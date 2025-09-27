Calendario Economico
Riserve Internazionali Lorde Sudafrica (South Africa Gross International Reserves)
|Basso
|$70.416 B
|$69.433 B
|
$69.161 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|$70.283 B
|
$70.416 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le riserve internazionali lorde sudafricane misurano il valore totale delle riserve valutarie e monetarie auree, dei diritti speciali di prelievo, delle posizioni di riserva del FMI e di altre attività denominate in dollari.
Le riserve internazionali lorde comprendono le denominazioni in valuta estera immagazzinate e controllate dalla South African Reserve Bank, che la banca può utilizzare per eseguire misure di politica monetaria, per finanziare il debito estero, per condurre interventi monetari al fine di influenzare il tasso di cambio nazionale e per altri scopi. Si tratta di attività finanziarie.
La riserva internazionale del Sudafrica è gestita dalla South African Reserve Bank, il cui obiettivo è mantenere un livello ottimale di riserve.
L'influenza di questo indicatore sulle quotazioni ZAR dipende dai fattori di accompagnamento. La crescita delle riserve valutarie può servire come misura per sostenere o fare pressione sul rand, a seconda degli obiettivi inflazionistici specifici della South African Reserve Bank.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Riserve Internazionali Lorde Sudafrica (South Africa Gross International Reserves)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress