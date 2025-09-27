CalendarioSezioni

Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Sorgente:
Ufficio per la Ricerca Economica (BER) (Bureau for Economic Research (BER))
Settore
Azienda
Basso N/D 47.8
50.8
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Absa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) è un indicatore delle condizioni di business nel settore manifatturiero sudafricano. È compilato dal South African Bureau of Economic Research ed è sponsorizzato da Absa. L'indicatore si basa sul popolare e ampiamente utilizzato indice PMI dell'IHS Institute for Supply Management.

Per calcolare gli indici dei componenti, il Bureau of Economic Research conduce sondaggi mensili sui responsabili degli acquisti delle aziende manifatturiere. Ai manager viene offerto di valutare lo stato di un'attività specifica (ad esempio, la produzione) nella loro azienda: se è aumentata, diminuita o non è cambiata. Il valore dell'indice è calcolato come somma della percentuale di intervistati che segnalano un aumento e la metà delle risposte che non segnala alcun cambiamento. In questo indice, 50 significa nessuna variazione, un valore superiore a 50 significa un aumento dell'attività, mentre un valore inferiore a 50 indica una diminuzione.

L'indice PMI totale è calcolato come media ponderata dei seguenti indici (pesi tra parentesi): attività commerciale (0,05), nuovi ordini (0,20), occupazione (0,20), consegne ai fornitori (0,40) e scorte (0,15).

Il PMI manifatturiero è monitorato in modo particolarmente attento dagli analisti. Il settore manifatturiero è un fornitore di beni per l'industria primaria (agricoltura e miniere), nonché per l'industria terziaria (ad esempio, al dettaglio e all'ingrosso). Quindi, si ritiene che i cambiamenti nell'economia inizino con il settore manifatturiero.

Il PMI è interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI indica condizioni di mercato favorevoli e può essere considerata positiva per il rand sudafricano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell'"Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
47.8
50.8
lug 2025
50.8
46.3
48.5
giu 2025
48.5
48.0
43.1
mag 2025
43.1
48.2
44.7
apr 2025
44.7
48.3
48.7
mar 2025
48.7
48.3
44.7
feb 2025
44.7
48.4
45.3
gen 2025
45.3
48.7
46.2
dic 2024
46.2
48.5
48.1
nov 2024
48.1
48.2
52.6
ott 2024
52.6
47.4
53.3
set 2024
52.8
47.3
43.6
ago 2024
43.6
48.3
52.4
lug 2024
52.4
47.5
45.7
giu 2024
45.7
47.5
43.8
mag 2024
43.8
47.2
54.0
apr 2024
54.0
49.2
mar 2024
49.2
51.7
feb 2024
51.7
43.6
gen 2024
43.6
50.9
dic 2023
50.9
46.8
48.2
nov 2023
48.2
47.1
45.4
ott 2023
45.4
48.7
46.2
set 2023
45.4
49.2
49.7
ago 2023
49.7
49.8
47.3
lug 2023
47.3
50.0
47.6
giu 2023
47.6
48.9
49.2
mag 2023
49.2
49.1
49.8
apr 2023
49.8
50.3
48.1
mar 2023
48.1
51.9
48.8
feb 2023
48.8
52.7
53.0
gen 2023
53.0
51.5
53.1
dic 2022
53.1
50.2
52.6
nov 2022
52.6
49.8
50.0
ott 2022
50.0
49.6
48.2
set 2022
48.2
50.8
52.1
ago 2022
52.1
51.7
47.6
lug 2022
47.6
53.2
52.2
giu 2022
52.2
55.5
54.8
mag 2022
54.8
57.0
50.7
apr 2022
50.7
58.3
60.0
mar 2022
60.0
56.7
58.6
feb 2022
58.6
56.0
57.1
gen 2022
57.1
55.3
54.1
dic 2021
54.1
56.0
57.2
nov 2021
57.2
55.3
53.6
ott 2021
53.6
52.9
54.7
set 2021
56.8
50.9
57.9
ago 2021
57.9
50.3
43.5
lug 2021
43.5
57.8
57.4
123
