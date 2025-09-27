Calendario Economico
Prime Rate della South African Reserve Bank (South African Reserve Bank Prime Rate)
|Basso
|N/D
|
10.75%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
SARB Prime Rate è il tasso soggiacente per i prestiti forniti dalle banche commerciali ai loro clienti. Il tasso è fissato dalla South African Reserve Bank.
Il valore dipende direttamente dal tasso pronti contro termine, che funge da una delle principali misure di politica monetaria utilizzate dalla Reserve Bank per controllare la forza della valuta nazionale. In genere, il Prime Rate è stimato a 3,5 punti base al di sopra del tasso repo.
I bassi risparmi e l'elevata inflazione spingono il tasso di interesse a un livello non inferiore all'inflazione attuale e prevista.
I tassi di interesse sono utilizzati dalla Banca per controllare l'inflazione. Quando i tassi aumentano, i prestiti diventano meno accessibili per la popolazione, meno denaro circola nell'economia e, quindi, il valore del rand sudafricano aumenta. Al contrario, un taglio dei tassi può aumentare i prestiti alla popolazione e spostare le valute verso il basso.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prime Rate della South African Reserve Bank (South African Reserve Bank Prime Rate)"indicatore macroeconomico.
