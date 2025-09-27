Calendario Economico
Vendite Totali di Veicoli Nuovi Sudafrica m/m (South Africa Total New Vehicle Sales m/m)
|Basso
|0.8%
|
8.8%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
0.8%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le Vendite Totali di Veicoli Nuovi m/m misurano una variazione del numero di veicoli venduti dai rivenditori sudafricani nel mese riportato rispetto al mese precedente.
La National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) pubblica mensilmente i dati di vendita suddivisi per tipologia di veicolo: automobili, veicoli commerciali di piccole e medie dimensioni, autocarri pesanti e autobus. Le statistiche includono le vendite e le esportazioni interne. Quest'ultimo rappresenta una parte maggiore delle vendite totali. Inoltre, il rapporto contiene i valori di previsione per l'anno successivo. L'industria automobilistica dà un contributo significativo al PIL e all'occupazione del Paese, quindi l'indicatore riflette lo stato dell'economia. La crescita dell'indicatore dimostra la crescita dei consumi e una situazione economica favorevole nel Paese. La crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni ZAR.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite Totali di Veicoli Nuovi Sudafrica m/m (South Africa Total New Vehicle Sales m/m)"indicatore macroeconomico.
