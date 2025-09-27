CalendarioSezioni

Indice dei responsabili degli acquisti S&P Global Sudafrica (PMI) (S&P Global South Africa Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Basso 50.1 49.9
50.3
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
50.3
50.1
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il South African Markit Purchasing Manager Index (PMI) è un indicatore delle condizioni di business calcolato da IHS Markit sulla base di sondaggi mensili sui responsabili degli acquisti di circa 400 aziende del settore privato.

I responsabili degli acquisti, a volte, possono tener traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, poiché gli acquisti precedono l'attività produttiva di un'azienda, quindi quelli tra i primi a notare i cambiamenti sono i responsabili degli acquisti. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi imprese di tutti i settori, tra cui agricoltura, estrazione mineraria, produzione, edilizia, servizi, commercio all'ingrosso e al dettaglio.

I responsabili degli acquisti compilano un questionario, in cui valutano i parametri di base del loro lavoro: prezzi di input e output, occupazione, produzione, nuovi ordini, ecc. I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in alto, o se i dati sono in calo o se i dati rimangono gli stessi. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica. Le risposte vengono raccolte nella seconda metà di ogni mese.

L'indice finale viene calcolato sommando metà della percentuale di risposte "invariate" alla percentuale di risposte che valutano il livello corrente come "superiore". Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'attività commerciale nell'intero settore privato del Sudafrica. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI indica condizioni di mercato favorevoli e può essere considerata positiva per il rand sudafricano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti S&P Global Sudafrica (PMI) (S&P Global South Africa Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
50.1
49.9
50.3
lug 2025
50.3
50.0
50.1
giu 2025
50.1
51.3
50.8
mag 2025
50.8
50.7
50.0
apr 2025
50.0
48.4
48.3
mar 2025
48.3
49.8
49.0
feb 2025
49.0
49.2
47.4
gen 2025
47.4
50.5
49.9
dic 2024
49.9
50.4
50.9
nov 2024
50.9
49.8
50.6
ott 2024
50.6
49.9
51.0
set 2024
51.0
49.6
50.5
ago 2024
50.5
49.4
49.3
lug 2024
49.3
49.5
49.2
giu 2024
49.2
49.6
50.4
mag 2024
50.4
49.9
50.3
apr 2024
50.3
50.0
48.4
mar 2024
48.4
50.1
50.8
feb 2024
50.8
50.2
49.2
gen 2024
49.2
50.4
49.0
dic 2023
49.0
49.7
50.0
nov 2023
50.0
49.4
48.9
ott 2023
48.9
49.2
49.9
set 2023
49.9
49.6
51.0
ago 2023
51.0
48.4
48.2
lug 2023
48.2
48.2
48.7
giu 2023
48.7
48.7
47.9
mag 2023
47.9
49.6
49.6
apr 2023
49.6
50.1
49.7
mar 2023
49.7
49.6
50.5
feb 2023
50.5
49.4
48.7
gen 2023
48.7
50.4
50.2
dic 2022
50.2
50.0
50.6
nov 2022
50.6
49.3
49.5
ott 2022
49.5
50.4
49.2
set 2022
49.2
52.2
51.7
ago 2022
51.7
52.6
52.7
lug 2022
52.7
51.6
52.5
giu 2022
52.5
50.5
50.7
mag 2022
50.7
50.8
50.3
apr 2022
50.3
51.1
51.4
mar 2022
51.4
50.9
50.9
feb 2022
50.9
49.6
50.9
gen 2022
50.9
50.0
48.4
dic 2021
48.4
50.1
51.7
nov 2021
51.7
49.6
48.6
ott 2021
48.6
50.3
50.7
set 2021
50.7
47.9
49.9
ago 2021
49.9
48.4
46.1
lug 2021
46.1
52.1
51.0
123
