Calendario Economico
Produzione Oro Sudafrica a/a (South Africa Gold Production y/y)
|Basso
|-0.4%
|-3.2%
|
2.9%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-2.0%
|
-0.4%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La produzione di oro su base annua misura un cambiamento nel volume fisico della produzione dell'industria mineraria dell'oro del Sudafrica nel mese riportato rispetto allo stesso mese di un anno fa.
Ogni mese la Statistics South Africa pubblica indici minerari e di vendita basati sui dati forniti dal Dipartimento delle Risorse Minerarie. Per ottenere informazioni sull'estrazione mineraria, il Dipartimento intervista le società minerarie registrate in Sudafrica.
La Repubblica del Sudafrica è tra i primi cinque paesi minatori d'oro, anche se la curva di produzione è in calo negli ultimi anni. Un record minerario è stato stabilito nel 1970, quando il volume d'oro estratto ammontava a 1.000 tonnellate.
L'estrazione dell'oro è una componente importante dell'economia sudafricana, che dà un contributo significativo al PIL del Paese e un'importante fonte di occupazione. I dati di produzione vengono utilizzati per stimare il PIL e le sue componenti, che, a loro volta, vengono utilizzate per monitorare la politica del governo. La crescita della produzione di oro è favorevole per l'economia nazionale e può essere considerata positiva per le quotazioni ZAR.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Oro Sudafrica a/a (South Africa Gold Production y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
