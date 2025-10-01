Il saldo di bilancio consolidato riflette la differenza tra le entrate e le spese del quadro di bilancio principale del Sudafrica, nonché i bilanci di tutte le province, i fondi speciali di sicurezza e gli enti pubblici finanziati dalle proprie fonti di entrate.

Il Saldo di Bilancio è la differenza tra le entrate e le spese di bilancio. Quando le entrate superano la spesa, si forma un surplus o un bilancio positivo. Nella situazione opposta, quando è la spesa a superare, il Paese ha un deficit di bilancio che è indicato da un valore di saldo negativo.

I dati consolidati sul saldo di bilancio sono pubblicati annualmente dal Tesoro nazionale in un grande rapporto, che di solito viene pubblicato in ottobre. I dati di bilancio sono pubblicati con una ripartizione per quadro di bilancio principale, bilanci delle province, bilanci dei fondi di previdenza sociale e degli enti pubblici finanziati dalla propria fonte di entrate. Oltre alle cifre effettive, il Tesoro pubblica i valori di previsione per il prossimo periodo e descrive le misure adottate dal governo per raggiungere i livelli target.

Il bilancio consolidato è presentato da un valore assoluto che mostra un surplus o un deficit. Il quadro di bilancio principale, che è la parte principale del saldo consolidato, ha avuto un deficit per molti anni, quindi anche il saldo di bilancio consolidato è negativo, nonostante i possibili valori positivi di altre componenti.

Un valore dell'indicatore inferiore al previsto può essere visto come negativo per il rand sudafricano.

Ultimi valori: