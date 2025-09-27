Il South African Markit Purchasing Manager Index (PMI) è un indicatore delle condizioni di business calcolato da IHS Markit sulla base di sondaggi mensili sui responsabili degli acquisti di circa 400 aziende del settore privato.

I responsabili degli acquisti, a volte, possono tener traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, poiché gli acquisti precedono l'attività produttiva di un'azienda, quindi quelli tra i primi a notare i cambiamenti sono i responsabili degli acquisti. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi imprese di tutti i settori, tra cui agricoltura, estrazione mineraria, produzione, edilizia, servizi, commercio all'ingrosso e al dettaglio.

I responsabili degli acquisti compilano un questionario, in cui valutano i parametri di base del loro lavoro: prezzi di input e output, occupazione, produzione, nuovi ordini, ecc. I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in alto, o se i dati sono in calo o se i dati rimangono gli stessi. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica. Le risposte vengono raccolte nella seconda metà di ogni mese.

L'indice finale viene calcolato sommando metà della percentuale di risposte "invariate" alla percentuale di risposte che valutano il livello corrente come "superiore". Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'attività commerciale nell'intero settore privato del Sudafrica. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI indica condizioni di mercato favorevoli e può essere considerata positiva per il rand sudafricano.

