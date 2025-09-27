La produzione mineraria su base annua è un indicatore di una variazione dei volumi di produzione mineraria nel mese in corso rispetto allo stesso mese di un anno fa. Le statistiche minerarie coprono la produzione di oro, diamanti, minerale di ferro, platino e altri minerali. La stima anno su anno della variazione della produzione consente di valutare le tendenze minerarie a lungo termine.

Ogni mese la Statistics South Africa pubblica indici minerari e di vendita basati sui dati forniti dal Dipartimento delle Risorse Minerarie. Per ottenere informazioni sull'estrazione mineraria, il Dipartimento effettua sondaggi sulle società minerarie e di lavorazione dei minerali registrate in Sudafrica.

L'indice di produzione mineraria è calcolato rispetto all'anno di riferimento 2015 e al valore di riferimento di 100. Ai gruppi minerali vengono assegnati pesi in base al loro contributo al PIL del Paese. Pertanto, il peso riflette l'importanza di un particolare gruppo per l'intera industria mineraria. La quota di diversi minerali cambia nel tempo e i pesi vengono rivisti annualmente.

L'industria mineraria contribuisce notevolmente al PIL del Sudafrica ed è un'importante fonte di occupazione. I dati ricevuti vengono utilizzati per stimare il PIL e le sue componenti, che, a loro volta, vengono utilizzate per monitorare la politica del governo. La crescita della produzione mineraria è favorevole per l'economia nazionale e può essere considerata positiva per il rand sudafricano.

