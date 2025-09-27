Calendario Economico
Saldo Commerciale Sudafrica (South Africa Trade Balance)
|Basso
|N/D
|
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Saldo Commerciale del Sudafrica misura la differenza tra esportazioni e importazioni nel periodo di riferimento, espressa in rand sudafricani. Gli economisti utilizzano l'indicatore per valutare la struttura e l'intensità dei flussi commerciali tra i Paesi. L'indicatore è pubblicato mensilmente dal South African Revenue Service.
I principali partner commerciali esteri del Sudafrica sono Cina, Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna, India e Nigeria. I principali articoli di esportazione sono oro e diamanti, mentre le importazioni sono petrolio e prodotti petroliferi.
Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.
L'impatto delle importazioni sudafricane sulle quotazioni del rand è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i Paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. In Sudafrica il surplus è considerato favorevole e, quindi, la crescita dell'indice può essere considerata positiva per le quotazioni ZAR.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciale Sudafrica (South Africa Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
