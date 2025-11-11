CalendarioSezioni

Tasso di Disoccupazione Sudafrica (South Africa Unemployment Rate)

Paese:
Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Sorgente:
Statistiche Sudafrica (Statistics South Africa)
Settore
Lavoro
Basso 33.2% 31.8%
32.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
33.1%
33.2%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il tasso di disoccupazione sudafricano riflette il tasso di residenti attualmente disoccupati sul totale della forza lavoro civile.

Statistics South Africa conduce trimestralmente l'indagine sulla Forza Lavoro che coinvolge circa 30.000 famiglie. Il campione si basa sui dati del censimento del 2001.

Per disoccupati si intendono le persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni che:

  • non sono stati impiegati nella settimana di riferimento; e
  • hanno cercato attivamente un lavoro o hanno cercato di avviare un'impresa nelle quattro settimane precedenti il report, ed
  • erano pronti per iniziare i lavori nella settimana di riferimento; o
  • non avevano cercato attivamente un lavoro nelle quattro settimane precedenti, ma avevano un lavoro da iniziare in futuro.

Sulla base dei risultati del sondaggio, la Statistics South Africa pubblica un rapporto completo con le metriche sulla disoccupazione suddivise per etnia, genere e gruppi di età.

Il tasso di disoccupazione è importante sia dal punto di vista sociale che economico. La crescita della disoccupazione porta ad una diminuzione dei redditi degli individui e, quindi, ad una diminuzione dell'attività dei consumatori. Inoltre, ciò aumenta la pressione sul bilancio dello Stato e riduce le entrate fiscali. Pertanto, letture superiori alle previsioni sono considerate negative per l'economia sudafricana e per le quotazioni del rand.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Disoccupazione Sudafrica (South Africa Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2025
33.2%
31.8%
32.1%
2 Q 2025
33.2%
35.1%
32.9%
1 Q 2025
32.9%
30.9%
31.9%
4 Q 2024
31.9%
31.5%
32.1%
3 Q 2024
32.1%
33.5%
2 Q 2024
33.5%
32.9%
1 Q 2024
32.9%
32.3%
32.1%
4 Q 2023
32.1%
32.5%
31.9%
3 Q 2023
31.9%
33.1%
32.6%
2 Q 2023
32.6%
33.2%
32.9%
1 Q 2023
32.9%
33.2%
32.7%
4 Q 2022
32.7%
34.5%
32.9%
3 Q 2022
32.9%
35.3%
33.9%
2 Q 2022
33.9%
35.7%
34.5%
1 Q 2022
34.5%
35.5%
35.3%
4 Q 2021
35.3%
31.1%
34.9%
3 Q 2021
34.9%
30.5%
34.4%
2 Q 2021
34.4%
32.5%
32.6%
1 Q 2021
32.6%
30.2%
32.5%
4 Q 2020
32.5%
27.2%
30.8%
3 Q 2020
30.8%
24.6%
23.3%
2 Q 2020
23.3%
30.3%
30.1%
1 Q 2020
30.1%
28.8%
29.1%
4 Q 2019
29.1%
29.1%
29.1%
3 Q 2019
29.1%
29.0%
2 Q 2019
29.0%
27.6%
1 Q 2019
27.6%
27.1%
4 Q 2018
27.1%
27.5%
3 Q 2018
27.5%
27.2%
2 Q 2018
27.2%
26.7%
1 Q 2018
26.7%
26.7%
4 Q 2017
26.7%
27.7%
3 Q 2017
27.7%
27.7%
2 Q 2017
27.7%
27.7%
1 Q 2017
27.7%
26.5%
4 Q 2016
26.5%
27.1%
3 Q 2016
27.1%
26.6%
2 Q 2016
26.6%
26.7%
1 Q 2016
26.7%
24.5%
4 Q 2015
24.5%
25.5%
3 Q 2015
25.5%
25.0%
2 Q 2015
25.0%
26.4%
1 Q 2015
26.4%
24.3%
4 Q 2014
24.3%
25.4%
3 Q 2014
25.4%
25.5%
2 Q 2014
25.5%
25.2%
1 Q 2014
25.2%
24.1%
4 Q 2013
24.1%
24.7%
3 Q 2013
24.7%
25.6%
2 Q 2013
25.6%
25.3%
