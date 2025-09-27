Le vendite totali di nuovi veicoli misurano il numero di veicoli venduti dai rivenditori sudafricani nel mese riportato.

La National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) pubblica mensilmente i dati di vendita suddivisi per tipologia di veicolo: automobili, veicoli commerciali di piccole e medie dimensioni, autocarri pesanti e autobus. Le statistiche includono le vendite e le esportazioni interne. Quest'ultimo rappresenta una parte maggiore delle vendite totali. Inoltre, il rapporto contiene i valori di previsione per l'anno successivo.

L'industria automobilistica dà un contributo significativo al PIL e all'occupazione del Paese, quindi l'indicatore riflette lo stato dell'economia. La crescita dell'indicatore dimostra la crescita dei consumi e una situazione economica favorevole nel Paese. Pertanto, letture superiori al previsto possono influenzare positivamente le quotazioni del rand sudafricano.

Ultimi valori: