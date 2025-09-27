CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi alla Produzione Sudafrica (PPI) a/a (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)

Paese:
Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Sorgente:
Statistiche Sudafrica (Statistics South Africa)
Settore
Prezzi
Basso N/D 2.1%
1.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) a/a mostra variazioni percentuali dei prezzi di vendita di beni e servizi prodotti dai produttori sudafricani, nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice mostra le variazioni di prezzo dal punto di vista del produttore. Il valore è calcolato utilizzando i prezzi base esclusa l'IVA esclusa e imposte simili direttamente correlate al fatturato dei prodotti. Gli importi effettivi delle transazioni vengono utilizzati nel calcolo per riflettere il movimento dei prezzi reali.

L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio mensile, durante il quale Statistics South Africa raccoglie dati sui prezzi dei prodotti finiti, dei beni industriali intermedi, dell'elettricità e dell'acqua, dell'estrazione mineraria e dell'agricoltura. A tutti i prodotti che partecipano al calcolo vengono assegnati pesi individuali. L'indice è calcolato rispetto ai prezzi del periodo di riferimento (2016). In questa versione, l'indice misura una variazione percentuale rispetto allo stesso mese di un anno fa.

L’IPP registra i movimenti dei prezzi a livello di produzione, prima che i prodotti appaiano sul mercato al dettaglio. Pertanto, consente di prevedere ulteriori variazioni dei prezzi a livello di consumatore. L’IPP è utilizzato come indicatore principale delle pressioni inflazionistiche. I dati vengono utilizzati durante la preparazione della politica monetaria.

La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni ZAR.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi alla Produzione Sudafrica (PPI) a/a (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
2.1%
1.5%
lug 2025
1.5%
0.7%
0.6%
giu 2025
0.6%
0.6%
0.1%
mag 2025
0.1%
0.9%
0.5%
apr 2025
0.5%
0.3%
0.5%
mar 2025
0.5%
0.3%
1.0%
feb 2025
1.0%
0.6%
1.1%
gen 2025
1.1%
1.2%
0.7%
dic 2024
0.7%
1.9%
-0.1%
nov 2024
-0.1%
-0.7%
ott 2024
-0.7%
1.0%
set 2024
1.0%
2.8%
ago 2024
2.8%
4.2%
lug 2024
4.2%
4.6%
giu 2024
4.6%
4.6%
mag 2024
4.6%
5.1%
apr 2024
5.1%
4.0%
4.6%
mar 2024
4.6%
4.6%
4.5%
feb 2024
4.5%
2.9%
4.7%
gen 2024
4.7%
4.0%
dic 2023
4.0%
4.4%
4.6%
nov 2023
4.6%
6.0%
5.8%
ott 2023
5.8%
5.1%
set 2023
5.1%
5.9%
4.3%
ago 2023
4.3%
3.1%
2.7%
lug 2023
2.7%
4.8%
giu 2023
4.8%
5.6%
7.3%
mag 2023
7.3%
6.8%
8.6%
apr 2023
8.6%
9.0%
10.6%
mar 2023
10.6%
10.4%
12.2%
feb 2023
12.2%
12.0%
12.7%
gen 2023
12.7%
13.9%
13.5%
dic 2022
13.5%
16.1%
15.0%
nov 2022
15.0%
16.4%
16.0%
ott 2022
16.0%
17.3%
16.3%
set 2022
16.3%
16.7%
16.6%
ago 2022
16.6%
19.5%
18.0%
lug 2022
18.0%
17.7%
16.2%
giu 2022
16.2%
16.2%
14.7%
mag 2022
14.7%
12.9%
13.1%
apr 2022
13.1%
12.4%
11.9%
mar 2022
11.9%
9.5%
10.5%
feb 2022
10.5%
9.7%
10.1%
gen 2022
10.1%
11.7%
10.8%
dic 2021
10.8%
10.1%
9.6%
nov 2021
9.6%
8.3%
8.1%
ott 2021
8.1%
8.3%
7.8%
set 2021
7.8%
7.5%
7.2%
ago 2021
7.2%
6.8%
7.1%
lug 2021
7.1%
6.8%
7.7%
123
