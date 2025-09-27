CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Produzione Manifatturiera a/a (South Africa Manufacturing Production y/y)

Paese:
Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Sorgente:
Statistiche Sudafrica (Statistics South Africa)
Settore
Azienda
Basso -0.7% 0.7%
1.9%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.2%
-0.7%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

La Produzione Manifatturiera su base annua misura una variazione della produzione delle aziende manifatturiere sudafricane nel mese riportato rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'indicatore copre tutti i settori produttivi: attività minerarie, aziende industriali e fornitori di energia elettrica, gas e acqua.

Per calcolare l'indicatore, Statistics South Africa conduce sondaggi mensili su circa 3000 aziende manifatturiere. L'unità statistica dell'indagine è una società definita come unità legale o una combinazione di unità che include e controlla direttamente tutte le funzioni necessarie per svolgere le attività produttive. Il campione viene selezionato in base all'elenco delle società registrate come contribuenti IVA e imposte sul reddito.

Durante il sondaggio, gli intervistati forniscono dati sulle loro vendite e scorte, in base ai quali viene calcolata la produzione dell'azienda. L'indice di produzione è il rapporto tra la produzione nel periodo indicato e la produzione nel periodo di riferimento che è pari a 100 (il periodo di base è attualmente fissato al 2015). La versione dell'indice anno su anno non è destagionalizzata e, quindi, è considerata più adatta per valutare le tendenze a lungo termine.

L'indice di produzione manifatturiera è uno degli indicatori più importanti delle statistiche economiche per il Paese. Gli analisti lo usano per valutare i primi cambiamenti nello sviluppo economico, nonché per prevedere il PIL del Sudafrica. Una crescita dell'indice rispetto all'anno precedente può indicare un'espansione dell'economia ed è considerata positiva per il rand sudafricano. Al contrario, valori inferiori al previsto sono considerati sfavorevoli e possono influire negativamente sulle quotazioni ZAR.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Manifatturiera a/a (South Africa Manufacturing Production y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-0.7%
0.7%
1.9%
giu 2025
1.9%
-0.4%
0.7%
mag 2025
0.5%
-2.1%
-6.4%
apr 2025
-6.3%
-0.6%
-1.2%
mar 2025
-0.8%
-0.7%
-3.2%
feb 2025
-3.2%
-0.7%
-3.2%
gen 2025
-3.3%
-0.7%
-1.2%
dic 2024
-1.2%
-0.9%
-1.9%
nov 2024
-2.6%
0.8%
ott 2024
0.8%
-1.3%
-1.4%
set 2024
-0.8%
-1.0%
-0.8%
ago 2024
-1.2%
1.6%
lug 2024
1.7%
-5.2%
giu 2024
-5.2%
-2.4%
-0.6%
mag 2024
-0.6%
5.3%
apr 2024
5.3%
-6.4%
mar 2024
-6.4%
1.0%
4.0%
feb 2024
4.1%
2.1%
2.9%
gen 2024
2.6%
2.6%
1.3%
dic 2023
0.7%
2.2%
2.5%
nov 2023
1.9%
0.4%
2.3%
ott 2023
2.1%
0.8%
-4.1%
set 2023
-4.3%
1.0%
1.5%
ago 2023
1.6%
1.1%
2.2%
lug 2023
2.3%
1.2%
5.9%
giu 2023
5.5%
1.2%
2.4%
mag 2023
2.5%
1.2%
3.6%
apr 2023
3.4%
1.0%
-1.8%
mar 2023
-1.1%
0.6%
-5.6%
feb 2023
-5.2%
0.0%
-4.1%
gen 2023
-3.7%
-1.0%
-4.5%
dic 2022
-4.7%
-2.2%
-1.8%
nov 2022
-1.1%
-3.5%
1.0%
ott 2022
1.0%
-4.8%
2.9%
set 2022
2.9%
-6.4%
1.7%
ago 2022
1.4%
-8.1%
3.9%
lug 2022
3.7%
-10.1%
-3.4%
giu 2022
-3.5%
-11.2%
-1.8%
mag 2022
-2.3%
-9.0%
-7.6%
apr 2022
-7.8%
-2.4%
-0.6%
mar 2022
-0.8%
-20.8%
0.7%
feb 2022
0.2%
-21.8%
2.0%
gen 2022
2.9%
-23.6%
-0.2%
dic 2021
-0.1%
-24.2%
-0.1%
nov 2021
-0.7%
-23.5%
-8.5%
ott 2021
-8.9%
-19.5%
0.7%
set 2021
1.3%
-22.7%
1.9%
ago 2021
1.8%
-24.2%
-4.8%
lug 2021
-4.1%
14.6%
11.9%
giu 2021
12.5%
67.8%
36.3%
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento