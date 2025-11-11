CalendarioSezioni

Disoccupazione Sudafrica (South Africa Unemployment)

Paese:
Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Sorgente:
Statistiche Sudafrica (Statistics South Africa)
Settore
Lavoro
I valori di disoccupazione riflettono il numero di cittadini sudafricani disoccupati nel trimestre segnalato. I dati per il calcolo dell'indicatore vengono raccolti durante l'indagine trimestrale sulla Forza Lavoro delle Famiglie di Statistics South Africa.

Per disoccupati si intendono le persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni che:

  • non sono stati impiegati nella settimana di riferimento; e
  • hanno cercato attivamente un lavoro o hanno cercato di avviare un'impresa nelle quattro settimane precedenti il report, ed
  • erano pronti per iniziare i lavori nella settimana di riferimento; o
  • non avevano cercato attivamente un lavoro nelle quattro settimane precedenti, ma avevano un lavoro da iniziare in futuro.

Sulla base dei risultati del sondaggio, la Statistics South Africa pubblica un rapporto completo con le metriche sulla disoccupazione suddivise per etnia, genere e gruppi di età. Oltre alla modifica dell'indice a livello nazionale, vengono pubblicati dati separati per le province.

La disoccupazione è importante sia dal punto di vista sociale che economico. La crescita della disoccupazione porta ad una diminuzione dei redditi degli individui e, quindi, ad una diminuzione dell'attività dei consumatori. Inoltre, ciò aumenta la pressione sul bilancio dello Stato e riduce le entrate fiscali. Pertanto, letture superiori rispetto alle previsioni sono viste come negative per l'economia sudafricana e per le quotazioni del rand.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2025
0.112 M
8.042 M
0.008 M
2 Q 2025
8.367 M
8.256 M
8.228 M
1 Q 2025
8.228 M
8.126 M
7.991 M
4 Q 2024
7.991 M
8.330 M
8.011 M
3 Q 2024
8.011 M
8.384 M
2 Q 2024
8.384 M
8.226 M
1 Q 2024
8.226 M
8.189 M
7.895 M
4 Q 2023
7.895 M
8.056 M
7.849 M
3 Q 2023
7.849 M
8.316 M
7.921 M
2 Q 2023
7.921 M
8.199 M
7.933 M
1 Q 2023
7.933 M
8.044 M
7.753 M
4 Q 2022
7.753 M
7.866 M
7.725 M
3 Q 2022
7.725 M
7.730 M
7.994 M
2 Q 2022
7.994 M
7.553 M
7.862 M
1 Q 2022
7.862 M
7.381 M
7.921 M
4 Q 2021
7.921 M
7.140 M
7.643 M
3 Q 2021
7.643 M
6.981 M
7.826 M
2 Q 2021
7.826 M
6.814 M
7.242 M
1 Q 2021
7.242 M
6.702 M
7.233 M
4 Q 2020
7.233 M
6.588 M
6.533 M
3 Q 2020
6.533 M
4.636 M
4.295 M
2 Q 2020
4.295 M
6.824 M
7.070 M
1 Q 2020
7.070 M
6.357 M
6.726 M
4 Q 2019
6.726 M
8.969 M
6.734 M
3 Q 2019
6.734 M
6.655 M
2 Q 2019
6.655 M
6.201 M
1 Q 2019
6.201 M
6.139 M
4 Q 2018
6.139 M
6.209 M
3 Q 2018
6.209 M
6.083 M
2 Q 2018
6.083 M
5.980 M
1 Q 2018
5.980 M
5.880 M
4 Q 2017
5.880 M
6.210 M
3 Q 2017
6.210 M
6.177 M
2 Q 2017
6.177 M
6.214 M
1 Q 2017
6.214 M
5.781 M
4 Q 2016
5.781 M
5.873 M
3 Q 2016
5.873 M
5.634 M
2 Q 2016
5.634 M
5.714 M
1 Q 2016
5.714 M
5.193 M
4 Q 2015
5.193 M
5.418 M
3 Q 2015
5.418 M
5.230 M
2 Q 2015
5.230 M
5.535 M
1 Q 2015
5.535 M
4.909 M
4 Q 2014
4.909 M
5.151 M
3 Q 2014
5.151 M
5.154 M
2 Q 2014
5.154 M
5.067 M
1 Q 2014
5.067 M
4.830 M
4 Q 2013
4.830 M
