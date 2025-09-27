Calendario Economico
L'indice di fiducia dei consumatori FNB/BER riflette il livello di fiducia dei consumatori nell'attività economica del Sudafrica.
Il Bureau for Economic Research conduce un sondaggio trimestrale su un campione rappresentativo di 2500 adulti che risiedono principalmente nelle aree urbane del Sudafrica. Il questionario contiene tre domande: lo sviluppo economico previsto, la posizione finanziaria delle famiglie e la loro valutazione delle condizioni temporali attuali per l'acquisto di beni durevoli, come mobili ed elettrodomestici.
Il valore dell'indice risultante è la percentuale della popolazione che valuta positivamente la situazione e ha aspettative positive, meno la percentuale di valutazioni negative. Teoricamente, il valore dell'indice può variare da -100 a 100. Ma i dati storici mostrano i seguenti valori estremi: -33, che indica estrema incertezza e pessimismo, e +23, il che significa il più alto livello di fiducia dei consumatori. Il valore medio per tutti gli anni di calcolo dell'indice è +2, che può essere preso come un livello neutro.
I valori positivi mostrano che i consumatori sono fiduciosi nello sviluppo economico del Paese e, quindi, la crescita degli indicatori può essere considerata positiva per il rand sudafricano. Al contrario, i valori negativi possono spingere verso il basso le quotazioni ZAR.
