Absa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) è un indicatore delle condizioni di business nel settore manifatturiero sudafricano. È compilato dal South African Bureau of Economic Research ed è sponsorizzato da Absa. L'indicatore si basa sul popolare e ampiamente utilizzato indice PMI dell'IHS Institute for Supply Management.

Per calcolare gli indici dei componenti, il Bureau of Economic Research conduce sondaggi mensili sui responsabili degli acquisti delle aziende manifatturiere. Ai manager viene offerto di valutare lo stato di un'attività specifica (ad esempio, la produzione) nella loro azienda: se è aumentata, diminuita o non è cambiata. Il valore dell'indice è calcolato come somma della percentuale di intervistati che segnalano un aumento e la metà delle risposte che non segnala alcun cambiamento. In questo indice, 50 significa nessuna variazione, un valore superiore a 50 significa un aumento dell'attività, mentre un valore inferiore a 50 indica una diminuzione.

L'indice PMI totale è calcolato come media ponderata dei seguenti indici (pesi tra parentesi): attività commerciale (0,05), nuovi ordini (0,20), occupazione (0,20), consegne ai fornitori (0,40) e scorte (0,15).

Il PMI manifatturiero è monitorato in modo particolarmente attento dagli analisti. Il settore manifatturiero è un fornitore di beni per l'industria primaria (agricoltura e miniere), nonché per l'industria terziaria (ad esempio, al dettaglio e all'ingrosso). Quindi, si ritiene che i cambiamenti nell'economia inizino con il settore manifatturiero.

Il PMI è interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI indica condizioni di mercato favorevoli e può essere considerata positiva per il rand sudafricano.

Ultimi valori: