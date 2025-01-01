문서화섹션
CExpertTrailing은 추적 알고리즘의 기본 클래스이며 인터페이스를 제공할 뿐입니다.

사용 방법:

1. 추적 알고리즘 준비;
2. CExpertTrailing 클래스에서 상속된 자신만의 추적 클래스 만들기;
3. 클래스의 가상 메서드를 사용자 알고리즘으로 재정의합니다.

여러분은 Expert\Trailing\ 에서 추적 클래스의 예를 찾을 수 있습니다.

Description

CExpertTrailing은 추적 손절매 알고리즘의 구현을 위한 기본 클래스입니다.

Declaration

   class CExpertTrailing : public CExpertBase

Title

   #include <Expert\ExpertTrailing.mqh>

상속 계층

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

직계 하위

CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR

그룹별 클래스 메서드

추적 손절매 상태 점검

 

virtual CheckTrailingStopLong

롱 포지션의 파라미터를 수정하기 위한 조건을 점검합니다

virtual CheckTrailingStopShort

숏 포지션의 파라미터를 수정하기 위한 조건을 점검합니다

