Vendite Totali di Veicoli Nuovi Sudafrica m/m (South Africa Total New Vehicle Sales m/m)

Paese:
Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Sorgente:
Associazione Nazionale dei Produttori di Automobili Sudafrica (NAAMSA) (National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA))
Settore
Azienda
Basso 0.8%
8.8%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.8%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le Vendite Totali di Veicoli Nuovi m/m misurano una variazione del numero di veicoli venduti dai rivenditori sudafricani nel mese riportato rispetto al mese precedente.

La National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) pubblica mensilmente i dati di vendita suddivisi per tipologia di veicolo: automobili, veicoli commerciali di piccole e medie dimensioni, autocarri pesanti e autobus. Le statistiche includono le vendite e le esportazioni interne. Quest'ultimo rappresenta una parte maggiore delle vendite totali. Inoltre, il rapporto contiene i valori di previsione per l'anno successivo. L'industria automobilistica dà un contributo significativo al PIL e all'occupazione del Paese, quindi l'indicatore riflette lo stato dell'economia. La crescita dell'indicatore dimostra la crescita dei consumi e una situazione economica favorevole nel Paese. La crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni ZAR.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite Totali di Veicoli Nuovi Sudafrica m/m (South Africa Total New Vehicle Sales m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.8%
8.8%
lug 2025
8.8%
4.6%
giu 2025
4.6%
6.9%
mag 2025
6.9%
-14.3%
apr 2025
-14.3%
3.2%
mar 2025
3.2%
2.1%
feb 2025
2.1%
12.9%
gen 2025
12.9%
-15.0%
dic 2024
-15.0%
1.2%
nov 2024
1.2%
8.9%
ott 2024
8.9%
0.9%
set 2024
0.9%
-1.7%
ago 2024
-1.7%
10.9%
lug 2024
10.9%
8.0%
giu 2024
8.0%
-2.5%
mag 2024
-2.5%
-13.3%
apr 2024
-13.3%
-1.1%
mar 2024
-1.1%
6.0%
feb 2024
6.0%
3.4%
gen 2024
3.4%
-10.1%
dic 2023
-10.1%
-4.8%
nov 2023
-4.8%
-1.2%
ott 2023
-1.2%
0.6%
set 2023
0.6%
4.8%
ago 2023
4.8%
-7.3%
lug 2023
-7.3%
8.3%
giu 2023
8.3%
15.6%
mag 2023
15.6%
-25.8%
apr 2023
-25.8%
11.0%
mar 2023
11.0%
2.9%
feb 2023
2.9%
4.3%
gen 2023
4.3%
-15.9%
dic 2022
-15.9%
7.5%
nov 2022
7.5%
-4.2%
ott 2022
-4.2%
0.9%
set 2022
0.9%
9.6%
ago 2022
9.6%
6.2%
lug 2022
6.2%
5.0%
giu 2022
5.0%
5.4%
mag 2022
5.4%
-26.5%
apr 2022
-26.5%
14.7%
mar 2022
14.7%
7.0%
feb 2022
7.0%
15.1%
gen 2022
15.1%
-13.6%
dic 2021
-13.6%
1.3%
nov 2021
1.3%
-4.9%
ott 2021
-4.9%
4.0%
set 2021
4.0%
25.3%
ago 2021
25.3%
-13.6%
lug 2021
-13.6%
-0.8%
12
Esporta

