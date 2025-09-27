Il Prodotto Interno Lordo (PIL) trim./trim. riflette una variazione del valore totale di tutti i beni e servizi prodotti in Sudafrica nel trimestre in corso rispetto al precedente. Il calcolo esclude i prezzi dei beni e dei servizi utilizzati nella produzione intermedia. I dati sono destagionalizzati.

Esistono tre approcci al calcolo del PIL: dal punto di vista della produzione, in termini di entrate ricevute e in termini di spese sostenute.

L'approccio di produzione per il calcolo del PIL si basa sul calcolo del valore aggiunto (i costi intermedi sono sottratti dal valore totale dei manufatti).

L'approccio al reddito comprende la somma del valore aggiunto di quattro parti: redditi da lavoro dipendente, imposte sui prodotti e sulla produzione meno sussidi, risultato lordo di gestione e altri redditi.

L'approccio della spesa è la somma di tutte le spese finali all'interno dell'economia. Ciò include le spese finali per consumi, gli investimenti lordi e le esportazioni nette di beni e servizi.

Statistics South Africa trimestralmente pubblica i dati sul PIL reale calcolato dal volume di produzione e dalla spesa, suddivisi per i settori che contribuiscono al PIL nazionale. Un deflatore viene utilizzato nel calcolo del valore aggiunto per diversi settori. Inoltre, i dati sono destagionalizzati (cioè il calcolo esclude le vacanze, i cambiamenti climatici, meno giorni lavorativi o orari di ferie annuali).

Il PIL è il principale indicatore dello stato dell'economia nazionale e un importante indicatore del livello di sviluppo del Paese. La crescita del PIL può avere un impatto positivo sul tasso di cambio ZAR.

Ultimi valori: