Calendario Economico
Prodotto Interno Lordo (PIL) Sudafrica a/a (South Africa Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Basso
|0.6%
|0.3%
|
0.8%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.3%
|
0.6%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) a/a riflette una variazione del valore totale di tutti i beni e servizi prodotti in Sudafrica nel trimestre specificato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.
Esistono tre approcci al calcolo del PIL: dal punto di vista della produzione, in termini di entrate ricevute e in termini di spese sostenute.
- L'approccio di produzione per il calcolo del PIL si basa sul calcolo del valore aggiunto (i costi intermedi sono sottratti dal valore totale dei manufatti).
- L'approccio al reddito comprende la somma del valore aggiunto di quattro parti: redditi da lavoro dipendente, imposte sui prodotti e sulla produzione meno sussidi, risultato lordo di gestione e altri redditi.
- L'approccio della spesa è la somma di tutte le spese finali all'interno dell'economia. Ciò include le spese finali per consumi, gli investimenti lordi e le esportazioni nette di beni e servizi.
Statistics South Africa trimestralmente pubblica i dati sul PIL reale calcolato dal volume di produzione e dalla spesa, suddivisi per i settori che contribuiscono al PIL nazionale. Un deflatore viene utilizzato nel calcolo del valore aggiunto per diversi settori. Inoltre, i dati sono destagionalizzati (cioè il calcolo esclude le vacanze, i cambiamenti climatici, meno giorni lavorativi o orari di ferie annuali).
Il PIL è il principale indicatore dello stato dell'economia nazionale e un importante indicatore del livello di sviluppo del Paese. La crescita del PIL può avere un effetto positivo sulle quotazioni del rand.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo (PIL) Sudafrica a/a (South Africa Gross Domestic Product (GDP) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
