Le Riserve Internazionali Lorde misurano il valore totale delle riserve valutarie e auree monetarie, dei diritti speciali di prelievo, delle posizioni di riserva del FMI e di altre attività denominate in dollari. Le Riserve Internazionali Nette riflettono la differenza tra le riserve lorde e i debiti di prestito del FMI del Paese.

Le riserve internazionali lorde comprendono le denominazioni in valuta estera immagazzinate e controllate dalla South African Reserve Bank, che la banca può utilizzare per eseguire misure di politica monetaria, per finanziare il debito estero, per condurre interventi monetari al fine di influenzare il tasso di cambio nazionale e per altri scopi. Si tratta di attività finanziarie garantite da oro e valuta.

La riserva internazionale del Sudafrica è gestita dalla South African Reserve Bank, il cui obiettivo è mantenere un livello ottimale di riserve.

L'influenza di questo indicatore sulle quotazioni ZAR dipende dai fattori di accompagnamento. La crescita delle riserve valutarie può servire come misura per sostenere o fare pressione sul rand, a seconda degli obiettivi inflazionistici specifici della South African Reserve Bank.

Ultimi valori: