Calendario Economico
Tasso di Disoccupazione Sudafrica (South Africa Unemployment Rate)
|Basso
|33.2%
|31.8%
|
32.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|33.1%
|
33.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il tasso di disoccupazione sudafricano riflette il tasso di residenti attualmente disoccupati sul totale della forza lavoro civile.
Statistics South Africa conduce trimestralmente l'indagine sulla Forza Lavoro che coinvolge circa 30.000 famiglie. Il campione si basa sui dati del censimento del 2001.
Per disoccupati si intendono le persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni che:
- non sono stati impiegati nella settimana di riferimento; e
- hanno cercato attivamente un lavoro o hanno cercato di avviare un'impresa nelle quattro settimane precedenti il report, ed
- erano pronti per iniziare i lavori nella settimana di riferimento; o
- non avevano cercato attivamente un lavoro nelle quattro settimane precedenti, ma avevano un lavoro da iniziare in futuro.
Sulla base dei risultati del sondaggio, la Statistics South Africa pubblica un rapporto completo con le metriche sulla disoccupazione suddivise per etnia, genere e gruppi di età.
Il tasso di disoccupazione è importante sia dal punto di vista sociale che economico. La crescita della disoccupazione porta ad una diminuzione dei redditi degli individui e, quindi, ad una diminuzione dell'attività dei consumatori. Inoltre, ciò aumenta la pressione sul bilancio dello Stato e riduce le entrate fiscali. Pertanto, letture superiori alle previsioni sono considerate negative per l'economia sudafricana e per le quotazioni del rand.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Disoccupazione Sudafrica (South Africa Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
