Saldo di Bilancio Consolidato Sudafrica (South Africa Consolidated Budget Balance)

Paese:
Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Sorgente:
Tesoreria Nazionale (National Treasury)
Settore
Governo
Basso R​-373.5 B
R​-346.5 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
R​-373.5 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il saldo di bilancio consolidato riflette la differenza tra le entrate e le spese del quadro di bilancio principale del Sudafrica, nonché i bilanci di tutte le province, i fondi speciali di sicurezza e gli enti pubblici finanziati dalle proprie fonti di entrate.

Il Saldo di Bilancio è la differenza tra le entrate e le spese di bilancio. Quando le entrate superano la spesa, si forma un surplus o un bilancio positivo. Nella situazione opposta, quando è la spesa a superare, il Paese ha un deficit di bilancio che è indicato da un valore di saldo negativo.

I dati consolidati sul saldo di bilancio sono pubblicati annualmente dal Tesoro nazionale in un grande rapporto, che di solito viene pubblicato in ottobre. I dati di bilancio sono pubblicati con una ripartizione per quadro di bilancio principale, bilanci delle province, bilanci dei fondi di previdenza sociale e degli enti pubblici finanziati dalla propria fonte di entrate. Oltre alle cifre effettive, il Tesoro pubblica i valori di previsione per il prossimo periodo e descrive le misure adottate dal governo per raggiungere i livelli target.

Il bilancio consolidato è presentato da un valore assoluto che mostra un surplus o un deficit. Il quadro di bilancio principale, che è la parte principale del saldo consolidato, ha avuto un deficit per molti anni, quindi anche il saldo di bilancio consolidato è negativo, nonostante i possibili valori positivi di altre componenti.

Un valore dell'indicatore inferiore al previsto può essere visto come negativo per il rand sudafricano.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo di Bilancio Consolidato Sudafrica (South Africa Consolidated Budget Balance)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
R​-373.5 B
R​-346.5 B
R​-346.5 B
R​-323.1 B
R​-323.1 B
R​-296.7 B
R​-479.7 B
R​-557.7 B
R​-761.1 B
R​-330.6 B
R​-306.2 B
R​-207.5 B
R​-202.0 B
R​-147.5 B
R​-147.5 B
R​-152.2 B
R​-152.2 B
