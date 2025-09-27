La Produzione Manifatturiera su base annua misura una variazione della produzione delle aziende manifatturiere sudafricane nel mese riportato rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'indicatore copre tutti i settori produttivi: attività minerarie, aziende industriali e fornitori di energia elettrica, gas e acqua.

Per calcolare l'indicatore, Statistics South Africa conduce sondaggi mensili su circa 3000 aziende manifatturiere. L'unità statistica dell'indagine è una società definita come unità legale o una combinazione di unità che include e controlla direttamente tutte le funzioni necessarie per svolgere le attività produttive. Il campione viene selezionato in base all'elenco delle società registrate come contribuenti IVA e imposte sul reddito.

Durante il sondaggio, gli intervistati forniscono dati sulle loro vendite e scorte, in base ai quali viene calcolata la produzione dell'azienda. L'indice di produzione è il rapporto tra la produzione nel periodo indicato e la produzione nel periodo di riferimento che è pari a 100 (il periodo di base è attualmente fissato al 2015). La versione dell'indice anno su anno non è destagionalizzata e, quindi, è considerata più adatta per valutare le tendenze a lungo termine.

L'indice di produzione manifatturiera è uno degli indicatori più importanti delle statistiche economiche per il Paese. Gli analisti lo usano per valutare i primi cambiamenti nello sviluppo economico, nonché per prevedere il PIL del Sudafrica. Una crescita dell'indice rispetto all'anno precedente può indicare un'espansione dell'economia ed è considerata positiva per il rand sudafricano. Al contrario, valori inferiori al previsto sono considerati sfavorevoli e possono influire negativamente sulle quotazioni ZAR.

