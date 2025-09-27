Calendario Economico
Vendite Totali di Veicoli Nuovi Sudafrica (South Africa Total New Vehicle Sales)
|Basso
|51.880 K
|
51.489 K
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
51.880 K
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le vendite totali di nuovi veicoli misurano il numero di veicoli venduti dai rivenditori sudafricani nel mese riportato.
La National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) pubblica mensilmente i dati di vendita suddivisi per tipologia di veicolo: automobili, veicoli commerciali di piccole e medie dimensioni, autocarri pesanti e autobus. Le statistiche includono le vendite e le esportazioni interne. Quest'ultimo rappresenta una parte maggiore delle vendite totali. Inoltre, il rapporto contiene i valori di previsione per l'anno successivo.
L'industria automobilistica dà un contributo significativo al PIL e all'occupazione del Paese, quindi l'indicatore riflette lo stato dell'economia. La crescita dell'indicatore dimostra la crescita dei consumi e una situazione economica favorevole nel Paese. Pertanto, letture superiori al previsto possono influenzare positivamente le quotazioni del rand sudafricano.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite Totali di Veicoli Nuovi Sudafrica (South Africa Total New Vehicle Sales)"indicatore macroeconomico.
