Prodotto Interno Lordo (PIL) Sudafrica trim./trim. (South Africa Gross Domestic Product (GDP) q/q)

Paese:
Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Sorgente:
Statistiche Sudafrica (Statistics South Africa)
Settore
PIL
Medio 0.8% 0.0%
0.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.0%
0.8%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) trim./trim. riflette una variazione del valore totale di tutti i beni e servizi prodotti in Sudafrica nel trimestre in corso rispetto al precedente. Il calcolo esclude i prezzi dei beni e dei servizi utilizzati nella produzione intermedia. I dati sono destagionalizzati.

Esistono tre approcci al calcolo del PIL: dal punto di vista della produzione, in termini di entrate ricevute e in termini di spese sostenute.

  • L'approccio di produzione per il calcolo del PIL si basa sul calcolo del valore aggiunto (i costi intermedi sono sottratti dal valore totale dei manufatti).
  • L'approccio al reddito comprende la somma del valore aggiunto di quattro parti: redditi da lavoro dipendente, imposte sui prodotti e sulla produzione meno sussidi, risultato lordo di gestione e altri redditi.
  • L'approccio della spesa è la somma di tutte le spese finali all'interno dell'economia. Ciò include le spese finali per consumi, gli investimenti lordi e le esportazioni nette di beni e servizi.

Statistics South Africa trimestralmente pubblica i dati sul PIL reale calcolato dal volume di produzione e dalla spesa, suddivisi per i settori che contribuiscono al PIL nazionale. Un deflatore viene utilizzato nel calcolo del valore aggiunto per diversi settori. Inoltre, i dati sono destagionalizzati (cioè il calcolo esclude le vacanze, i cambiamenti climatici, meno giorni lavorativi o orari di ferie annuali).

Il PIL è il principale indicatore dello stato dell'economia nazionale e un importante indicatore del livello di sviluppo del Paese. La crescita del PIL può avere un impatto positivo sul tasso di cambio ZAR.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
0.8%
0.0%
0.1%
1 Q 2025
0.1%
0.3%
0.4%
4 Q 2024
0.6%
0.1%
-0.1%
2 Q 2024
0.4%
0.0%
1 Q 2024
-0.1%
0.1%
4 Q 2023
0.1%
-2.1%
-0.2%
3 Q 2023
-0.2%
2.0%
0.5%
2 Q 2023
0.6%
0.3%
0.4%
1 Q 2023
0.4%
-1.1%
-1.1%
4 Q 2022
-1.3%
2.5%
1.8%
3 Q 2022
1.6%
-4.7%
-0.7%
2 Q 2022
-0.7%
-1.7%
1.7%
1 Q 2022
1.9%
-5.2%
1.4%
4 Q 2021
1.2%
-48.4%
-1.7%
3 Q 2021
-1.5%
-98.7%
1.1%
2 Q 2021
1.2%
47.5%
1.0%
1 Q 2021
4.6%
-34.2%
5.8%
4 Q 2020
6.3%
63.4%
67.3%
3 Q 2020
66.1%
-48.1%
-51.7%
2 Q 2020
-51.0%
0.9%
-1.8%
1 Q 2020
-2.0%
1.9%
-1.4%
4 Q 2019
-1.4%
2.0%
-0.8%
3 Q 2019
-0.6%
3.2%
2 Q 2019
3.1%
-3.1%
1 Q 2019
-3.2%
1.4%
4 Q 2018
1.4%
2.6%
3 Q 2018
2.2%
-0.4%
2 Q 2018
-0.7%
-2.6%
1 Q 2018
-2.2%
3.1%
4 Q 2017
3.1%
2.3%
3 Q 2017
2.0%
2.8%
2 Q 2017
2.5%
-0.6%
1 Q 2017
-0.7%
-0.3%
4 Q 2016
-0.3%
0.4%
3 Q 2016
0.2%
3.5%
2 Q 2016
3.3%
-1.2%
1 Q 2016
-1.2%
0.4%
4 Q 2015
0.6%
0.7%
3 Q 2015
0.7%
-1.3%
2 Q 2015
-1.3%
1.3%
1 Q 2015
1.3%
4.1%
4 Q 2014
4.1%
2.1%
3 Q 2014
1.4%
0.5%
2 Q 2014
0.6%
-0.6%
1 Q 2014
-0.6%
3.8%
4 Q 2013
3.8%
