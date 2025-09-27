CalendarioSezioni

Saldo Commerciale Sudafrica (South Africa Trade Balance)

Paese:
Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Sorgente:
Agenzia delle Entrate Sudafrica (SARS) (South African Revenue Service (SARS))
Settore
Trade
Basso N/D
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Saldo Commerciale del Sudafrica misura la differenza tra esportazioni e importazioni nel periodo di riferimento, espressa in rand sudafricani. Gli economisti utilizzano l'indicatore per valutare la struttura e l'intensità dei flussi commerciali tra i Paesi. L'indicatore è pubblicato mensilmente dal South African Revenue Service.

I principali partner commerciali esteri del Sudafrica sono Cina, Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna, India e Nigeria. I principali articoli di esportazione sono oro e diamanti, mentre le importazioni sono petrolio e prodotti petroliferi.

Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.

L'impatto delle importazioni sudafricane sulle quotazioni del rand è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i Paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. In Sudafrica il surplus è considerato favorevole e, quindi, la crescita dell'indice può essere considerata positiva per le quotazioni ZAR.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciale Sudafrica (South Africa Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
N/D
giu 2025
N/D
R​28.065 B
R​21.670 B
mag 2025
R​21.670 B
R​8.919 B
R​12.999 B
apr 2025
R​14.077 B
R​16.154 B
R​22.647 B
mar 2025
R​24.774 B
R​16.591 B
R​19.946 B
feb 2025
R​20.904 B
R​5.647 B
R​-16.806 B
gen 2025
R​-16.420 B
R​14.012 B
R​15.460 B
dic 2024
R​15.460 B
R​19.088 B
R​34.029 B
nov 2024
R​34.700 B
R​14.130 B
ott 2024
R​14.630 B
R​12.840 B
set 2024
R​12.840 B
R​5.110 B
ago 2024
R​5.630 B
R​17.070 B
lug 2024
R​17.610 B
R​24.235 B
giu 2024
R​24.235 B
R​11.447 B
R​19.959 B
mag 2024
R​20.093 B
R​18.760 B
R​9.685 B
apr 2024
R​10.468 B
R​7.758 B
R​9.164 B
mar 2024
R​7.273 B
R​6.295 B
R​13.335 B
feb 2024
R​14.043 B
R​6.715 B
R​-9.688 B
gen 2024
R​-9.437 B
R​7.518 B
R​15.617 B
dic 2023
R​14.374 B
R​6.394 B
R​21.017 B
nov 2023
R​21.017 B
R​6.876 B
R​-12.882 B
ott 2023
R​-12.661 B
R​12.655 B
R​11.973 B
set 2023
R​13.142 B
R​8.282 B
R​12.579 B
ago 2023
R​13.279 B
R​6.398 B
R​15.443 B
lug 2023
R​15.961 B
R​4.222 B
R​-4.750 B
giu 2023
R​-3.541 B
R​7.236 B
R​9.576 B
mag 2023
R​10.196 B
R​6.598 B
R​3.969 B
apr 2023
R​3.540 B
R​-0.057 B
R​6.300 B
mar 2023
R​6.893 B
R​-1.275 B
R​16.134 B
feb 2023
R​16.134 B
R​-1.610 B
R​-23.054 B
gen 2023
R​-23.054 B
R​4.139 B
R​5.434 B
dic 2022
R​5.434 B
R​7.546 B
R​7.977 B
nov 2022
R​7.977 B
R​9.798 B
R​-4.314 B
ott 2022
R​-4.314 B
R​17.349 B
R​26.161 B
set 2022
R​19.699 B
R​20.227 B
R​6.205 B
ago 2022
R​7.180 B
R​25.098 B
R​24.811 B
lug 2022
R​24.764 B
R​24.588 B
R​24.230 B
giu 2022
R​24.227 B
R​28.422 B
R​30.855 B
mag 2022
R​28.350 B
R​23.530 B
R​16.006 B
apr 2022
R​15.493 B
R​19.185 B
R​47.196 B
mar 2022
R​45.862 B
R​16.430 B
R​10.602 B
feb 2022
R​10.602 B
R​24.228 B
R​3.554 B
gen 2022
R​3.554 B
R​28.700 B
R​29.022 B
dic 2021
R​30.141 B
R​26.941 B
R​35.838 B
nov 2021
R​35.833 B
R​47.086 B
R​27.682 B
ott 2021
R​19.782 B
R​52.182 B
R​22.147 B
set 2021
R​22.237 B
R​56.194 B
R​42.270 B
ago 2021
R​42.398 B
R​55.313 B
R​37.009 B
lug 2021
R​36.964 B
R​55.207 B
R​54.481 B
giu 2021
R​57.681 B
R​48.510 B
R​54.374 B
1234
