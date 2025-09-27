L'Indicatore Vendite al Dettaglio su base annua mostra una variazione delle vendite al dettaglio sudafricane per il mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Riflette una variazione del valore effettivo, IVA inclusa.

L'industria commerciale del Sudafrica comprende 5 sottosettori: commercio all'ingrosso, vendite di automobili, immobili, cibo e bevande (cioè ristoranti e catering) e vendita al dettaglio. La vendita al dettaglio include la rivendita di prodotti senza alterazioni.

L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio mensile condotto da Statistics South Africa tra quasi 3.000 aziende registrate come contribuenti IVA. Il campione di ricerca copre tutti i tipi di imprese al dettaglio: punti vendita al dettaglio non specializzati, negozi di alimenti e bevande, farmacie, rivenditori di abbigliamento e scarpe, mobili ed elettrodomestici, attrezzature, ecc. Le aziende sono divise in quattro categorie a seconda dei volumi di vendita. Sulla base di ciò, alle aziende di diversi gruppi vengono assegnati dei pesi.

L'indicatore delle vendite al dettaglio mensili fa parte del calcolo del PIL e delle sue componenti, che vengono utilizzate per monitorare lo stato dell'economia e sviluppare la politica monetaria. Inoltre, i dati ricevuti consentono l'analisi dell'efficacia comparativa del settore della vendita al dettaglio.

La crescita delle vendite al dettaglio indica un aumento dell'attività dei consumatori e può avere un impatto positivo sulle quotazioni dei rand.

Ultimi valori: