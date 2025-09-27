L'indice dei prezzi alla produzione (IPP) m/m riflette la variazione percentuale dei prezzi di vendita di beni e servizi prodotti da società industriali sudafricane nel mese riportato rispetto al mese precedente. L'indice mostra le variazioni di prezzo dal punto di vista del produttore. Il valore è calcolato utilizzando i prezzi base esclusa l'IVA esclusa e imposte simili direttamente correlate al fatturato dei prodotti. Gli importi effettivi delle transazioni vengono utilizzati nel calcolo per riflettere il movimento dei prezzi reali.

L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio mensile, durante il quale Statistics South Africa raccoglie dati sui prezzi dei prodotti finiti, dei beni industriali intermedi, dell'elettricità e dell'acqua, dell'estrazione mineraria e dell'agricoltura. A tutti i prodotti che partecipano al calcolo vengono assegnati pesi individuali. L'indice è calcolato rispetto ai prezzi del periodo di riferimento (2016). In questa versione, l'indice misura una variazione percentuale rispetto al mese precedente.

L’IPP registra i movimenti dei prezzi a livello di produzione, prima che i prodotti appaiano sul mercato al dettaglio. Pertanto, consente di prevedere ulteriori variazioni dei prezzi a livello di consumatore. L’IPP è utilizzato come indicatore principale delle pressioni inflazionistiche. I dati vengono utilizzati durante la preparazione della politica monetaria.

La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni ZAR.

