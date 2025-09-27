Calendario Economico
Indice dei Prezzi alla Produzione Sudafrica (PPI) m/m (South Africa Producer Price Index (PPI) m/m)
|Basso
|N/D
|1.2%
|
0.7%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice dei prezzi alla produzione (IPP) m/m riflette la variazione percentuale dei prezzi di vendita di beni e servizi prodotti da società industriali sudafricane nel mese riportato rispetto al mese precedente. L'indice mostra le variazioni di prezzo dal punto di vista del produttore. Il valore è calcolato utilizzando i prezzi base esclusa l'IVA esclusa e imposte simili direttamente correlate al fatturato dei prodotti. Gli importi effettivi delle transazioni vengono utilizzati nel calcolo per riflettere il movimento dei prezzi reali.
L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio mensile, durante il quale Statistics South Africa raccoglie dati sui prezzi dei prodotti finiti, dei beni industriali intermedi, dell'elettricità e dell'acqua, dell'estrazione mineraria e dell'agricoltura. A tutti i prodotti che partecipano al calcolo vengono assegnati pesi individuali. L'indice è calcolato rispetto ai prezzi del periodo di riferimento (2016). In questa versione, l'indice misura una variazione percentuale rispetto al mese precedente.
L’IPP registra i movimenti dei prezzi a livello di produzione, prima che i prodotti appaiano sul mercato al dettaglio. Pertanto, consente di prevedere ulteriori variazioni dei prezzi a livello di consumatore. L’IPP è utilizzato come indicatore principale delle pressioni inflazionistiche. I dati vengono utilizzati durante la preparazione della politica monetaria.
La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni ZAR.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi alla Produzione Sudafrica (PPI) m/m (South Africa Producer Price Index (PPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress