Calendario Economico
Credito del Settore Privato South African Reserve Bank a/a (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)
|Basso
|5.84%
|4.13%
|
4.98%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|4.41%
|
5.84%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
SARB Private Sector Credit misura una variazione dei prestiti emessi da istituti finanziari al settore privato del Paese nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese di un anno fa.
L'indicatore copre i dati su tutti i crediti: prestiti alle famiglie, prestiti alle imprese, mutui ipotecari e prestiti per uso generale.
Per compilare il rapporto mensile, la South African Reserve Bank raccoglie informazioni da banche e società finanziarie. Una variazione percentuale per un periodo selezionato viene calcolata come il livello di credito del periodo precedente diviso per il valore effettivo.
L'indice viene utilizzato per valutare le potenziali vendite al dettaglio, mostra una variazione dei tassi di interesse e riflette l'umore dei consumatori. La crescita dell'indice indica un aumento della spesa al consumo che, a sua volta, suggerisce una potenziale crescita dell'inflazione e una maggiore attività nel settore finanziario e creditizio dell'economia nazionale. Tuttavia, l'eccessivo aumento del debito delle famiglie può indicare il surriscaldamento economico.
In generale, la crescita del credito al consumo influisce positivamente sulle quotazioni del rand sudafricano.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Credito del Settore Privato South African Reserve Bank a/a (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress