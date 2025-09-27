CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Produzione Oro Sudafrica a/a (South Africa Gold Production y/y)

Paese:
Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Sorgente:
Statistiche Sudafrica (Statistics South Africa)
Settore
Azienda
Basso -0.4% -3.2%
2.9%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-2.0%
-0.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

La produzione di oro su base annua misura un cambiamento nel volume fisico della produzione dell'industria mineraria dell'oro del Sudafrica nel mese riportato rispetto allo stesso mese di un anno fa.

Ogni mese la Statistics South Africa pubblica indici minerari e di vendita basati sui dati forniti dal Dipartimento delle Risorse Minerarie. Per ottenere informazioni sull'estrazione mineraria, il Dipartimento intervista le società minerarie registrate in Sudafrica.

La Repubblica del Sudafrica è tra i primi cinque paesi minatori d'oro, anche se la curva di produzione è in calo negli ultimi anni. Un record minerario è stato stabilito nel 1970, quando il volume d'oro estratto ammontava a 1.000 tonnellate.

L'estrazione dell'oro è una componente importante dell'economia sudafricana, che dà un contributo significativo al PIL del Paese e un'importante fonte di occupazione. I dati di produzione vengono utilizzati per stimare il PIL e le sue componenti, che, a loro volta, vengono utilizzate per monitorare la politica del governo. La crescita della produzione di oro è favorevole per l'economia nazionale e può essere considerata positiva per le quotazioni ZAR.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Oro Sudafrica a/a (South Africa Gold Production y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-0.4%
-3.2%
2.9%
giu 2025
3.1%
-4.0%
1.5%
mag 2025
1.5%
-4.8%
-2.5%
apr 2025
-2.5%
-5.1%
-11.1%
mar 2025
-11.1%
-4.6%
-7.6%
feb 2025
-7.6%
-4.4%
1.0%
gen 2025
1.0%
-0.2%
-8.4%
dic 2024
-8.4%
-4.6%
-11.5%
nov 2024
-11.5%
1.8%
-3.4%
ott 2024
-3.4%
-8.3%
-3.7%
set 2024
-3.7%
0.3%
-4.6%
ago 2024
-4.6%
-3.5%
lug 2024
-3.5%
-12.6%
giu 2024
-12.6%
-9.0%
mag 2024
-9.0%
-1.7%
apr 2024
-1.7%
-4.5%
mar 2024
-4.5%
-9.7%
-5.0%
feb 2024
-3.6%
-19.2%
-12.7%
gen 2024
-12.7%
-9.7%
-3.6%
dic 2023
-3.4%
-2.0%
-2.9%
nov 2023
-3.0%
1.4%
2.2%
ott 2023
2.2%
11.7%
-0.2%
set 2023
-0.1%
14.0%
0.5%
ago 2023
0.6%
15.8%
8.5%
lug 2023
12.9%
15.3%
28.5%
giu 2023
28.5%
4.8%
27.9%
mag 2023
27.3%
-1.1%
27.4%
apr 2023
27.4%
-2.9%
21.6%
mar 2023
21.6%
-4.7%
1.5%
feb 2023
1.7%
-6.8%
5.2%
gen 2023
3.7%
-9.4%
-3.3%
dic 2022
-3.3%
-12.4%
-4.6%
nov 2022
-4.6%
-15.9%
-6.6%
ott 2022
-6.3%
-20.2%
-12.7%
set 2022
-12.4%
-25.3%
-17.1%
ago 2022
-17.4%
-31.2%
-19.1%
lug 2022
-19.7%
1.9%
-28.7%
giu 2022
-28.6%
3.7%
-28.1%
mag 2022
-28.3%
6.0%
-27.8%
apr 2022
-27.8%
8.6%
-25.7%
mar 2022
-25.6%
11.1%
-9.3%
feb 2022
-9.3%
12.6%
7.2%
gen 2022
7.0%
14.7%
-15.3%
dic 2021
-15.3%
18.5%
-0.7%
nov 2021
-0.7%
22.1%
-3.7%
ott 2021
-3.5%
26.5%
-5.6%
set 2021
-6.9%
27.8%
17.7%
ago 2021
17.0%
66.3%
13.5%
lug 2021
13.4%
75.9%
18.5%
mag 2021
44.5%
209.9%
178.3%
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento