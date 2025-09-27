La produzione di oro su base annua misura un cambiamento nel volume fisico della produzione dell'industria mineraria dell'oro del Sudafrica nel mese riportato rispetto allo stesso mese di un anno fa.

Ogni mese la Statistics South Africa pubblica indici minerari e di vendita basati sui dati forniti dal Dipartimento delle Risorse Minerarie. Per ottenere informazioni sull'estrazione mineraria, il Dipartimento intervista le società minerarie registrate in Sudafrica.

La Repubblica del Sudafrica è tra i primi cinque paesi minatori d'oro, anche se la curva di produzione è in calo negli ultimi anni. Un record minerario è stato stabilito nel 1970, quando il volume d'oro estratto ammontava a 1.000 tonnellate.

L'estrazione dell'oro è una componente importante dell'economia sudafricana, che dà un contributo significativo al PIL del Paese e un'importante fonte di occupazione. I dati di produzione vengono utilizzati per stimare il PIL e le sue componenti, che, a loro volta, vengono utilizzate per monitorare la politica del governo. La crescita della produzione di oro è favorevole per l'economia nazionale e può essere considerata positiva per le quotazioni ZAR.

Ultimi valori: