Vendite Totali di Veicoli Nuovi Sudafrica (South Africa Total New Vehicle Sales)

Paese:
Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Sorgente:
Associazione Nazionale dei Produttori di Automobili Sudafrica (NAAMSA) (National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA))
Settore
Azienda
Basso 51.880 K
51.489 K
Ultima versione
Precedente
51.880 K
Prossima versione
Precedente
Le vendite totali di nuovi veicoli misurano il numero di veicoli venduti dai rivenditori sudafricani nel mese riportato.

La National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) pubblica mensilmente i dati di vendita suddivisi per tipologia di veicolo: automobili, veicoli commerciali di piccole e medie dimensioni, autocarri pesanti e autobus. Le statistiche includono le vendite e le esportazioni interne. Quest'ultimo rappresenta una parte maggiore delle vendite totali. Inoltre, il rapporto contiene i valori di previsione per l'anno successivo.

L'industria automobilistica dà un contributo significativo al PIL e all'occupazione del Paese, quindi l'indicatore riflette lo stato dell'economia. La crescita dell'indicatore dimostra la crescita dei consumi e una situazione economica favorevole nel Paese. Pertanto, letture superiori al previsto possono influenzare positivamente le quotazioni del rand sudafricano.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite Totali di Veicoli Nuovi Sudafrica (South Africa Total New Vehicle Sales)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
51.880 K
51.489 K
lug 2025
51.383 K
47.210 K
giu 2025
47.294 K
45.206 K
mag 2025
45.308 K
42.379 K
apr 2025
42.401 K
49.460 K
mar 2025
49.493 K
47.943 K
feb 2025
47.978 K
46.990 K
gen 2025
46.398 K
41.092 K
dic 2024
41.273 K
48.557 K
nov 2024
48.585 K
47.990 K
ott 2024
47.924 K
43.995 K
set 2024
44.081 K
43.681 K
ago 2024
43.588 K
44.325 K
lug 2024
44.229 K
39.873 K
giu 2024
40.072 K
37.120 K
mag 2024
37.105 K
38.062 K
apr 2024
38.172 K
44.008 K
mar 2024
44.237 K
44.732 K
feb 2024
44.749 K
42.215 K
gen 2024
41.636 K
40.268 K
dic 2023
40.329 K
44.877 K
nov 2023
43.281 K
45.460 K
ott 2023
45.445 K
45.997 K
set 2023
46.021 K
45.727 K
ago 2023
45.679 K
43.575 K
lug 2023
43.389 K
46.800 K
giu 2023
46.810 K
43.205 K
mag 2023
43.060 K
37.238 K
apr 2023
37.107 K
49.993 K
mar 2023
50.157 K
45.198 K
feb 2023
45.352 K
44.082 K
gen 2023
43.509 K
41.723 K
dic 2022
41.783 K
49.698 K
nov 2022
49.413 K
45.981 K
ott 2022
45.966 K
47.984 K
set 2022
47.786 K
47.346 K
ago 2022
47.420 K
43.264 K
lug 2022
43.593 K
41.052 K
giu 2022
41.019 K
39.063 K
mag 2022
39.177 K
37.168 K
apr 2022
37.107 K
50.465 K
mar 2022
50.607 K
44.128 K
feb 2022
44.229 K
41.330 K
gen 2022
41.382 K
35.944 K
dic 2021
35.948 K
41.630 K
nov 2021
41.588 K
41.041 K
ott 2021
41.035 K
43.146 K
set 2021
43.130 K
41.468 K
ago 2021
41.425 K
33.061 K
lug 2021
32.949 K
38.131 K
123
