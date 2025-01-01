문서화섹션
CExpertMoney

CExpertMoney는 비용 및 리스크 관리 알고리즘의 기본 클래스입니다.

Description

CExpertMoney는 자금 및 리스크 관리 클래스의 구현을 위한 기본 클래스입니다.

Declaration

   class CExpertMoney : public CObject

Title

   #include <Expert\ExpertMoney.mqh>

상속 계층

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

직계 하위

CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized

그룹별 클래스 메서드

보호 데이터로 액세스

 

Percent

"위험률" 매개 변수의 값을 설정합니다.

Initialization

 

virtual ValidationSettings

설정 확인

거래 조건 확인

 

virtual CheckOpenLong

롱 포지션의 거래량을 가져옵니다

virtual CheckOpenShort

숏 포지션의 거래량을 가져옵니다

virtual CheckReverse

포지션 리버스 거래량을 가져옵니다

virtual CheckClose

오픈된 포지션을 클로즈 하기 위한 조건을 확인합니다

클래스 CObject 에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

CExpertBase 클래스에서 상속된 메서드

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators