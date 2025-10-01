Saldo di Bilancio Consolidato - Rapporto PIL riflette una variazione del Saldo di Bilancio Consolidato sudafricano espresso in percentuale del PIL del Paese.

Il Saldo di Bilancio è la differenza tra le entrate e le spese di bilancio. Il Bilancio Consolidato comprende il quadro di bilancio principale e le spese per province, fondi speciali di sicurezza ed enti pubblici finanziati dalle proprie fonti di entrate.

L'indicatore è calcolato dalla Tesoreria nazionale del Sudafrica una volta all'anno, in ottobre. Riflette le cifre del periodo precedente e una previsione del periodo successivo. I dati sono pubblicati come parte del rapporto dettagliato del Tesoro, che considera il bilancio stesso, nonché le ragioni che hanno portato alla situazione attuale, e descrive anche le misure che il governo intende adottare per raggiungere il livello previsto nel prossimo periodo.

Un valore positivo indica un avanzo di bilancio, mentre negativo significa un deficit. Un valore dell'indicatore inferiore alle attese è considerato negativo per le quotazioni del rand sudafricano.

Ultimi valori: