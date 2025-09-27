CalendarioSezioni

Vendite Totali di Veicoli Nuovi a/a Sudafrica (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)

Paese:
Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Sorgente:
Associazione Nazionale dei Produttori di Automobili Sudafrica (NAAMSA) (National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA))
Settore
Azienda
Basso 18.7% 6.5%
15.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
17.2%
18.7%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le vendite totali di nuovi veicoli su base annua misurano una variazione del numero di veicoli venduti dai rivenditori sudafricani nel mese segnalato rispetto allo stesso mese di un anno fa.

La National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) pubblica mensilmente i dati di vendita suddivisi per tipologia di veicolo: automobili, veicoli commerciali di piccole e medie dimensioni, autocarri pesanti e autobus. Le statistiche includono le vendite e le esportazioni interne. Quest'ultimo rappresenta una parte maggiore delle vendite totali. Inoltre, il rapporto contiene i valori di previsione per l'anno successivo. L'industria automobilistica dà un contributo significativo al PIL e all'occupazione del Paese, quindi l'indicatore riflette lo stato dell'economia. La crescita dell'indicatore dimostra la crescita dei consumi e una situazione economica favorevole nel Paese. La crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni ZAR.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite Totali di Veicoli Nuovi a/a Sudafrica (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
18.7%
6.5%
15.6%
lug 2025
15.6%
8.5%
18.7%
giu 2025
18.7%
10.8%
22.0%
mag 2025
22.0%
7.4%
11.9%
apr 2025
11.9%
6.6%
12.5%
mar 2025
12.5%
5.0%
7.3%
feb 2025
7.3%
4.5%
10.4%
gen 2025
10.4%
4.3%
2.5%
dic 2024
2.5%
5.4%
8.1%
nov 2024
8.1%
4.5%
5.5%
ott 2024
5.5%
4.1%
-4.1%
set 2024
-4.1%
0.0%
-4.9%
ago 2024
-4.9%
-1.5%
1.5%
lug 2024
1.5%
-6.1%
-14.0%
giu 2024
-14.0%
-19.3%
-14.2%
mag 2024
-14.2%
-3.7%
2.2%
apr 2024
2.2%
0.2%
-11.7%
mar 2024
-11.7%
-2.6%
-0.9%
feb 2024
-0.9%
5.8%
-3.8%
gen 2024
-3.8%
-3.3%
dic 2023
-3.3%
3.2%
-13.4%
nov 2023
-13.4%
6.7%
-2.0%
ott 2023
-2.0%
11.4%
-4.1%
set 2023
-4.1%
17.1%
-3.1%
ago 2023
-3.1%
23.4%
1.3%
lug 2023
1.3%
29.4%
14.0%
giu 2023
14.0%
34.2%
10.1%
mag 2023
10.1%
36.5%
-0.2%
apr 2023
-0.2%
35.1%
-0.6%
mar 2023
-0.6%
28.5%
2.6%
feb 2023
2.6%
15.8%
4.8%
gen 2023
4.8%
-4.3%
16.2%
dic 2022
16.2%
-32.2%
18.2%
nov 2022
18.2%
-68.1%
11.4%
ott 2022
11.4%
-108.5%
10.8%
set 2022
10.8%
-233.0%
14.2%
ago 2022
14.2%
-233.0%
30.9%
lug 2022
30.9%
-325.8%
7.6%
giu 2022
7.6%
-401.3%
2.1%
mag 2022
2.1%
-388.5%
4.3%
apr 2022
4.3%
-331.0%
16.5%
mar 2022
16.5%
33.9%
18.4%
feb 2022
18.4%
89.2%
19.5%
gen 2022
19.5%
13202.7%
-3.5%
dic 2021
-3.5%
-12345.3%
6.6%
nov 2021
6.6%
-6522.5%
6.1%
ott 2021
6.1%
12127.8%
15.8%
set 2021
15.8%
-3466.5%
24.6%
ago 2021
24.6%
3492.8%
1.7%
lug 2021
1.7%
3440.8%
20.2%
123
