La Decisione sui Tassi di Interesse SARB è annunciata dal Comitato di Politica Monetaria 6 volte l'anno. Il Tasso di Interesse della Reserve Bank viene utilizzato per erogare prestiti alle banche commerciali. Fissare un tasso d'interesse è una delle principali misure di politica monetaria utilizzate dalla Banca per regolare la forza della moneta nazionale.

La decisione è adottata con un voto di sei membri del comitato 6 volte l'anno, durante la riunione del comitato. Il tasso funge da guida per i tassi di interesse a breve termine. Ad esempio, se il regolatore aumenta il tasso di interesse, le banche sono costrette ad aumentare i tassi a cui forniscono prestiti alla popolazione. Ciò porta ad un aumento dei costi di detenzione del denaro. Tale misura può aiutare a controllare l'inflazione: la domanda di prestiti spesi per l'acquisto di beni e servizi diminuisce. Queste misure fanno parte della politica monetaria attuata dalla South African Reserve Bank.

Un aumento dei tassi di interesse rende un Paese attraente per gli investimenti esteri (con rischi di investimento invariati). Nel tentativo di prevenire i deflussi di capitali, i tassi di interesse di tali paesi possono reagire di conseguenza. Pertanto, l'interesse sudafricano diventa più sensibile ai cambiamenti in altri mercati finanziari.

Se la banca è cauta sulle prospettive inflazionistiche dell'economia sudafricana e decide di aumentare i tassi di interesse, l'annuncio della decisione può essere considerato positivo per le quotazioni delle valute nazionali. Una decisione di tagliare i tassi può spingere al ribasso le quotazioni ZAR.

