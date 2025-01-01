CExpertMoney
CExpertMoney는 비용 및 리스크 관리 알고리즘의 기본 클래스입니다.
Description
CExpertMoney는 자금 및 리스크 관리 클래스의 구현을 위한 기본 클래스입니다.
Declaration
|
class CExpertMoney : public CObject
Title
|
#include <Expert\ExpertMoney.mqh>
|
상속 계층
CExpertMoney
직계 하위
CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized
그룹별 클래스 메서드
|
보호 데이터로 액세스
|
|
"위험률" 매개 변수의 값을 설정합니다.
|
Initialization
|
|
virtual ValidationSettings
|
설정 확인
|
거래 조건 확인
|
|
virtual CheckOpenLong
|
롱 포지션의 거래량을 가져옵니다
|
virtual CheckOpenShort
|
숏 포지션의 거래량을 가져옵니다
|
virtual CheckReverse
|
포지션 리버스 거래량을 가져옵니다
|
virtual CheckClose
|
오픈된 포지션을 클로즈 하기 위한 조건을 확인합니다
|
클래스 CObject 에서 상속된 메서드
|
CExpertBase 클래스에서 상속된 메서드
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators