SARB Private Sector Credit misura una variazione dei prestiti emessi da istituti finanziari al settore privato del Paese nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese di un anno fa.

L'indicatore copre i dati su tutti i crediti: prestiti alle famiglie, prestiti alle imprese, mutui ipotecari e prestiti per uso generale.

Per compilare il rapporto mensile, la South African Reserve Bank raccoglie informazioni da banche e società finanziarie. Una variazione percentuale per un periodo selezionato viene calcolata come il livello di credito del periodo precedente diviso per il valore effettivo.

L'indice viene utilizzato per valutare le potenziali vendite al dettaglio, mostra una variazione dei tassi di interesse e riflette l'umore dei consumatori. La crescita dell'indice indica un aumento della spesa al consumo che, a sua volta, suggerisce una potenziale crescita dell'inflazione e una maggiore attività nel settore finanziario e creditizio dell'economia nazionale. Tuttavia, l'eccessivo aumento del debito delle famiglie può indicare il surriscaldamento economico.

In generale, la crescita del credito al consumo influisce positivamente sulle quotazioni del rand sudafricano.

Ultimi valori: