CExpertTrailing
CExpertTrailing은 추적 알고리즘의 기본 클래스이며 인터페이스를 제공할 뿐입니다.
사용 방법:
1. 추적 알고리즘 준비;
2. CExpertTrailing 클래스에서 상속된 자신만의 추적 클래스 만들기;
3. 클래스의 가상 메서드를 사용자 알고리즘으로 재정의합니다.
여러분은 Expert\Trailing\ 에서 추적 클래스의 예를 찾을 수 있습니다.
Description
CExpertTrailing은 추적 손절매 알고리즘의 구현을 위한 기본 클래스입니다.
Declaration
|
class CExpertTrailing : public CExpertBase
Title
|
#include <Expert\ExpertTrailing.mqh>
|
상속 계층
CExpertTrailing
직계 하위
CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR
그룹별 클래스 메서드
|
추적 손절매 상태 점검
|
|
virtual CheckTrailingStopLong
|
롱 포지션의 파라미터를 수정하기 위한 조건을 점검합니다
|
virtual CheckTrailingStopShort
|
숏 포지션의 파라미터를 수정하기 위한 조건을 점검합니다
|
클래스 CObject 에서 상속된 메서드
|
CExpertBase 클래스에서 상속된 메서드
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators