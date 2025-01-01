Calendario Economico
Bollettino Trimestrale della South African Reserve Bank (South African Reserve Bank Quarterly Bulletin)
La South African Reserve Bank pubblica un bollettino trimestrale che descrive l'attuale situazione economica nel Paese e in tutto il mondo.
La prima parte del bollettino fornisce una panoramica economica sintetica con informazioni generali sugli sviluppi economici e sugli indicatori chiave. Inoltre, la pubblicazione è divisa in capitoli che esaminano la situazione economica globale e i cambiamenti nell'economia sudafricana, descrivono in dettaglio il saldo dei pagamenti del Paese e gli indicatori economici di base, come l'inflazione, le variazioni del reddito e dei consumi, le dinamiche della produzione e della disoccupazione, ecc. Le letture pubblicate sono corredate di commenti che indicano le ragioni alla base dei cambiamenti e le possibili conseguenze.
Gli economisti monitorano il bollettino, in quanto è la pubblicazione più completa che copre tutte le componenti dell'attuale economia del Paese. Tuttavia, l'influenza della pubblicazione sulle quotazioni valutarie è solitamente limitata: riassume i dati già pubblicati in precedenza.