설정합니다
|
"PriceLevel" 파라미터 값을 설정합니다
|
"StopLevel" 파라미터 값을 설정합니다
|
"TakeLevel" 파라미터 값을 설정합니다
|
"Expiration" 파라미터 값을 설정합니다
|
"Magic" 파라미터 값을 설정합니다
|
거래 조건 확인
|
|
virtual CheckOpenLong
|
롱 포지션 오픈 상태를 점검합니다
|
virtual CheckCloseLong
|
롱 포지션을 클로즈하기 위한 조건을 점검합니다
|
virtual CheckOpenShort
|
숏 포지션 오픈 조건을 점검합니다
|
virtual CheckCloseShort
|
숏 포지션을 클로즈하기 위한 조건을 점검합니다
|
virtual CheckReverseLong
|
롱 포지션 리버스의 조건을 확인합니다
|
virtual CheckReverseShort
|
숏 포지션 리버스의 조건을 확인합니다
|
Trade Parameters Setting
|
|
virtual OpenLongParams
|
롱 포지션 오프닝을 위한 파라미터를 설정합니다
|
virtual OpenShortParams
|
숏 포지션 오프닝을 위한 파라미터를 설정합니다
|
virtual CloseLongParams
|
롱 포지션 클로징을 위한 파라미터를 설정합니다
|
virtual CloseShortParams
|
숏 포지션 클로징을 위한 파라미터를 설정합니다
|
주문 추적 조건을 확인합니다
|
|
virtual CheckTrailingOrderLong
|
지정가 매수 주문의 매개 변수를 수정하기 위한 조건을 확인합니다
|
virtual CheckTrailingOrderShort
|
지정가 매도 주문의 매개 변수를 수정하기 위한 조건을 확인합니다
|
시장가 주문 형성을 확인하는 방법
|
|
virtual LongCondition
|
매수 조건을 확인한 결과를 가져옵니다
|
virtual ShortCondition
|
매도 조건을 확인한 결과를 가져옵니다.
|
virtual Direction
|
가격에 대한 "가중" 디렉션을 가져옵니다
|
클래스 CObject 에서 상속된 메서드
|
CExpertBase 클래스에서 상속된 메서드
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries