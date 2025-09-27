CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi alla Produzione Sudafrica (PPI) m/m (South Africa Producer Price Index (PPI) m/m)

Paese:
Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Sorgente:
Statistiche Sudafrica (Statistics South Africa)
Settore
Prezzi
Basso N/D 1.2%
0.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice dei prezzi alla produzione (IPP) m/m riflette la variazione percentuale dei prezzi di vendita di beni e servizi prodotti da società industriali sudafricane nel mese riportato rispetto al mese precedente. L'indice mostra le variazioni di prezzo dal punto di vista del produttore. Il valore è calcolato utilizzando i prezzi base esclusa l'IVA esclusa e imposte simili direttamente correlate al fatturato dei prodotti. Gli importi effettivi delle transazioni vengono utilizzati nel calcolo per riflettere il movimento dei prezzi reali.

L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio mensile, durante il quale Statistics South Africa raccoglie dati sui prezzi dei prodotti finiti, dei beni industriali intermedi, dell'elettricità e dell'acqua, dell'estrazione mineraria e dell'agricoltura. A tutti i prodotti che partecipano al calcolo vengono assegnati pesi individuali. L'indice è calcolato rispetto ai prezzi del periodo di riferimento (2016). In questa versione, l'indice misura una variazione percentuale rispetto al mese precedente.

L’IPP registra i movimenti dei prezzi a livello di produzione, prima che i prodotti appaiano sul mercato al dettaglio. Pertanto, consente di prevedere ulteriori variazioni dei prezzi a livello di consumatore. L’IPP è utilizzato come indicatore principale delle pressioni inflazionistiche. I dati vengono utilizzati durante la preparazione della politica monetaria.

La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni ZAR.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell'"Indice dei Prezzi alla Produzione Sudafrica (PPI) m/m (South Africa Producer Price Index (PPI) m/m)"indicatore macroeconomico.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
1.2%
0.7%
lug 2025
0.7%
0.1%
0.2%
giu 2025
0.2%
-0.5%
-0.3%
mag 2025
-0.3%
0.5%
0.5%
apr 2025
0.5%
0.4%
0.6%
mar 2025
0.6%
0.1%
0.4%
feb 2025
0.4%
0.1%
0.5%
gen 2025
0.5%
0.3%
0.2%
dic 2024
0.2%
0.5%
0.0%
nov 2024
0.0%
-0.7%
ott 2024
-0.7%
-0.4%
-0.3%
set 2024
-0.3%
-0.3%
ago 2024
-0.3%
-0.2%
lug 2024
-0.2%
-0.3%
giu 2024
-0.3%
0.1%
mag 2024
0.1%
0.5%
apr 2024
0.5%
0.3%
1.1%
mar 2024
1.1%
0.0%
0.5%
feb 2024
0.5%
0.3%
0.1%
gen 2024
0.1%
-0.6%
dic 2023
-0.6%
0.5%
-0.6%
nov 2023
-0.6%
0.6%
1.0%
ott 2023
1.0%
1.5%
set 2023
1.5%
0.3%
1.0%
ago 2023
1.0%
0.2%
0.2%
lug 2023
0.2%
-0.3%
giu 2023
-0.3%
0.5%
0.6%
mag 2023
0.6%
0.5%
0.0%
apr 2023
0.0%
0.5%
1.0%
mar 2023
1.0%
0.0%
0.6%
feb 2023
0.6%
0.1%
-0.6%
gen 2023
-0.6%
1.0%
0.0%
dic 2022
0.0%
1.0%
0.5%
nov 2022
0.5%
0.8%
0.4%
ott 2022
0.4%
1.4%
0.7%
set 2022
0.7%
0.5%
-0.5%
ago 2022
-0.5%
2.0%
2.2%
lug 2022
2.2%
2.8%
2.1%
giu 2022
2.1%
0.8%
1.8%
mag 2022
1.8%
1.3%
1.8%
apr 2022
1.8%
2.9%
2.5%
mar 2022
2.5%
1.0%
1.1%
feb 2022
1.1%
0.1%
0.2%
gen 2022
0.2%
1.2%
1.3%
dic 2021
1.3%
1.3%
1.4%
nov 2021
1.4%
0.9%
0.7%
ott 2021
0.7%
0.9%
0.9%
set 2021
0.9%
0.6%
0.8%
ago 2021
0.8%
0.9%
0.7%
lug 2021
0.7%
0.9%
0.8%
1234
