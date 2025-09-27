Le vendite totali di nuovi veicoli su base annua misurano una variazione del numero di veicoli venduti dai rivenditori sudafricani nel mese segnalato rispetto allo stesso mese di un anno fa.

La National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) pubblica mensilmente i dati di vendita suddivisi per tipologia di veicolo: automobili, veicoli commerciali di piccole e medie dimensioni, autocarri pesanti e autobus. Le statistiche includono le vendite e le esportazioni interne. Quest'ultimo rappresenta una parte maggiore delle vendite totali. Inoltre, il rapporto contiene i valori di previsione per l'anno successivo. L'industria automobilistica dà un contributo significativo al PIL e all'occupazione del Paese, quindi l'indicatore riflette lo stato dell'economia. La crescita dell'indicatore dimostra la crescita dei consumi e una situazione economica favorevole nel Paese. La crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni ZAR.

Ultimi valori: